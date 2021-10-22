心理測驗／抽中「紅心2」第一直覺 瞭解自己該如何發揮長才

俗話說「天生我才必有用」，有時壯志難伸，很可能不是自己的能力不足，而是沒有碰到相應的機會。日本網站「ココロジー」最近就分享了一則心理測驗，可以看出自己適合在什麼樣的環境一展長才。

請問：想像你用撲克牌占卜，抽中了一張「紅心2」。那麼，您會有什麼樣的反應呢？

當你抽到紅心2時，內心會有什麼想法呢？圖擷取自 ココロジー

A 感到將與命運之人相遇 B 紅心雖然不錯，但2太小了 C 不是K國王或Q皇后嗎 D 不迷信，沒什麼特別想法

選擇A「感到將與命運之人相遇」的你，適合在能讓精神安定的個人空間發揮才能。比起依附於組織，與人相互競爭，你更適合在個人空間，或者周遭充滿著你可以信任伙伴，在令人感到安心的環境中工作。而你也是個擁有特殊創造力的人，有著不同的思考方式，所以不要太隨波逐流，保持自我是最理想的。

選擇B「紅心雖然不錯，但2太小了」的你，適合在有溫和上司與前輩的空間發揮才能。你是個越受到誇讚，就越能做事情的類型。這是因為你的工作狀態，本來就容易受情緒起伏。相對地，如果上司或前輩太過嚴格，你做事也會綁手綁腳的。好好在職場找尋關心自己的人，或許可以大幅改變自己的成就。

選擇C「不是K國王或Q皇后嗎」的你，適合在競爭激烈的空間發揮才能。當環境裡有著眾多強大勁敵，又或者有許多值得尊敬的人，對你而言都是非常良好的刺激，帶給你加速衝刺的力量。因此想要徹底發揮自己的潛力，就得將自己擺在最前線，徹底身處在變化最激烈的環境之中。

選擇D「不迷信，沒什麼特別想法」的你，適合在遠離人群的寧靜空間發揮才能。你是個適合自己一個人獨自磨練感性，並透過網路等資源，讓自身的價值被外界看到。或許物質上過得並不是那麼豐裕，但能夠讓自己的能力發揮，在你建立起獨一無二的世界裡，找到能一起共鳴的同好，對你而言更能感到滿足。