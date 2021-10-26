心理測驗／想替五角型上什麼色？ 測試在感情中有多容易「直衝本壘」
每個人談感情的方式不一樣，有些人喜歡純愛的氣氛，但也有人屬於不囉唆，沒多久就蓋棉被上床的類型。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以看出一個人是不是容易直攻本壘的「砲友」類型。
請問：假設要替圖中的五角型上色，你會選擇哪個顏色？
A 黑色
B 紫色
C 粉紅色
D 紅色
選擇A黑色的人，砲友度僅有30％。這種人思考纖細，警戒心強，屬於需要花一段時間，才能夠好好混熟的性格。所以光是要到上床本身就需要花費大量心思，而且就算來過一次，也不保證會有第二、三次，可以說以性愛為前提來講，是攻略難度最高的類型。
選擇B紫色的人，砲友度高達90％。這種人對性愛充滿興趣，本身也極具魅力，因此為了填補內心的空虛，幾乎可說是來者不拒。不過雖然可以填補一時的空洞，但完事後容易產生虛無感，特別是太注重肉體關係，心靈上的負面情緒卻還是不斷累積，難以找到地方發洩。
選擇C粉紅色的人，砲友度落在50％。這種人會希望感情生活多彩多姿，因此若是碰到無法滿足自身的伴侶，很可能就會向外找尋他人填補。然而，這類型往往也知道這麼作不對，所以會產生罪惡感。以至於最終還是明白，只有和自己身心都契合的那個人，才是圓滿的解答。
選擇D紅色的人，砲友度落在70％。這種人開朗熱情，對愛的渴求度很高。由於經常倚賴本能行動，所以說雖然容易先上車，但後補票成為伴侶，接著又感情冷卻決定分開的可能性也很高。因為喜歡追求熾熱的感情，反而千萬要小心別被燒傷了。
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