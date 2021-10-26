它不重要，它是我的兄弟？

一個宮位的重要與否，其實統計一下來論命的人所問的問題，就可以略窺一二。

如果你問我: 「兄弟宮重要嗎?」

我的回答是: 「不重要!」

至少坐命當事者認為它並不重要!

這個回答並非基於個人的好惡，或是主觀上的判斷；而是多年來論命實例上的統計。

來論命的人會主動提及兄弟姊妹的人屈指可數，大概只有寥寥數位化祿在兄弟宮的坐命者會關心手足的狀況。另一些少數會主動提起手足議題的人，原因及理由和八點檔的劇情差不多 - 「我的兄弟(姊妹)會不會和我爭家產?」

由於社會、家庭結構的改變，工作型態日趨多元，以往農業社會以家庭(家族)為工作核心的情況已不復見；手足間在生活、工作上朝夕相處的情況愈來愈少見，重要性與影響力也就不如以往。

反倒是職場工作上的人際關係日趨重要，與同事、部屬、合夥人之間的相處關係大幅地影響人們的心情與生活品質。論命時關切職場人際關係議題的人愈來愈多，主導「會不會犯小人」的僕役宮，其重要性有超越兄弟宮的趨勢。

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但是，兄弟宮真的不重要嗎?

家中的資源愈大，兄弟宮就愈重要

對於某些人來說，兄弟宮的好壞還是挺重要的。而重要與否的關鍵，還是在於家庭中是否存在著重要的資源。

「我的兄弟(姊妹)會不會和我爭家產?」，因為家中有個重要的資源 - 家產。

就如同農業社會中，家庭是工作事業核心的邏輯類似，家中的重要資源也可能是家族事業。

食品界兄弟鬩牆(有時是姊妹，或是兄妹、姊弟，反正隨便你配)的例子則不勝枚舉。

通常是老一輩因緣際會打下了江山，創造了知名度及口碑；傳承衣缽的第二代(有時候是第三代，或是第N代)就有了歧異。有的以正統自居，以嫡系傳人作為訴求；有的則以系出同源，但口味創新製造差異化。

於是大房、二房、老店、創始店、本店紛紛出籠、各顯奇招，搞得消費者眼花撩亂、莫衷一是。

家財萬貫的豪門大戶，兄弟鬩牆的戲碼也不遑多讓。誰多誰少，不僅事關面子裡子，更能決定自己這一輩子能不能少奮鬥「X十年」!

就連英國王室也不能免俗，一代又一代地上演類似的劇碼。從喬治六世與愛德華八世，伊莉莎白二世與瑪格麗特，一路演到威廉與哈利。

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那麼，難道世上皆是兄弟(姊妹)鬩牆的戲碼，就沒有「兄弟(姊妹)齊心，合力斷金」一起共創事業的故事?

從命理的角度來看，「與手足一起工作」必須在兄弟宮(手足之情)、官祿宮(自我實現)、財帛宮(金錢報酬)三者之間找到平衡點，的確不是一件容易的事。

或許短期之間可以因為某一方面的強烈需求，而忽略其他兩個面向的不滿意；但是長期合作，其實是考驗所有參與者的人生智慧。

然而，如果家中沒有的重要資源，反而可能讓手足之間的關係維持一種較「自然」的情況；合則多聯絡，不合則少往來。

一葉知秋的兄弟宮

相較之下，兄弟宮的「次要身分」反而更耐人尋味；無論家中是否有重要資源，這個次要身分都可以用來詮釋家庭成員之間的互動關係。

如果將「本宮」(也就是討論的焦點)放在父母宮時，兄弟宮就是父母宮的夫妻宮，此時兄弟宮搖身一變，就成了觀察坐命者父母親婚姻關係與順逆的宮位了。

更進一步的探討，便是父母親婚姻關係或感情的好壞是否也反映出手足之間相處關係的好壞?

有研究顯示: 手足之間的排行差異，會影響孩子(當事者)在家裡的位置和處境，以及手足之間的互動方式。這些本能的心理處境與互動方式，有時需要父母的介入與輔導，才不會讓孩子走上偏激或過度傾斜之路。

但是當父母親之間婚姻關係或感情發展並不平順，原本孩子可能需要父母輔導的本能心理處境與互動方式，不但沒有得到照護，反而因為父母親角色的不穩定，讓孩子與父母之間的角色與關係變得更複雜，進而也大幅地影響了手足之間的相處關係。

如果用白話文來說，就是「兄弟宮的組合不佳，不僅手足之間的感情或相處關係不佳，也代表父母的婚姻關係或相處也不好」。

而在論命的實務上，這種現象屢見不顯。如果要認真地討論這種兄弟宮組合與手足關係、父母婚姻關係之間的關聯性，應該可以成就一些論文等級的研究。

最淺顯與明顯的案例，莫過於兄弟宮有貪狼化祿了!

在命理的理論中，兄弟宮有貪狼化祿意味著坐命者可能會有不同血緣的兄弟姊妹。既然兄弟宮也代表父母之間的婚姻感情狀況，而貪狼代表桃花，化祿代表程度加重；兄弟宮有貪狼化祿即代表父母的其中一方容易有婚外情(或是再婚)的傾向。那麼，不同血緣的兄弟姊妹不正好是容易有婚外情(或是再婚)的結果?

和其他宮位有著類似的邏輯，兄弟宮內的星曜組合也代表一種「視角」關係。

命宮有強勢主星(例如七殺、破軍、貪狼、紫微、天府、武曲)，兄弟宮通常就有較溫和的主星(如天機、太陰、天同、天梁)。反之，命宮有較溫和的主星，兄弟宮通常就有較強勢的主星。

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這種視角觀點也解釋了: 手足之中常常發號施令或是大家會以他(她)馬首是瞻的，並不見得是排行老大的兄姊；需要手足照顧、呵護的，也不見得是排行最小的老么。

而兄弟宮有化忌，更精準地描述了兄弟宮與僕役宮之間的關聯性。

兄弟宮有化忌，除了代表坐命者與手足之間的緣分較為淡薄之外，也意味著手足之間有是非、爭執的機率較高。此外，坐命者也較容易欠朋友的人情債。

無論是手足之間緣分淡薄(例如，長期分離、聚少離多)，或是手足之間常有是非、爭執，當你有事需要旁人幫忙時，你會去找誰?

兄弟姊妹無法或不願幫忙，自然就會找朋友幫忙；久而久之，自然就會欠下了不少的人情債!

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兄弟宮好不好或許不是自己可以決定的，因為你對他(她)好，他(她)不見得會對你好。

但是兄弟宮是否重要，應該是自己可以決定的吧?

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