每日星座運勢／雙子事業可大膽嘗試 積極點有進展
2021-10-27
牡羊座
有受束縛的感覺，心境應平和些。
整體運：★☆☆☆☆
對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。
愛情運：★★☆☆☆
對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人但卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！
財運：★★☆☆☆
喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-10:00瑪瑙黑
開運方位：東北方向
金牛座
多關心你身邊的人。
整體運：★★☆☆☆
戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。
愛情運：★☆☆☆☆
感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！
事業運：★★★☆☆
太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。
財運：★★☆☆☆
易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00芒果黃
開運方位：正東方向
雙子座
值得慶賀的一天。
整體運：★★★★★
積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。
愛情運：★★★★☆
愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。
財運：★★★★★
財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅
開運方位：正南方向
巨蟹座
首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。
整體運：★★★☆☆
男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。
愛情運：★★★★☆
已婚者聚少離多，容易從另一半身上獲得驚喜；單身者多參加社交活動可提升桃花運。
事業運：★★☆☆☆
凡事都要親力親為，雖然是很認真的工作態度，但無疑也給自己增加負擔，不如放手讓他人做。
財運：★★☆☆☆
財來財去，常常不知道把錢花哪去了！
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-15:00蘭花紫
開運方位：正東方向
獅子座
心情愉快，不但精神抖擻，做起事來也很順利。
整體運：★★★★☆
為愛改變形象的一天，適合帶對方一起打扮一下，不管是改變髮型還是添購新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，累積了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。
愛情運：★★★☆☆
感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，不妨主動約對方去享受一頓晚餐吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，能夠嚴謹面對自己的任務，適合默默地耕耘。
財運：★★★★☆
有付出就有收穫，頗有進財機運。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-24:00蕃茄紅
開運方位：東北方向
處女座
強出頭吃虧的是自己。
整體運：★★★☆☆
適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。
事業運：★★★☆☆
思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。
財運：★★★☆☆
財來財去，不知道把錢花哪兒去了！
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-24:00薔薇粉
開運方位：西南方向
天秤座
只要不粗心大意，就能順利完成任務。
整體運：★★★☆☆
一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。
愛情運：★★★☆☆
心情不太好，容易把情緒發洩到伴侶身上，小心因此而硝煙瀰漫。
事業運：★★☆☆☆
瑣碎事多，可能有突如其來的任務交付與你，因此而打破原有工作進度，多尋求同仁幫助，才不至於讓自己手忙腳亂。
財運：★★★☆☆
不宜採取錢滾錢的理財方式，容易判斷失誤！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：04:00-06:00杜鵑粉
開運方位：正南方向
天蠍座
會收到愛的神秘禮物。
整體運：★★☆☆☆
喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。
愛情運：★★★☆☆
異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。
事業運：★☆☆☆☆
今日與同事相處容易產生摩擦，多停下腳步思考、反省自己，圓融待人，工作會更順利。
財運：★★★☆☆
對金錢的支配慾及佔有慾相當強。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：18:00-20:00玉髓紅
開運方位：東南方向
射手座
神清氣爽，愜意的一天。
整體運：★★★★☆
有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極的態度隨著工作越有成效而不斷顯露。
愛情運：★★★★☆
異性緣不錯喔，容易得到異性朋友的助力，有機會開展一段親密關係。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合在平穩中循序漸進，也很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。
財運：★★★★☆
得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日擬個賺錢計劃表！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-17:00白鋼銀
開運方位：東南方向
摩羯座
提防身邊的陌生人。
整體運：★★★☆☆
切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。
愛情運：★★☆☆☆
桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。
事業運：★★★★☆
職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。
財運：★★★☆☆
不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：20:00-22:00竹葉青
開運方位：正東方向
水瓶座
心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。
整體運：★★★★☆
他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
愛情運：★★★★☆
單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。
事業運：★★★★☆
很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。
財運：★★★☆☆
適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-15:00辣椒紅
開運方位：正北方向
雙魚座
今天遇事不夠冷靜，容易衝動。
整體運：★★☆☆☆
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人佈下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。
愛情運：★★★☆☆
常有異性主動示意，單身者容易受到誘惑，要特別注意控制好感情，以免遭遇爛桃花。
事業運：★★☆☆☆
會面臨不少挑戰，易遭逢小人破壞或強敵競爭，宜用專業技術來證明自我價值，勿逞口舌之快。
財運：★★☆☆☆
貪心者，謹防因小失大，佔了小便宜卻失去人心。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00橄欖綠
開運方位：正南方向
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