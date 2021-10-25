異性緣好也沒用！桃花運很旺卻難脫單的星座Top 4

有的時候很多事情都是莫名其妙的，比如下面這 4 個星座，一生桃花運非常旺，異性緣非常的好，但是卻一直單身，紅顏藍顏知己無數，戀愛對象卻少得可憐，很難擺脫單身。別人聽聞都嚇到下巴掉下來，究竟這幾個星座是發生了什麼問題呢？純屬參考、請勿較真！

難以脫單第四名：牡羊座

牡羊座有高度的容忍性，也有不畏艱辛的意志力以及鬥爭本能。他們心中一旦有了理想，必能排除萬難，勇往直前。在新的環境下，能發揮拓荒者的精神，帶頭領軍，開創新機，頗有領導者的風範。同時，也有侵略的一面，最大的快樂是排除萬難讓艱難的事情進入軌道。

牡羊座嘴巴甜，很擅長哄人開心，在異性面前甜言蜜語張口就來，而且牡羊座為人也很大方，喜歡交朋友，也特別喜歡熱鬧，不喜歡一個人獨處，經常組織各種聚會，牡羊座非常享受那種朋友們團聚在一起，熱熱鬧鬧的感覺，牡羊座在社交場合裡對異性也照顧得很周到，很會體貼人，說話也有分寸，所以牡羊座的異性緣是很不錯的，牡羊座對自己喜歡的異性也敢於大膽去追求，太喜歡熱鬧，沒有什麼時候陪伴另一半，所以牡羊座其實很難脫單。

難以脫單第三名：射手座

射手座個性率直而開朗，對正義和真理抱持著極高的期許，希望自己能有多於常人的知識和經驗。注重精神生活，喜好哲學性的思想，熱衷於遠在個人之上的全人類福社及世界性的進步，但是容易流於鬆散的樂觀主義。大膽而富冒除精神，熱愛自由，無論在何種環境下都希望保持精神與行動的獨立。

射手座是個特別外向，開朗的人，為人也非常豪爽，朋友很多，異性緣很旺，因此在大家看來，射手座是不乏追求者的，而且射手座遇到自己喜歡的人，也是敢於大膽表白，主動去追求的，但射手座異性緣雖然好，卻並不容易脫單，主要還是因為射手座玩心太大，戀愛的時候顯得不用心，跟另一半在一起的時候，總是心不在焉，加上射手座身邊有好感的異性確實很多，所以射手座常常經不起誘惑，怪不得射手座很難脫單。

難以脫單第二名：巨蟹座

巨蟹座感情豐富，對事物的感受性強。對外親和謙恭，頗有公眾意識，但是對內則有強烈的防衛本能，不願私生活受到于擾。大體上是一個溫和內向的人，但是絕不向惡勢力低頭。熱心參加愛家、愛鄉、愛民的團體，自我意識很強，尊敬能夠保護自己立場的人，帶有懷舊的心情，是一個十分傳統的人。

巨蟹座是個溫柔善良的人，而且非常有修養，在各種場合裡都有得體的表現，很受人歡迎，儘管巨蟹座並不是活潑開朗的人，甚至還比較內向，但巨蟹座很有氣質，談吐，舉止很優雅，所以給大家的印象特別好，異性緣也特別旺，追求巨蟹座的人並不在少數，但是巨蟹座過於敏感，有的時候容易想太多，所以戀愛總是出現很多波折，並不容易成功，巨蟹座也總是在尋尋覓覓，兜兜轉轉，總是找不到最合適的人，因此巨蟹座也是很難脫單的。

難以脫單第一名：天蠍座

天蠍座個性深沉極端。有足夠的精力和膽識，不懼艱難。觀察力敏銳，經常能夠洞悉事情的真相，對事物也有獨到的見解。行事時，採用完全的破壞和創新方式，充滿神祕的色彩。從無害人之心，但是人若負我，則會反擊報復對方，採取適當的回應手段。對精神和物質的要不懈，對愛恨的反應，十分強烈。

天蠍座是個特別有想法，也特別有主見的人，天蠍座不管做什麼事情，都有自己明確的目標，是個目的性很強的人，按理說天蠍座在愛情方面應該很順利的，喜歡一個人，大膽去追求，大膽去表白嘛，但是，天蠍座在戀愛稍微長一點就會暴露出自己的弱點，天蠍座是個特別自我的人，說得通俗點就是比較自私，在戀愛的時候，不管做什麼事情，不太喜歡跟對方商量，喜歡一意孤行，不太考慮對方的感受，讓對方很受傷，因此天蠍座異性緣雖好，卻很難脫單。

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