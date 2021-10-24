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心理測驗／買的新車是什麼顏色？ 預測你即將發生什麼事

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以知道不久後的未來可能將會發生什麼事。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以知道不久後的未來可能將會發生什麼事。圖片來源／ingimage

談到未來，許多人難免都懷抱著一絲不安，不曉得以後的事情是否能如設想般順利。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己不久後的未來中，將會遇上什麼樣的事情。

請問：假設你買了一輛新車，這台車會是什麼顏色的呢？

A 白色

B 黑色

C 紅色或粉紅色

D 銀色

選擇A白色的你，不久後的將來會是維持現狀。雖然各種繽紛的色彩很不錯，但終究選擇了白色，反映出你擁有慎重的性格。不管是好是壞，都不希望事情有太多的變化，如果有了不好徵兆就會極力避免，但相對地出現絕佳機會，也會再三考慮。因此現階段而言，一切都不會有太大改變。

選擇B黑色的你，不久後的將來會變得不安與煩惱。黑色是顯現出不安、孤高的顏色，反映出你內心有想要更上層樓，亟欲跨過的挑戰存在，因此可能會有一段不安與煩惱的時期。而解決的方法，就是好好展現自己的長才，讓他人刮目相看，就有機會一飛衝天。

選擇C紅色或粉紅色的你，不久後的將來會是實現願望。不管是紅色還是粉紅色，都是有著強烈感情與刺激的顏色，反映出你對願望的強烈渴求。或許在實現的過程中有許多阻礙，不過你終究能以熱情克服一切，最後達到理想的結果，特別是戀愛的部分。

選擇D銀色的你，不久後的將來會能夠解決問題。銀色是展現出精神性的顏色，反映出你的靈感正值高峰期，因此遇事不決時，可以放心交給自己的直覺進行判斷。如果要找人談談，則要慎選對象，客觀判斷誰是能夠幫助自己的人，才對解決問題有所幫助。

心理測驗 日本

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