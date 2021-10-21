今晚威力彩上看6億！4星座4生肖中獎運高 開運秘訣公開

今晚威力彩頭彩獎金上看6億元，清水孟國際塔羅小孟老師替大家整理了4個中獎運高的星座、還有開運方位、好運時辰，小孟老師表示命中有福報再搭配所說能提升中獎運，不妨試試手氣吧，也要提醒大家，此為民俗說法，勿過度迷信喔！

TOP4：天秤座

太陽，金星與水星落在天秤座的正財宮，建議天秤座的朋友們購買彩券前2～3小時，先準備3公克的粗鹽，然後放在塑膠袋，再用小布袋或紅包裝好，放在口袋或皮夾中，先淨化自身磁約2～3小時再前往購買威力彩。粗鹽是天然海水經陽光照射所之後的結晶，能具有淨化磁場及趕有穢氣的能量，有助於你買彩券時的氣場，提高中獎機率。

TOP3：雙子座

火星分別進入雙子座的人際宮，加上水星與金星入偏財宮水主財，金星代表貴氣好運，能得家人兄弟的運氣。建議雙子座的朋友們，不妨跟家人兄弟姊妹一起合資，有多大買多大，頭獎進口袋，先觀察彩券行附近商家，若設有銀行或銀樓的，最適合了。可先到附近的銀行走走，因為容易吸銀樓或銀行的財氣，幫助自己提昇財運，接著再直接走進彩券，有助於提高中獎率。

TOP2：處女座

水星與金星分別落在處女座人財帛宮，建議處女座的朋友們，多找身邊的好朋友合夥來投資彩券，因為此時最適合借朋友的好運，借力使力不費力，增加財運購買力。只要確定朋友有真的拿去買彩券，而不是偷偷收歸已有就行，或是你自己拿去買，接下來就運用宇宙自然法則，觀想著你本來就會中獎，然後就盡量不要一直掛念這些彩券，接下來就等待開獎日即可，很有機會得到宇宙送你的大獎。

TOP1：金牛座

金牛座火星入財帛宮位，火星五行屬火，可以點香火助運，建議您若你想要獲得金錢好運氣可到家附近的土地公廟裡點三柱香拜一下，將想要買彩劵的錢給土地公拜一下，再將錢放到皮夾裡，再前去彩券行購買彩劵，說不定就能擁有好財氣。

開運方位：

南方

好運時辰：

早上7：00到中午11：00

下午1：00-15：00

晚上19：00-20：00

好運生肖：

鼠，羊，龍，豬