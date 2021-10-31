每日星座運勢／牡羊業務洽商易得財 多與人群接觸
2021-10-31
牡羊座
財運佳，勿錯過。
整體運：★★★★☆
耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。
愛情運：★★★★☆
單身者異性助力強；戀愛中的人可感受到浪漫與甜蜜；已婚者宜多陪陪另一半。
事業運：★★★☆☆
感慨萬千的一天，想一個人清靜一下，卻不得不參與到家庭成員的活動中。
財運：★★★★★
業務洽商者易得財，只要積極向外拓展，多與人群接觸，就有機會把握商機。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00臘梅白
開運方位：正北方向
金牛座
金錢瓜葛要理清。
整體運：★★★☆☆
易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免多說多錯，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你借貸，記得留下憑證，為日後免除不必要的麻煩。
愛情運：★★★★☆
戀愛運一般，已婚者容易因為兩人在花錢上的態度不同，而起爭執，應做好溝通！
事業運：★★★☆☆
特別容易受到他人的影響，事先計劃好的事情在實行前又開始猶豫，不斷變化。
財運：★★☆☆☆
財運不佳，易因反覆猶疑不定而錯失賺錢機會。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：04:00-06:00香檳金
開運方位：西南方向
雙子座
好情緒可以帶動好運勢。
整體運：★★★★★
單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！
愛情運：★★★★☆
單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。
事業運：★★★★☆
對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。
財運：★★★★★
偏財運很不錯，可以考慮添置傢具、裝修房屋等，易有驚喜。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：13:00-15:00青金石藍
開運方位：西南方向
巨蟹座
今日運勢順遂，心平氣和。
整體運：★★★★☆
單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。
愛情運：★★★★☆
想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。
事業運：★★★★☆
精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。
財運：★★★☆☆
錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-23:00淺海藍
開運方位：正東方向
獅子座
對待他人還是寬容些較好。
整體運：★★★★☆
音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。
愛情運：★★★☆☆
別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起衝突。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。
事業運：★★★★☆
機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。
財運：★★★★☆
由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：19:00-21:00玉米黃
開運方位：西北方向
處女座
小不忍則亂大謀。
整體運：★★★★☆
耍起小聰明的你讓另一半只得接受你所提出的條件，不過你得祈禱對方是真心實意接受才好哦！財運起伏較大，不易把握，求助身邊的人是權宜之計；是個加班的好日子，精力充沛，思維活躍。
愛情運：★★★★☆
異性緣佳，單身者對身邊的異性更為留意，會有擦出愛火的機緣，好好把握！
事業運：★★★★☆
心情開朗、顯得很有自信，給人一種積極向上的感覺，注意把握時機好好表現！
財運：★★★☆☆
財運較為普通，通常收支出入不大。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-15:00鈦晶金
開運方位：西北方向
天秤座
一切都往好的方向發展。
整體運：★★★★☆
未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。
愛情運：★★★★☆
珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！
事業運：★★★★☆
做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。
財運：★★★★☆
遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-06:00蘑菇灰
開運方位：東南方向
天蠍座
適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。
整體運：★★★★☆
遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。
愛情運：★★★★☆
單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。
事業運：★★★★☆
人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！
財運：★★★☆☆
眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-15:00冷泉藍
開運方位：正西方向
射手座
記得把自己的嘴看緊。
整體運：★★★★☆
今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。
愛情運：★★★★☆
魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。
事業運：★★★★☆
開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。
財運：★★★☆☆
得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-11:00湖水綠
開運方位：西南方向
摩羯座
升溫的過程並不長，耐心一點就好。
整體運：★★★☆☆
積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。
愛情運：★★★☆☆
已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！
事業運：★★★☆☆
收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！
財運：★★★★☆
有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-11:00白鋼銀
開運方位：正西方向
水瓶座
伴侶小別勝新婚。
整體運：★★★★☆
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
愛情運：★★★★☆
適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！
事業運：★★★☆☆
心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。
財運：★★★★★
偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：16:00-18:00蜜瓜黃
開運方位：東北方向
雙魚座
辭舊迎新。
整體運：★★★★☆
全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。
愛情運：★★★★☆
適合約會，在彼此的溝通、交流中感情進展快速，戀愛中人不妨多安排相處的時間。
事業運：★★★☆☆
思慮周全、處事謹慎，不易犯錯誤，但行動力不足，卻容易讓你失去一些好機會。
財運：★★★★☆
偏財運雖不錯，但不可過分投機。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅
開運方位：正南方向
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