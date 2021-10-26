每日星座運勢／獅子分析事情有理性 發現不錯商機

2021-10-26

牡羊座

比較沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！

事業運：★★★☆☆

機會潛伏在身邊，若你沒有突破求新的慾望是很難發現它的存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。

財運：★★☆☆☆

金錢問題多多，容易發生財務危機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00和闐玉白

開運方位：正北方向

金牛座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

事業運：★★★★★

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00遠洋藍

開運方位：正南方向

雙子座

不驕不躁，心態平和最重要。

整體運：★★★☆☆

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★★☆☆

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

財運：★★★★☆

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00遠洋藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

以平常心看待事物，減少負面思考。

整體運：★★☆☆☆

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

愛情運：★☆☆☆☆

有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。

事業運：★★★☆☆

心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！

財運：★★☆☆☆

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00湖水綠

開運方位：西南方向

獅子座

頭腦清醒，分析事情相當有理性。

整體運：★★★★★

今天愛情平淡而和睦，雙方都以一種平和的心境來相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會就能一飛衝天。在投資方面，風險與機會共存，理性思考多能發現更多的商機，讓風險減到最低，獲得更豐厚的回報。

愛情運：★★★★☆

感情生活豐富多彩，有利與伴侶一起探索新餐廳、新玩法，製造小驚喜。

事業運：★★★★★

今日的事業運棒呆了！既有掌握主導權的機會，也能同時進行許多事務，但要記得耐著性子來處理喔！

財運：★★★★☆

有利交易、簽約等，成功的機率頗高，也易獲得一筆不小的額外收入。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00辣椒紅

開運方位：西北方向

處女座

人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢？

事業運：★★☆☆☆

少管閒事，靜心修身。做好本職工作就好，管得太多易得罪人。

財運：★★★☆☆

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶而草率做出決定，肯定會有危險！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00寶石藍

開運方位：正東方向

天秤座

桃花顯眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

有機會結交到新朋友，也有較多時間跟異性朋友互動，有戀愛機會。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合做點富有挑戰性的事務，主動爭取能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜果！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00香吉士黃

開運方位：正北方向

天蠍座

專心工作是你快樂的源泉。

整體運：★★☆☆☆

感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者發生婚外情的機率高，應注意克制自己的內心慾望；單身者別輕易表白，易遭受拒絕。

事業運：★★☆☆☆

領導慾望強烈，喜歡對屬下發號施令，導致屬下陽奉陰違，讓你的工作處於停滯狀態。

財運：★★★☆☆

投資理財上應採取保守策略。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00碧空藍

開運方位：正西方向

射手座

莫問回報，拼命付出就對了。

整體運：★★★☆☆

渴望百分之百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會躊躇不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間出來，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

愛情運：★★★☆☆

希望得到另一半的關愛，雖然內心充滿熱情，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

事業運：★★★☆☆

意志不堅定，容易放棄自己的原則和想法，去迎合同事或上司的觀念，不利於人際關係和事業的長期發展。

財運：★★☆☆☆

金錢上會有點小困擾、小狀況，找人商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00祖母綠

開運方位：正東方向

摩羯座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會、互動的時間較多，主動安排約會場所、營造浪漫氣氛，可討戀人歡心。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒有什麼大變化，步調略為緩慢，適合從事動腦又不費力的工作。

財運：★★★☆☆

金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

水瓶座

必要的謙虛有助於事業的發展。

整體運：★☆☆☆☆

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

愛情運：★★☆☆☆

桃花運較平淡，不過仍有機會結識異性朋友，不妨先從交朋友開始，慢慢再發展感情。

事業運：★☆☆☆☆

不要用自己的標準要求同事，更不能光說不練，以身作則，包容不同，職場關係更和諧。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，有破財跡象，財務計劃受到延誤阻礙，機械損壞而破財的機率高。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

雙魚座

很多事情會有轉機。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

愛情運：★★★☆☆

感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00深茄紫

開運方位：正西方向





