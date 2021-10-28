每日星座運勢／射手事業易得貴人助 適合扮演軍師

2021-10-28

牡羊座

心情起伏變化，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱、擔心的日子，面對感情易想太多，甚至有點神經質。

事業運：★★★★☆

需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。

財運：★★★☆☆

手頭鬆就花錢凶，錢財難守住。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00香檳金

開運方位：正西方向

金牛座

手忙腳亂反而影響工作進展。

整體運：★★★☆☆

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，但太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出步伐，你會看到全新的自我。

財運：★★★☆☆

懶散加上拖延，易使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00可可棕

開運方位：正北方向

雙子座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平和日，有些許外力的小干擾，不妨放對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

吉星高照，特別是從事文職或者創作行業的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。業務工作者應加強和老客戶互動，可有不錯的斬獲。

財運：★★★★☆

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。

整體運：★★★☆☆

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。

事業運：★★★★☆

大腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並激發腦力想出許多方案來完成。

財運：★★☆☆☆

金錢上易有小狀況發生，心情鬱悶之下，不宜處理財務問題，或是揮霍錢財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

獅子座

不要把黑鍋往他人身上推哦！

整體運：★★☆☆☆

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

愛情運：★★★☆☆

愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。

事業運：★★☆☆☆

情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。

財運：★★★☆☆

因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00檸檬綠

開運方位：正北方向

處女座

換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。

整體運：★★★★☆

戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有空檔時也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★★☆

今天的你很有創新思維，會抓住別人不易發覺的外在條件來為自己效力；也許你的親朋好友並不看好，但只要你堅持下去，日後你就會有不錯的進帳！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00鈦晶金

開運方位：正南方向

天秤座

運勢較差，需從積極面看待事情。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

愛情運：★★☆☆☆

有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。

事業運：★★☆☆☆

職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。

財運：★★★☆☆

欠缺條理，欠缺系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

天蠍座

很普通的一天，適合放鬆的神經。

整體運：★★★☆☆

今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

會覺得另一半的處事態度難以理解，不瞭解對方的想法讓你覺得很困惑。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，注意把握大方向，多聽聽他人的意見，工作會有新的契機。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00葡萄紫

開運方位：正東方向

射手座

心態好，自然覺得事事盡如人意。

整體運：★★★★★

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

愛情運：★★★★☆

羅曼蒂克色彩濃厚的日子，在咖啡廳、舞廳等娛樂場所易遇到有緣人。

事業運：★★★★★

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演軍師的角色，能提供專業資訊或是創意靈感給同事參考。

財運：★★★★☆

有點傷神的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

摩羯座

「嘗試錯誤」也很有必要。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人易遇到感情阻力，來自雙方父母的壓力最為明顯，應多與長輩溝通。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

財運：★☆☆☆☆

切莫硬著頭皮亂投資。宜耐心等待新行情，有所準備才更能把握好機運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

水瓶座

戀情會起小風波。

整體運：★★☆☆☆

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

愛情運：★☆☆☆☆

向心儀的對象發出邀約易被拒絕，千萬別死纏爛打，應表示尊重與理解。

事業運：★★★☆☆

同情心泛濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

財運：★★☆☆☆

散財童子附身，守財不易。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00萊姆黃

開運方位：正南方向

雙魚座

易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間感情可望進一步加深，彼此都能感受到對方的重要性，願意為對方付出。

事業運：★★★★☆

較為沉穩，能藏起個性中的銳氣，給人幾分老練、穩重的印象，這對求職和洽談商務的人來說，是好的開始。

財運：★★★☆☆

愛錢的一天。對於金錢問題，宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日規劃財務！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00竹葉青

開運方位：正南方向





