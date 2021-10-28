每日星座運勢／射手事業易得貴人助 適合扮演軍師
2021-10-28
牡羊座
心情起伏變化，多愁善感的一天。
整體運：★★★☆☆
看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。
愛情運：★★☆☆☆
有點憂鬱、擔心的日子，面對感情易想太多，甚至有點神經質。
事業運：★★★★☆
需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。
財運：★★★☆☆
手頭鬆就花錢凶，錢財難守住。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：23:00-24:00香檳金
開運方位：正西方向
金牛座
手忙腳亂反而影響工作進展。
整體運：★★★☆☆
出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。
愛情運：★★☆☆☆
渴望戀愛的氣氛，但太挑剔會招致反效果。
事業運：★★★☆☆
工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出步伐，你會看到全新的自我。
財運：★★★☆☆
懶散加上拖延，易使你無形中喪失賺錢的契機。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-17:00可可棕
開運方位：正北方向
雙子座
注意自己的儀表，給人留下好印象。
整體運：★★★★☆
今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。
愛情運：★★★☆☆
戀愛平和日，有些許外力的小干擾，不妨放對方自由一天吧！
事業運：★★★★☆
吉星高照，特別是從事文職或者創作行業的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。業務工作者應加強和老客戶互動，可有不錯的斬獲。
財運：★★★★☆
保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00薰衣草紫
開運方位：東南方向
巨蟹座
抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。
整體運：★★★☆☆
敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。
愛情運：★★★☆☆
夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。
事業運：★★★★☆
大腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並激發腦力想出許多方案來完成。
財運：★★☆☆☆
金錢上易有小狀況發生，心情鬱悶之下，不宜處理財務問題，或是揮霍錢財。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-10:00燻鮭紅
開運方位：西北方向
獅子座
不要把黑鍋往他人身上推哦！
整體運：★★☆☆☆
今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。
愛情運：★★★☆☆
愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。
事業運：★★☆☆☆
情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。
財運：★★★☆☆
因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00檸檬綠
開運方位：正北方向
處女座
換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。
整體運：★★★★☆
戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有空檔時也可跟同事好好互動一下。
財運：★★★★☆
今天的你很有創新思維，會抓住別人不易發覺的外在條件來為自己效力；也許你的親朋好友並不看好，但只要你堅持下去，日後你就會有不錯的進帳！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-08:00鈦晶金
開運方位：正南方向
天秤座
運勢較差，需從積極面看待事情。
整體運：★★☆☆☆
戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。
愛情運：★★☆☆☆
有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。
事業運：★★☆☆☆
職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。
財運：★★★☆☆
欠缺條理，欠缺系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-21:00玫瑰紅
開運方位：正西方向
天蠍座
很普通的一天，適合放鬆的神經。
整體運：★★★☆☆
今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
會覺得另一半的處事態度難以理解，不瞭解對方的想法讓你覺得很困惑。
事業運：★★★☆☆
運勢平順，注意把握大方向，多聽聽他人的意見，工作會有新的契機。
財運：★★☆☆☆
今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-16:00葡萄紫
開運方位：正東方向
射手座
心態好，自然覺得事事盡如人意。
整體運：★★★★★
另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！
愛情運：★★★★☆
羅曼蒂克色彩濃厚的日子，在咖啡廳、舞廳等娛樂場所易遇到有緣人。
事業運：★★★★★
事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演軍師的角色，能提供專業資訊或是創意靈感給同事參考。
財運：★★★★☆
有點傷神的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-15:00苔蘚綠
開運方位：正北方向
摩羯座
「嘗試錯誤」也很有必要。
整體運：★☆☆☆☆
與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中人易遇到感情阻力，來自雙方父母的壓力最為明顯，應多與長輩溝通。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。
財運：★☆☆☆☆
切莫硬著頭皮亂投資。宜耐心等待新行情，有所準備才更能把握好機運。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-18:00燻鮭紅
開運方位：西南方向
水瓶座
戀情會起小風波。
整體運：★★☆☆☆
一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。
愛情運：★☆☆☆☆
向心儀的對象發出邀約易被拒絕，千萬別死纏爛打，應表示尊重與理解。
事業運：★★★☆☆
同情心泛濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。
財運：★★☆☆☆
散財童子附身，守財不易。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00萊姆黃
開運方位：正南方向
雙魚座
易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。
整體運：★★★★☆
今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。
愛情運：★★★★☆
夫妻之間感情可望進一步加深，彼此都能感受到對方的重要性，願意為對方付出。
事業運：★★★★☆
較為沉穩，能藏起個性中的銳氣，給人幾分老練、穩重的印象，這對求職和洽談商務的人來說，是好的開始。
財運：★★★☆☆
愛錢的一天。對於金錢問題，宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日規劃財務！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-16:00竹葉青
開運方位：正南方向
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