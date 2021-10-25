唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情機會不斷 2星座注意財務狀況

重陽節剛過，有沒有好好陪伴父母長輩過個節呢？看著父母親現在的模樣，我們禁不住也會想著自己日後的老年生活會是什麼樣子。在占星學中，上升星座除了是我們的人生星圖中第一宮的開始，據說能夠反映在外貌和氣質，也影響著我們的童年和晚年。就跟著科技紫微網來預測一下你的晚年生活吧！

2021-10-22 17:00