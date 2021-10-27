每日星座運勢／雙子事業可大膽嘗試 積極點有進展

2021-10-27

牡羊座

有受束縛的感覺，心境應平和些。

整體運：★☆☆☆☆

對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人但卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

財運：★★☆☆☆

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

金牛座

多關心你身邊的人。

整體運：★★☆☆☆

戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！

事業運：★★★☆☆

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。

財運：★★☆☆☆

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00芒果黃

開運方位：正東方向

雙子座

值得慶賀的一天。

整體運：★★★★★

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。

財運：★★★★★

財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

整體運：★★★☆☆

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。

愛情運：★★★★☆

已婚者聚少離多，容易從另一半身上獲得驚喜；單身者多參加社交活動可提升桃花運。

事業運：★★☆☆☆

凡事都要親力親為，雖然是很認真的工作態度，但無疑也給自己增加負擔，不如放手讓他人做。

財運：★★☆☆☆

財來財去，常常不知道把錢花哪去了！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00蘭花紫

開運方位：正東方向

獅子座

心情愉快，不但精神抖擻，做起事來也很順利。

整體運：★★★★☆

為愛改變形象的一天，適合帶對方一起打扮一下，不管是改變髮型還是添購新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，累積了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，不妨主動約對方去享受一頓晚餐吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠嚴謹面對自己的任務，適合默默地耕耘。

財運：★★★★☆

有付出就有收穫，頗有進財機運。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

處女座

強出頭吃虧的是自己。

整體運：★★★☆☆

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★☆☆

思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。

財運：★★★☆☆

財來財去，不知道把錢花哪兒去了！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00薔薇粉

開運方位：西南方向

天秤座

只要不粗心大意，就能順利完成任務。

整體運：★★★☆☆

一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。

愛情運：★★★☆☆

心情不太好，容易把情緒發洩到伴侶身上，小心因此而硝煙瀰漫。

事業運：★★☆☆☆

瑣碎事多，可能有突如其來的任務交付與你，因此而打破原有工作進度，多尋求同仁幫助，才不至於讓自己手忙腳亂。

財運：★★★☆☆

不宜採取錢滾錢的理財方式，容易判斷失誤！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

天蠍座

會收到愛的神秘禮物。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。

事業運：★☆☆☆☆

今日與同事相處容易產生摩擦，多停下腳步思考、反省自己，圓融待人，工作會更順利。

財運：★★★☆☆

對金錢的支配慾及佔有慾相當強。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00玉髓紅

開運方位：東南方向

射手座

神清氣爽，愜意的一天。

整體運：★★★★☆

有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極的態度隨著工作越有成效而不斷顯露。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯喔，容易得到異性朋友的助力，有機會開展一段親密關係。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，也很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

財運：★★★★☆

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日擬個賺錢計劃表！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00白鋼銀

開運方位：東南方向

摩羯座

提防身邊的陌生人。

整體運：★★★☆☆

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

事業運：★★★★☆

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

財運：★★★☆☆

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00竹葉青

開運方位：正東方向

水瓶座

心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。

整體運：★★★★☆

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。

事業運：★★★★☆

很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。

財運：★★★☆☆

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00辣椒紅

開運方位：正北方向

雙魚座

今天遇事不夠冷靜，容易衝動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人佈下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。

愛情運：★★★☆☆

常有異性主動示意，單身者容易受到誘惑，要特別注意控制好感情，以免遭遇爛桃花。

事業運：★★☆☆☆

會面臨不少挑戰，易遭逢小人破壞或強敵競爭，宜用專業技術來證明自我價值，勿逞口舌之快。

財運：★★☆☆☆

貪心者，謹防因小失大，佔了小便宜卻失去人心。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00橄欖綠

開運方位：正南方向





