看似成熟？揭12星座的心智年齡 雙魚跟射手跌破眾人眼鏡

說到12星座，我們可能了解各星座對應的人格特質與大致上的特徵，但你可知道針對心理與精神，每個星座所呈現的樣貌，對應到的人生階段也大不相同唷！一起來看看國外媒體網站【yourtango.com】與【elitedaily.com】的資料——「12星座心智年紀」公開與解析吧~

牡羊座的心理心智年齡

笑的越燦爛的牡羊越是她們最脆弱的時候，其實她們並不是想偽裝什麼，只是不想讓身邊的朋友親人擔心，不想暴露出自己的脆弱，不想看到別人同情的眼神。他們需要的不是同情，而是一個溫暖的懷抱，一個能擔當的臂膀，一個當她們遇到困難時鼓勵的話語，這樣就夠了！牡羊座對新挑戰總是躍躍欲試，這樣的心態讓他們無論到了幾歲都有一顆年輕有活力的心，也讓他們的外表容光煥發，就像好動的小男孩小女孩一樣。

金牛座的心理心智年齡

金牛座通常脾氣很好，因為他們有極強的壓抑心理可以將任何情緒掩蓋在外表之下，並且你要相信，他有這個本事一忍到底通常他們不發作是為了不讓別人難堪，金牛很愛自己的面子，自尊心極強。正是因為如此，他們也很懂得保護別人的自尊和面子。外表看似穩健的金牛座，其實內心住著少年少女，對這世界充滿好奇心，樂於學習新事物，如同高中生樂於玩社團一樣。

雙子座的心理心智年齡

雙子的愛很深，他們雖然不常開口，但卻一直都在觀察著你的一舉一動，還有雙子的第六感出奇的好，千萬別做讓他們傷心的事情，雙子會記住，要愛雙子，最主要的就是要能踏踏實實不能分心的給與最深的感情。你有著起伏很大的情緒，聽起來很負面，但這樣的特質讓你的生活很豐富。開心時就大聲笑，難過時就盡情哭泣，就像個高中生或大學生一般。

巨蟹座的心理心智年齡

巨蟹寧願犧牲自己的利益都會保全他人的利益，巨蟹真的值得深交。巨蟹天生就看不起人品不好的人，會離的遠遠的，雖然巨蟹有很多很多的缺點，但優點也是很多的。只要他真心認定的朋友，都會真心對待。他清楚的知道愛什麼不愛什麼。巨蟹座容易耳根軟，容易有愧疚感。被普通的朋友纏多幾句後，便會覺得不好意思、愧疚，如果不是什麼大事往往會答應要求。巨蟹座看起來總比同齡人大，因為他們就像大哥大姐一樣很會照顧人，也比較會思考未來要做什麼並為此做些準備。

獅子座的心理心智年齡

獅子座擅長交際，陽光開朗，口才很好，對人對事都很大方，同情弱小，很夠朋友。面具下：非常非常自我，總會有種「我是對的，你和我不同那你就是錯的」思維模式。超級愛面子。其實獅子心理明白付出不一定有回報，但是，作為獅子來說，寧願別人負我，我也決不負人。獅子座無論幾歲，都像個二十歲出頭的年輕人，在這個階段的人期望自己能有所成長，又不想面對長大後的殘酷，因此即使表面穩重，也藏不住那顆想盡情做自己的心。

處女座的心理心智年齡

處女座常常讓人覺得他們悶悶不樂。處女座對陌生人無視,對不熟的人外熱內冷。渴望愛卻不知怎麼保留愛。處女座怕工作做不好，怕給別人添麻煩這種憂慮心理也會產生一定的弱點。如喜歡鑽牛角尖、煩躁、吹毛求疵，無意中引起了緊張的氣氛，過多的思考與理智會限制你的視野，加劇對自我生活的控制。處女座的心智年齡大概落在近三十歲，會為人生做長遠規劃，也會要求自己表現得成熟。另外，處女座容易被比自己年紀大的人吸引，期望能在他的帶領下有所成長。

天秤座的心理心智年齡

天秤溫文爾雅，風度翩翩；在人前永遠一副超脫的什麼都看淡的，老好人的模樣； 面具下：很注重自我意識，並且很需要別人的肯定。他們很有表現的慾望，無論在什麼場合只要得到肯定他們就會非常滿足，喜歡成為公眾人物的感覺，同時有些自戀。天秤座的人在爭搶東西方面總是最弱的。天秤座無論是面對工作，還是處理生活大小事，都顯得游刃有餘，不會有毛頭小子般的兵荒馬亂，也不吝給予他人實用的建議，心智年齡大概落在三十歲。

天蠍座的心理心智年齡

天蠍座嘴很毒，心很善，表面把你說的一無是處，心裡卻比誰都珍惜。蠍子缺乏安全感，睡覺喜歡側著身子抱著枕頭或被子。他們總是看起來很快樂，看起來很堅強，可那都是偽裝。有人說天蠍可怕，那是因為他根本不瞭解天蠍，如果你走進蠍子的世界，那裡一定充滿溫暖卻很憂傷！天蠍座是老靈魂代表，心智年齡大概落在四十歲，因為他們總比同齡人更有宏觀，能看得更遠更廣，在自我精進的路上也不遺餘力。

射手座的心理心智年齡

射手性格活潑開朗，愛自由，有夢醒的星座，最害怕嘮叨，是一個絕對要擁有自己的個人空間的星座。射手屬於一個很有正義感，對周圍的不公會抱有不忿的心，是個愛好和平的人。不過射手是個比較隨意，很不修邊幅，做起事來就一定會丟三漏四的。有點懵懂，有點庸碌，所以很難看到射手認真有魅力的一面。看似活力四射、幽默風趣的射手座，其實有中年男子/女子的靈魂，你有你自已的生活哲學，能講出很有智慧的人生觀點。

魔羯座的心理心智年齡

魔羯真的很為別人著想，打心底的為別人著想，絕不是做表面工作的那種，是用心去關心他人，很在乎自己說的話會對別人的影響，尤其是自己一直看重的人，如果會對對方造成負擔，魔羯寧願自己默默地承受一切。魔羯是十二星座中對人最誠實、最心軟地一個星座，也是相當孤獨的一個星座。摩羯座的老靈魂毋庸置疑，他們對於自己的目標、責任、義務都非常清楚，也會腳踏實地去執行，對很多人來說都像個導師的角色。

水瓶座的心理心智年齡

水瓶座，為了友情和愛情能達到一個無法想像的極限，不拋棄，不分開，哪怕不是對方的愛，但是也不糾纏，厚道直白的水瓶座縱使有太多的軟弱，也抵不住它天生悲觀的使者角色，如果你愛上水瓶，你得到的會是平凡的溫暖和永遠的愛，如果你不愛水瓶，水瓶會在靜默中給予你想要的自由和未來。水瓶座的心中住著一位小孩和一位老人，有時你的觀點、視野常常蘊含著智慧，雖然不是所有人都能理解，有時你的行為表現有像個我行我素的小孩一般。

雙魚座的心理心智年齡

雙魚裝傻裝糊塗是真正的的高手，雙魚的觀察力可以說是12星座最強的星座，對方稍有不慎，敏銳的雙魚心裡已經替你出局了，極度討厭虛假的人，卻從不拒絕這樣的人，這就是雙魚，天真的眼神中帶著聰慧的頭腦，遇強則更強的萬王之王。雙魚座的心智年齡是十二星座中最老的，你強烈的感知能力讓你比大部份的人還善解人意，你的精神世界也很豐富，很多獨到想法可媲美古代哲學家。

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