本月誰最幸運！11月星座運勢強勢前5名公開 天蠍可望脫單

在你許願的時候，是什麼讓你有自信？在你堅持夢想的同時，是什麼讓你不放棄？在你成功的時候，是什麼讓你更謙虛？時間在走，日換星移、日月如梭，你的心可曾改變過，如果能夠「早知道」，你是否會更努力呢？我們就來早點知道11月星座運勢的前五名吧！

第五名：天秤座

進入11月份之後，整體運勢逐步向上，在心態也慢慢改變，不再被焦為焦慮所困，使得感情方面的爭執與不安的表現，開始緩和，並展現了同理心，凡事比較能為對方設想，如此情況讓感情運勢提升不少。於此同時，心理狀態開始調整得到恢復，身體抵抗力也增加不少，只要能夠保持健康飲食跟運動，相信在健康方面能越來越好，病痛也會減輕或遠離。

第四名：雙魚座

工作上的表現較為穩定，在水逆結束後，雙魚的工作量減少，壓力得到緩和，能夠好好放鬆心情，健康也由紅燈轉綠燈，不只工作，各方面也能好好的正常表現自己。業績求表現的雙魚們，雖然這個月競爭阻力還是有，但是至少能夠能更輕鬆自在的展現自己優勢，可以得到不錯的績效，財富能夠穩定逐步上升，擺脫之前的壓力。

第三名:天蠍座

在學習、思考方面比較有顯著提升，可以再投資時候，有清晰頭腦擬訂投資計畫，在學習上，幫助記憶跟邏輯的運用，增加記憶，與客人交流應對時，更能清楚的表達意見，展現自己的能力，因此在工作或學業上，要把握進修學習的機會。本月個人的氣場能量也很高，人緣指數攀升，能夠在與人對話或表現時，得到對方的讚賞，單身者在這個月或許有機會找到不錯的對象。

第二名：巨蟹座

偏財方面，11月的巨蟹座能得到豐富的受益機會，特別是從娛樂方面得到的，樂透彩券不防多試試手氣，有買有機會；另外投資理財上，則是要見好就收，不能被心魔牽著走，貪心是沒有好結果的，否則反而會有破財情況，凡事要多觀察多分析才行。正財方面，則是受惠於之前的任勞任怨，辛勤工作得來的回報，也算是勞苦功高，可得到不錯的財富收入。

第一名：射手座

11月的能量屬於積極樂觀的，工作事業上將會很主動，能夠獲得同事和上級的幫助，可提升不少的好感，增加不錯的貴人緣，有機會能在職位上有晉升的可能，不過要注意的是工作量也會因此增加。這個月比較算是付出才有回報的情況，經由用心且努力的付出，回饋也會因此提升，正財收益的提升不少。另外若有求職找工作的射手朋友們，可以有不錯的機會喔！請好好把握。