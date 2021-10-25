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11月生命靈數運勢分析：4號人本週期有所突破 9號人別衝過頭

聯合新聞網 / 巧巧塔羅
圖／ingimage
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引用六數作為11月的開端：

儲備、累積、等待那個無可取代的天時地利，

天曉得其實根本沒有那個東西，

天曉得的，早就也不斷對你說了，用所有的可能性，每個生活的隻字片語。

生命靈數怎麼算？

以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據，

例如： 1988年08月08日生，

請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。

1+9+8+8+0+8+0+8=42

4+2=6，所以範例的生命靈數為6。

若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可，

Ex：1+0=1，依此類推。

就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢，

再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看，

綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供
圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：外在情勢看好的本週期，改變的氛圍一樣也會在一號人身上發生，但跟其他靈數運勢相比，則是「往正面、升級」的發展，看來現況足夠穩定，無論收入、或是對生活的掌握度、成就感，都處於年度最佳狀態的一號人，在旁人看來，或許停在原地就足夠好了，但就你個人角度來看，在運勢順利之餘，應該也看到了更多「可以更好的選項」；

在不壓迫的狀態下，生活中會有各種新的機會向你招手，特色是都有時間壓力，看似都是可以做、但不做也不會怎樣的，若一號人有空、或希望生活能更加分的話，不妨試著前進吧！意外的收獲不會少的。

工作／學習狀況：在專業上還是有一些無用、但佔去你時間、精力的陳舊事務，放了很久都沒結案也沒進度的事，需要改變、但因為沒有造成太多困擾，就一直擱置的人際關係、待辦事項，都會在這段時間浮出水面，不少還是你已經放到連自己都忘記的，突然頻頻來敲門，跟你說它們還在原地不知該往哪去。

這段時間適合除舊佈新，幫舊案，或是很久以前想整合的想法、該了結的事項畫個句點，你將會發現挪動一下既有排程，空出很多時間，多了很多靈活性，這些正是當下需要的，這樣的調整會幫你在專業上得到更多收益，帶來成就感或名望的提升。

愛情單身者有機會建立一些新的人際關係，通常是由工作延伸、或是長輩的引薦，這段時間若遇見這樣的機會，建議一號人不要困於自己既有的想像，先不預設立場的去試試吧！這些願意嘗試、沒有太多預期的輕鬆心態，將會協助你擺脫無聊的單身生活，無論是先找到可以多聊天的對象也好，更是會因為這個好的開端，而有後續的發展，期待戀情的你，只要保持行動力，遇到機會沒有想像中的那麼難。

有伴侶者在關係中有點流於行式，只守著雙方過去「都是這樣」的方式來過活，讓雙方感情顯得有些無味，受到對方的冷落，別說對方受不了這些無聊的公式，相信一號人自己也略感不耐，對於行動總是缺點動力的你，這段時間很適合對伴侶提案，一起去嘗試一些新事物；若你感到互動有點冰冷，或想為關係解套，或是單純的覺得無聊想加點分，都可以試試改變一下生活的小細節，多點投入點不同元素，就可以讓相處的滿意度提高。

訊息指引：Growth＋14 Gemini

回應生命的諄諄指引，往下個階段去，即便此地或許對你已稱得上無可挑剔，

但生命準備了更多，關於那些你尚未能想像到的，它們都將到來，只為你。

生命靈數2

整體運勢：止步不前的二號人在本週期的壓力不小，受困在原地的無論關係、或是任何事物的現況，通常都非「真的只能那樣」，更多的是「你說服自己只能那樣」，困住你的只是你主觀認定的價值，跟事實可能相去甚遠，若二號人本身無法做出具體改變的行動，那麼命運將會以一種「讓你更受限」的壓迫，去逼你向前，往哪都好，就是不能再做一樣的事情了；

如果你正感到這裡不對、那裡也不好的話，那麼你鐵定是正在逃避什麼，這個週期勸你還是省點力氣逃避，務實的去面對反而省力又輕鬆。

工作／學習狀況：在工作上也是如此，場景多是過勞、爭吵、或是不合理的要求不斷發生，但你不得不承認，讓你被捲入這些虛耗的，通常就是過去你不斷的退讓、允許那些不公平在你身上發生所致；

現階段已經到了一種難以負荷的程度，這個月大家奇怪的要求越來越多，已經不是你忍一下就可以的，那些無謂的空轉，把所有能做正事的時間都佔用了，就算前期仍能再苦撐一下，到了中後期還是會因為你的身心承載不住而翻車，建議二號人還是趁早改變自己面對那些其實不想做、也覺得不行，但仍堅持在進行的事，自己踩煞車的好處在於，你可以控制後續的方向，或是減災，這都是讓你在職場上能夠比較舒服的做法。

堅持不動則會帶來未可知的風險，請務必謹慎思考，客觀評估才不致造成過大的損害。

愛情：單身者的爛桃花多，不宜在這段時間拓展人際、選擇對象，本週期很容易在不知情之下就介入他人關係，待在原地就是最安全的做法；

若有突然很想要的對象，更需要注意，誤判情勢、帶來人際紛擾的機率高於日常，尤其是那種「命定」的感覺，通常是假象，務必冷靜停看聽，不要為了一時感覺而賭運氣，多觀望為佳。

有伴侶者的關係狀態也不太穩固，同床異夢，雙方嘴上說的是一套，但心裡可能仍有其他想法，誰也不願意更坦白真誠，探測對方底限的狀況頻頻，這些測試也會帶來不少爭吵，沒有人喜歡不被信任，若想要讓關係穩定、相處氣氛緩和，那就從你開始做起吧！當那個不迂迴、直接、坦白的先行者，這才是讓關係通往穩固的唯一道途。

訊息指引：Patience＋The Hanged Man(R)

若無法前進，關於那些覺得自己都已翻遍的理解自己，可能你尚未看清，

思辨，並誠實公平的將好與壞都看盡，

該丟的都要丟棄，別老是緊抓不放，還回顧頻頻。

生命靈數3

整體運勢：一些努力到極點都還沒有回報的事務，將在本週期畫上句點，因為曾經對此抱持相當高的希望，所以畫上句點有兩個極端的發展，一個是你真的對此行動了、做出與過去不同的翻轉、巨大改變的話，則可帶來全新的局面發展，過去死去，新的可能展開；一則是真的完全結束，雖免不了伴隨失落、失望、心情的低潮，但若選好了割捨，那麼也可以很快看到新的可能性；

無論哪種，對三號人來說都是向過去告別的時刻，伴隨感傷，但同時你也會覺得輕盈，站在命運新舊的交替點上，你得看好、選好，這是短期內命運讓你做的最後一次確認了。

工作／學習狀況：在專業上面臨需要與人競爭的場景，不斷在眼前上演，人際紛擾，耳語跟攻擊四起，對三號人來說情緒的壓力很大，如果你對這些都認真的話，那這個月就會有應付不完的人情、打不完的仗、說不清的道理，太過當真，只能換得個心累的註解；那些看似需要的競爭跟挑戰，對三號人來說，可能都「不是必要的」「不做也不會怎樣的」，一樣是轉換心態的問題，你可以選擇參戰把自己搞得過勞，當然也可以選擇只聽自己的，只做最想做的、只回應你想回應的，除了會輕鬆很多之外，這也才能真的讓這段時間的努力不會淪為白忙一場。

愛情：本週期會有很多人給仍在單身的你建議，甚至幫你努力尋覓對象、想幫你介紹某人，看似好意，卻令人困擾，對於這些善意若都要接受，那麼三號人將耗盡心神，這段時間不努力還好，頂多維持現況，但就怕你被眾人逼急、覺得也要追點什麼進度，反而會吃力不討好，在追求情感的路上受挫；

所以與其靠著刻意的引薦，不如對身邊的人多點觀察，或從日常能相處的方向尋找，不刻意的良性互動，最能為你帶來戀愛的機運。

有伴侶者在關係中，與伴侶有爭吵的機率提高，多數是因為你過去過份的委屈自己，或是在小處不斷退讓，累積而來的怨氣，就是這段時間爭執的主因，建議三號人在關係中，當下若有任何不適，即便你覺得事小，都得誠實、有耐性的先自己能面對、接受這些情緒，再來就是要允許自己可以跟對方坦誠，別預設立場，與其擔心不被接受、忍讓後的爆發，當下的問題當下就說明白，才是長遠能與對方安穩度日的良策。

訊息指引：Rebirth +聖杯八(R)

止步不進，非擺脫眼前困境的指引，別困住自己，

昨日早已垂垂老矣，轉眼就凋零，

怎麼你還留在這裡？明天正開口，問你。

生命靈數4

整體運勢：長期以來需要調整的自我限制、忽略某些事實不看就能不改變的既有模式，將在本週期有所突破，就像突然從夢中醒來一樣，四號人在這個月開始變得靈活，心態也比平常客觀、正面許多，但上述的正面發展，多數是被外在困境驅動所致，可說是被命運強迫走上某特定的方向；

所以要從外在環境看，那麼可是愁苦滿天，被困擾、此路不通、被困住、機會馬上就要永遠消失了的情節不斷上演，整個情節簡單說就是狗急跳牆，原本覺得絕不可能辦到的事，因為壓迫被逼出潛能，然後發現居然比想像的簡單一萬倍，心情於是晴朗的故事。

所以壓迫不是壞事，就請四號人盡情享用你的11月吧！

工作／學習狀況：有很多待排除、待刪、不必要的事項或合作，正等著你去一一說不、拒絕、畫出界線，在專業上遇到難以溝通、造成困擾，讓事情無法前進的狀況頻頻，前期會困於這些人或事，努力的還在做垂死掙扎，期待對方能改變，將浪費不少時間，但其實「沒救的就是沒救」不用努力了，若四號人願意面對現實，就可以把時間用在更有益之處；

當你願意盤整工作流程，把手上無用的努力事項、無用的合作對象、聽不懂人話的人都快刀斬下，便能看到全新的、有希望的局面早在身邊等你，別困於人情或既有習慣的制約，大步向前對你才是當務之急。

愛情：單身者在本月心情晴朗的前提下，能拋下不少偶像包袱、預設立場，開始跟身邊的人有互動，前期因為暖身不夠稍嫌僵硬，但若沒有放棄主動的跟人攀談、多讓別人理解你在想些什麼，通常這些看似無用的累積，到了月中以後都可以讓你離戀愛更近一點，如果想更快一點的話，那麼就從停止迂迴開始吧！直快的表達是加速你擺脫單身的利器。

有伴侶者在關係中太過迂迴、想得太過複雜，自以為縝密的思考了各種可能性，做好各種貼心、萬全準備，但實際執行就會發現那些想像，一直都只是想像，伴侶的狀態你是猜不透的，如果你覺得對方心思難測，你看不懂，與其自作聰明、作繭自縛，奉勸你比起動腦，不如直接問對方，永遠是最好的路。

省點腦漿，接受指令，就會得到正面互動跟回報，坦承遲鈍反而能夠得到意料之外的體諒跟寬容，若你正在關係的困境中，不如換個方向，迷途若能知返，就可以讓關係品質恢復、或有額外加分的空間。

訊息指引：Abundance＋聖杯一(R)

愁苦與糾結都是昨天，

那些連用在昨日，都嫌太老舊殘破的秩序，只有你還想糾纏不清，

忘了看見明天的祝福，早已被備妥，卻苦無人認領。

生命靈數5

整體運勢：看清眼前的局勢，重新出發，對五號人來說，這個月是個認清本份的週期，好的、壞的都在眼前，能夠不被主觀跟情緒影響，該做的就能踏實去做（認了、不再做無謂的掙扎），該有的、能得到支援跟運用的資源，也毫不推託、省去無謂的客氣、社會價值中認為「應該要客套一下比較好」的繁文縟節，這個「認清本份」說的不特定是好或壞的哪邊，因為這個「認清」帶來的是一種務實，反而能成就一些看似巨大、但其實可行的計畫；金錢上有較大的支出，跟長輩也有較多意見分歧之處待調解，但通常也是因為上述的計畫，是本月份的重點題，需要多點耐心，就能緩（牛）步推動。

工作／學習狀況：在專業上能被信任、肩負重任出發，但也因為你可以，所以你會發現自己的考題特別難，這個你雖然不會太情願，可也是事實，通常五號人自己也會明白，想推掉、但捨你其誰的那種淡淡無奈（？）那就接受吧！考慮下一步要做什麼，比起糾結難不難有用多了。

因為要執行的是高一個位階、比較難的機畫，或是之前沒碰過，但其實自己想做的事，壓力與成就感成正比，過程中也會遭受在上位或給資源者、資深、長輩、師長的質疑跟挑戰，請務必站穩立場，那些挑戰若你不看作是一種為難，通常裡面也都有你應注意但未注意，可供參考修正的重要提醒。

愛情：單身者知道自己想要的選項，但別人（尤其是長輩）的硬塞、硬配對跟好意就免了，這段時間的確會有人要幫你介紹，或自顧自的幫你牽線，但你的機會可不在這裡，請略過這些選項，多去你可以展現自己、或是有興趣的活動露面吧！在這段時間，很想跨過那些虛偽客套的你，參與聚會跟活動，反而能因為這樣的直快，吸引到對你有興趣的對象，這個才是你真的有機會發展戀情的方向喔！

有伴侶者在關係中要避免對伴侶說出太直接、（單只有）情緒性的發言，雖然那些在你看來可能都是事實，可是也要小心是否傷到對方的玻璃心，損及原本能夠和諧相處的關係；

本週期也可能跟伴侶間有價值、金錢觀上的分歧待調解、溝通，直快或許沒有問題，但是要注意把話給說完整，別只是戳破對方，卻忘了同時解釋完整你這樣說的意思是什麼，能把話講得夠完整，就可以順利讓雙方達成共識，而不讓你的心直口快，成為關係的扣分項目。

訊息指引：Celebration＋寶劍六

祝福就寫在所有看似消極的積極裡，

流速緩慢，所有看似靜止的都是有意義的累積，

只管跟著、走著、別停在原地、別急著為此刻做最終的定義。

生命靈數6

整體運勢：他人的批評、耳語，讓六號人在本週期的心情產生不小的波動，自我懷疑，進而讓決策變得搖擺不定，是讓好運停滯，難往正面發展的主因；但客觀角度看來，外來的雜音雖多，卻沒有哪一種或哪一個是「特別重要」的，若能單純將其都看作是資訊的其中一種，而非困在哪個、哪些特定的視角（譬如專注負面或是批評），更全觀的看待，並且整理消化成自己的決定，那就不會被外界各種不同的聲音困擾，自然事件也能較順利的往正面、有進度的方向前進，堅定意志是你在11月至關重要的課題，只要正視並掌握，就能同步擁有活力跟幸運。

工作／學習狀況：如同第一段所述，在專業上也有大量需要做資訊整合的態勢，訊息量、要閱讀的文本、要整理的報告文書量都相當巨大，對於在學或是研究、非勞力工作者，更可能在本週期突然有大量新知需要學習，是被命運迫使，得增進專業的時期，所以若你平常就有計畫要學東西、上課，那麼趁這段時間去執行會是很好的時間點，這個月增進的專業知識、上的課、或是被迫消化整合吸收的這些資訊，對你日後都有長遠的影響，也能把過去錯誤的認知矯正；但說到矯正就是比較辛苦的部份，雖然學會的、累積的東西能讓你後續都受用，不過學習及增進技能過程中，卻常讓你因為被質疑、批評、太大量的修正，讓你心生退怯，不過都只是過程，這個月也會建議六號人無論如何都要咬牙撐過去，這些學習都不會白費。

愛情：單身者在是否要擺脫現況上仍有遲疑，事實上這段時間，身邊會出現不少的機會，但若你仍是停在原地，不如回頭看看自己在抗拒的是什麼，怎麼會出現十個你就能挑出20個缺點？這些都是真的討厭嗎？

還是其實就是對於進入關係沒有把握的掩飾呢？當你開始解決自己的不安跟抗拒，才會看得懂，其實沒有一步到位的完美，磨合的過程是必然，當你願意放下堅持完美，就會離擺脫單身之路又更近了一點。

有伴侶者在關係中似乎聽不見另一半的需求，對方在說，但你解讀過後的資訊總是有點歪斜，跟對方的原意有滿大的落差，導致在本週期總會弄巧成拙、被伴侶批評、碎念的機率高於日常；

在這種溝通容易有誤差的時期，請六號人務必要在第一時間、當下就跟伴侶核對對方的意思，切忌有點聽不懂就自己延伸解釋，若不想出錯、後續要收拾的機會增多，那麼就把自作主張、自以為懂都先收起來吧！不要害怕坦露自己的不了解，就能讓關係的互動化緊張為安穩。

訊息指引：Goddess＋錢幣七

儲備、累積、等待那個無可取代的天時地利，

天曉得其實根本沒有那個東西，

天曉得的，早就也不斷對你說了，用所有的可能性，每個生活的隻字片語。

生命靈數7

整體運勢：丟開自我價值低落、把那些對自己的不認同都收起來吧！

無論是對本週期、或你整個人生，那都是不需要的懷疑，但你緊抓不放的信念，卻讓這些慣性持續留在你生命中佔缺、造成阻礙。

事實上這個月各方面的成果都豐碩，對外的溝通也好，對事件的掌控、完成度也好，你都做得足夠好了，若要說壞的，可能就是你面對這些都發展得不錯的現況，仍是充滿懷疑、有強烈的朝不保夕的危機感，導致你無法好好享受生活中的愉悅，七號人該努力的不是完成更多、挑戰更多，比起這些，你該做的是學會接受自己，不只是看見需要檢討的地方，更需要看見自己的好究竟有多好。

工作／學習狀況：在專業上能夠帶領及說服眾人跟隨，按步就班、得到成果，只要你願意出來做意見的統合、溝通的橋樑，這段時間的狀況都是可控且正面的，如同第一段所說，如果在工作上發現卡住了、不順的地方，七號人則可能困於自我限制，告訴自己「我又不是主管、我又不會、我還不熟、我不是負責某某某工作的啊」

這些都是你推卸，不願意幫自己多主張一點的藉口，當你可以抓到那些你用來搪塞自己、盡可能不作為的慣性時，再來就是勇敢跨過去試試了，你會發現自己擁有很好的統合、領導能力，這是你在專業上有所突破的重要週期，不要錯過。

愛情：單身者一樣會困於自己的預設立場，不被喜歡、不好相處，這些都是你先幫自己貼的標籤，卻很可能不是真實的狀況，你得更認識自己一點，就會看到眾多可能性隨之展開，近在身邊及眼前，若你跨過這道心牆，會發現擺脫單身比你想像的簡單很多，前提是你先接受了自己的真實樣貌，就可以擁抱戀愛的機運。

有伴侶者在關係中可以得到對方的照顧，該做的都會做到之外，還很願意傾聽、付出關心，但你卻可能發現，其中的安全感沒有隨著對方做得更多而增加，那些殷勤的關懷偶爾還不合理的讓你感到壓力，那麼你得回頭問問自己，是否一直只在表現好的那一面，極力隱藏比較負面的特質，深怕麻煩了對方呢？

本週期在關係中可以調整的，就是讓自己更舒適的相處，就怕你太不懂得說出那些需要幫忙的地方，當你願意交付弱點，就會發現眼前這段關係比你想像中的更安穩。

訊息指引：Past Live＋聖杯五(R)

還住在雨裡？潮濕悶熱的雨季早就不知去哪裡，

是你還在夢裡睡著，不打算醒，

在這裡的只剩你，窗外時節早前進了，已經又好幾季。

生命靈數8

整體運勢：心情仍在低檔中，等待止跌回升的11月，生活現況仍是充滿困境與煩惱，越多控制、越多失落，這個是心情始終低檔的主因；

了解原因，當然不只是為了告訴你「嘿你就這樣，認命吧你」，比起認命，你更能從當中看到自己需要調整、以及如何調整才會更好的各種可能性，既是控制太多、執念太深帶來的困境，那就先讓自己認出這些控制，到底都是用在哪裡了，然後先讓自己把手拿開吧！

讓事情可以順流發展，不用多餘力氣去扭轉些什麼，反而能讓事情順轉，愁苦的感覺也隨之降低，保持期待、但放掉控制，這個是八號人本週期仍持續在寫的生命課題。

工作／學習狀況：不易有斬獲的週期，越想表現、越想讓狀況如預期、越用力，反而更讓狀況膠著、有更多額外衍生的問題需要處理，為了避免自己越幫越忙，不如等待指令、伺機而動、見招拆招吧！

這段時間遇到的要求，幾乎都是一聽就知道不太合理的，情緒上的刁難、反反覆覆毫無緣由的重新再來，都不是你努力就可以解決的事，也無關你做得好或不好，所以八號人若說要努力，可能就是努力的「不要逞強、不要求勝、不要想過度證明自己」，尤其是在明知沒用、不合理的地方。

篩選之後，不重要不合理的，就拖延或用其他緩衝的方式帶過，才是安全度過本週期低潮的最高指導原則。

愛情：單身者在本週期不易尋得合適對象，一動不如一靜，若是硬要可能也會有，但爛桃花不少，通常都是看似有機會，但（如果幸運的話）深入了解後就會發現對方有其他問題，譬如仍有發展中對象、或是有情緒、自我價值問題，如果不那麼走運，還沒看清就已進入關係，後續都是麻煩、各種糾結不斷，所以最好的方式還是防堵，保持單身的不作為，比起積極躁進安全太多了。

有伴侶者在關係中也容易遭受不合理的對待，被情緒控制的情節交替上演，可能是你，也可能是對方，更可能是兩邊輪著來的互相傷害，這些其實並非不愛，更常是因為太急著變好、太急著一步到位、忽略中間磨合過程所致的弄巧成拙，當你發現問題發生時，不如回頭檢視雙方到底漏了些什麼吧！

拿出自己真誠而非包裝過的面貌來相處，才是長遠之道。

訊息指引：Delight＋寶劍七(R)

生命的祝福不在控制，是放手任其自由，

放下之際，你順流走，那些曾以為必要的用力，

你會看見，對生命而言，都是沉重，都嫌太多。

生命靈數9

整體運勢：擺脫繁雜惱人、本不該自己淌的渾水之後，九號人在11月會接續這個斷捨離的態勢，一鼓作氣的將該動的動起來，想做的都不等了，雖然行動力十足，但也要記得過與不及都不是太健康的事，這樣的決心雖好，不過你確很容易因為調節不良而衝過頭，因為想超前的心太過急切，被澆一頭冷水；

只要能有進度、知道在進行中也就可以了，若能有進度、同時也接受按步就班、不用飛快前進的話，你就會在本週期得到更自由、清爽的生活品質。

工作／學習狀況：在專業上隨興而為，會比計畫細節來得更實用，本月的成功、業績、或任何正面發展，都是從「懂得放鬆、懂得偷閒」來的，與你想像的要嚴謹努力、競競業業不同，生命要你在享受自由之餘，也能把工作做好，讓工作變成你生活的一部份，而非「工作就是你的生活」；

這段時間對外溝通、聯絡的形態、跟主管業主的合作方式，會是「比起合理跟專業為優先，更適合優先提出讓你覺得舒服、順暢」的方案，本週期適合也利於創意工作者，適合做初期提案發想，但發展較緩，可能得再靠後續鋪陳、多點耐性。

就算非創意工作者，也適合用更靈活的態度去應對工作，就能事半功倍，得到正面回饋。

愛情：單身者先懂得讓自己的心態開放、自由，當你願意拋棄宅在家的慣性，走出戶外，就會更容易得到新的人際機會，進而有高於平日的機會跟人有良性的互動，如若你對這些行動能不預設立場、沒有太高的目的性，單純只是願意多轉換一下活動場域，即便只是換個地方，從在家玩手機、變成去外面咖啡店玩手機，都能幫你找到更多新的機會，不只是千里之行，想開啟戀愛之門，也是始於足下呀～

有伴侶者在關係中則是面臨轉換期，在這個汰舊更新的週期裡，你會看到與對方舊有的、已不適用的相處模式正在死去，你會發現那些過去曾經在意到幾乎變成一種執念的，突然都不重要了，當然這說的就是兩極的發展，一個是你再也不抱期待（欸這個意思你應該懂啦）、一個是真的允許對方在關係中做他自己，無論如何，九號人在這個週期中的感情狀態，都是「更自由」。

重回輕鬆的樣貌，不過度的負擔對方的好壞，在更健康的11月，對九號人都是值得說聲恭喜的。

訊息指引：Friendship＋The Emperor

緩一緩腳步與喘息，比起超前、追上、或驅趕什麼，

關於善待自己，更是當下的你最該懂得的，

若你學會了，你會懂，

一切依序如常，從不會發生想像中的遲到、少給或失控。

那些都只是幻影，只在夢中。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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