每日星座運勢／雙魚投資策略剛剛好 明顯收入增加

2021-10-25

牡羊座

時來運轉。

整體運：★★★★☆

戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，當工作中遇到難題，一時找不到方向時，不妨虛心請教主管。

財運：★★★☆☆

你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上，很容易出現失誤。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00秋葵綠

開運方位：西南方向

金牛座

對自己多一些自信。

整體運：★★★☆☆

當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。

愛情運：★★★☆☆

對感情的投入逐漸減少，更喜歡與好友在一起。別疏忽了另一半，對方需要你的關愛！

事業運：★★★★☆

表現積極，力爭上游，主動找事情來做，上司、同事都看在眼裡，易獲得好評。

財運：★★★☆☆

花錢地方多，大多把錢花到朋友身上去了啦！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00墨玉綠

開運方位：西北方向

雙子座

失望時更不要丟掉希望。

整體運：★★☆☆☆

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

愛情運：★★☆☆☆

借酒消愁愁更愁，內心感到苦悶可別用酒精來麻醉自己，多與另一半交心才好！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則！

財運：★★★☆☆

消費有衝動、善變、揮金如土的傾向。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

運勢遇到小低潮。

整體運：★☆☆☆☆

戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。

愛情運：★☆☆☆☆

對伴侶應多一些真情流露，切忌花言巧語，總是把愛意掛在嘴邊易讓對方反感。

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

財運：★★☆☆☆

單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

獅子座

調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托在股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到上司和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展順利，可望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

事業運：★★★★☆

只要行動就能體會到工作的快樂，加上不間斷地激勵自己做事，會小有成績喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，有因小失大的徵兆，工作或投資時要注意利潤的評估。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00大理石灰

開運方位：東南方向

處女座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★☆

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。

愛情運：★★★★★

愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

財運：★★★☆☆

還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00可可棕

開運方位：東北方向

天秤座

多站在對方立場上考慮。

整體運：★★★☆☆

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

愛情運：★★☆☆☆

易產生失落感，渴望被疼愛，可是多會事與願違。需要適時表達需求，別被動等待。

事業運：★★★★☆

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

財運：★★★★☆

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00桐花白

開運方位：正北方向

天蠍座

好運隨身，貴人助力強。

整體運：★★★★☆

感情有失而復得的好運，但仍需多做一點改變才能真正留住對方。以他人的經驗作為自己投資的方法並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

伴侶之間宜多包容，面對對方的火氣應冷處理，給予對方更多的體貼、諒解，可讓感情升溫。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，完成份內事後，不妨多與同事溝通，伸出援助之手。

財運：★★★☆☆

財運不佳，易漏財。有錢最好別露白，偶爾裝裝窮可讓你避開厄運。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00碧空藍

開運方位：西北方向

射手座

多聆聽他人的聲音。

整體運：★★★☆☆

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

愛情運：★★★★☆

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

事業運：★★★☆☆

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

財運：★★★☆☆

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00水晶紫

開運方位：西北方向

摩羯座

應把壓力轉化為動力。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。

事業運：★★★☆☆

顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。

財運：★★☆☆☆

對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00檸檬綠

開運方位：正北方向

水瓶座

運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

整體運：★★☆☆☆

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

事業運：★★☆☆☆

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

雙魚座

收穫的日子。

整體運：★★★★★

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢特別旺盛，身邊有不少異性朋友對你主動示好，甚至無事獻殷勤。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉悅的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

財運：★★★★★

哇！這麼棒的財運，真令人羨慕！正財大於偏財，是個一分耕耘有三分收穫的一天！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00芒果黃

開運方位：正西方向





