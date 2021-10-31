每日星座運勢／牡羊業務洽商易得財 多與人群接觸

2021-10-31

牡羊座

財運佳，勿錯過。

整體運：★★★★☆

耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。

愛情運：★★★★☆

單身者異性助力強；戀愛中的人可感受到浪漫與甜蜜；已婚者宜多陪陪另一半。

事業運：★★★☆☆

感慨萬千的一天，想一個人清靜一下，卻不得不參與到家庭成員的活動中。

財運：★★★★★

業務洽商者易得財，只要積極向外拓展，多與人群接觸，就有機會把握商機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00臘梅白

開運方位：正北方向

金牛座

金錢瓜葛要理清。

整體運：★★★☆☆

易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免多說多錯，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你借貸，記得留下憑證，為日後免除不必要的麻煩。

愛情運：★★★★☆

戀愛運一般，已婚者容易因為兩人在花錢上的態度不同，而起爭執，應做好溝通！

事業運：★★★☆☆

特別容易受到他人的影響，事先計劃好的事情在實行前又開始猶豫，不斷變化。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，易因反覆猶疑不定而錯失賺錢機會。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00香檳金

開運方位：西南方向

雙子座

好情緒可以帶動好運勢。

整體運：★★★★★

單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！

愛情運：★★★★☆

單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。

事業運：★★★★☆

對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。

財運：★★★★★

偏財運很不錯，可以考慮添置傢具、裝修房屋等，易有驚喜。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00青金石藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

今日運勢順遂，心平氣和。

整體運：★★★★☆

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。

愛情運：★★★★☆

想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。

事業運：★★★★☆

精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00淺海藍

開運方位：正東方向

獅子座

對待他人還是寬容些較好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

愛情運：★★★☆☆

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起衝突。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

事業運：★★★★☆

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

財運：★★★★☆

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00玉米黃

開運方位：西北方向

處女座

小不忍則亂大謀。

整體運：★★★★☆

耍起小聰明的你讓另一半只得接受你所提出的條件，不過你得祈禱對方是真心實意接受才好哦！財運起伏較大，不易把握，求助身邊的人是權宜之計；是個加班的好日子，精力充沛，思維活躍。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者對身邊的異性更為留意，會有擦出愛火的機緣，好好把握！

事業運：★★★★☆

心情開朗、顯得很有自信，給人一種積極向上的感覺，注意把握時機好好表現！

財運：★★★☆☆

財運較為普通，通常收支出入不大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00鈦晶金

開運方位：西北方向

天秤座

一切都往好的方向發展。

整體運：★★★★☆

未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。

愛情運：★★★★☆

珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！

事業運：★★★★☆

做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。

財運：★★★★☆

遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00蘑菇灰

開運方位：東南方向

天蠍座

適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。

整體運：★★★★☆

遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。

愛情運：★★★★☆

單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。

事業運：★★★★☆

人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！

財運：★★★☆☆

眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00冷泉藍

開運方位：正西方向

射手座

記得把自己的嘴看緊。

整體運：★★★★☆

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

愛情運：★★★★☆

魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。

事業運：★★★★☆

開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。

財運：★★★☆☆

得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00湖水綠

開運方位：西南方向

摩羯座

升溫的過程並不長，耐心一點就好。

整體運：★★★☆☆

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。

愛情運：★★★☆☆

已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！

事業運：★★★☆☆

收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！

財運：★★★★☆

有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00白鋼銀

開運方位：正西方向

水瓶座

伴侶小別勝新婚。

整體運：★★★★☆

情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。

愛情運：★★★★☆

適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！

事業運：★★★☆☆

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。

財運：★★★★★

偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向

雙魚座

辭舊迎新。

整體運：★★★★☆

全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。

愛情運：★★★★☆

適合約會，在彼此的溝通、交流中感情進展快速，戀愛中人不妨多安排相處的時間。

事業運：★★★☆☆

思慮周全、處事謹慎，不易犯錯誤，但行動力不足，卻容易讓你失去一些好機會。

財運：★★★★☆

偏財運雖不錯，但不可過分投機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅

開運方位：正南方向





