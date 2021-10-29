每日星座運勢／處女投資應看準時機 切莫操之過急

2021-10-29

牡羊座

運勢走低的一天，做事需謹慎小心。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情指數偏低，單身者即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。財運還算平穩，雖然進財的機會不多，但偏財運較佳。工作上困難較多，但與友人聊天會有靈感突現，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易因忙碌而忽略對另一半的關心；單身者有機會與職場中的異性擦出愛情火花。

事業運：★★☆☆☆

情緒不安穩，當面臨困境失去正常思維能力時，便會任性的不計後果，魯莽行事。

財運：★★★☆☆

花些錢購買自己喜歡的東西會很有滿足感。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

金牛座

金錢敏銳度高，頗能把握商機。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天。少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，要注意作業流程上的小瑕疵。

財運：★★★★☆

財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失，大多來自於自己的漫不經心。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

雙子座

心情煩亂，可用工作來充實自己。

整體運：★★☆☆☆

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

愛情運：★★☆☆☆

無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。

事業運：★★★☆☆

細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。

財運：★★☆☆☆

有錢別隨意外露，小心破財！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

巨蟹座

一年的努力沒有白費。

整體運：★★★★☆

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。

財運：★★★☆☆

財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00硃砂紅

開運方位：正北方向

獅子座

不必抱怨過去。

整體運：★★★☆☆

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

愛情運：★★★★☆

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

事業運：★★☆☆☆

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

財運：★★★☆☆

財運不錯，是投資的好時機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00翡翠綠

開運方位：正西方向

處女座

充滿自信的一天。

整體運：★★★★★

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。

愛情運：★★★★☆

有利約會、戀愛，有伴侶者可安排一起吃飯、看電影等。單身者可得熱心親友推薦，與有緣人相遇。

事業運：★★★★★

事業運很不錯喔，是福星高照的好日子！工作得心應手外，心情也非常愉快，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！

財運：★★★★☆

想賺錢，需要費點口才；而花錢呢，卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00珠貝白

開運方位：東南方向

天秤座

努力點，果斷點。

整體運：★★★☆☆

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！

事業運：★★☆☆☆

主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析問題，將會有新的發現。

財運：★★★★☆

掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

天蠍座

有化敵為友的能力。

整體運：★★★★☆

今天你特別能站在他人的立場上想問題，以往與朋友、家人間的誤會也都可以在今天化解。工作上，對上司、同事的批評、挑剔也多能以平常心看待，良好的心態讓你做起事來特別順利。少買奢侈品，以免大筆錢財流失而後悔不已。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，單身者在購物、逛街時，與有緣人相遇的機率高。

事業運：★★★★☆

很有衝勁，先把重要的事情處理完，再找一些極富挑戰性的工作來做，會很有成就感！

財運：★★★☆☆

投資運普通，大筆投資別冒險，多了解市場訊息。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

射手座

有時不妨讓自己的想法再單純點。

整體運：★★☆☆☆

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運背了些，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

財運：★★★☆☆

記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

摩羯座

顧好眼前，活在當下。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而心情受影響。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人眼紅而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

愛情運：★★★☆☆

有利示愛的日子，單身者遇到心動的對象可大膽表白，易獲得正面回應；有伴侶者感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

工作機會當中隱藏著危險，宜三思而後行。別急著爭功，多觀察。

財運：★★★★☆

財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的波動來調整自己的應對措施。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00白鋼銀

開運方位：正北方向

水瓶座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。

財運：★★★☆☆

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00湖水綠

開運方位：東北方向

雙魚座

計劃趕不上變化快。

整體運：★☆☆☆☆

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度固執倔強，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

財運：★☆☆☆☆

接受贈與之財恐生是非，賭桌上贏錢會惹人眼紅。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00睡蓮紫

開運方位：正南方向





