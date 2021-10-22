小孟塔羅：多事之秋天來臨！測「身體哪方面會出現警訊」？

秋天不禁讓人聯想到多事之秋，意指發生很多事變的時候，多用以形容國家不安定。近期選出了國民黨主席，陸續到台疫苗的施打分配，政府發放振興五倍券等等。我們衷心期盼這個秋天，受到蒼天庇佑諸事順遂。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，秋天到了！身體哪方面會變天？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：L.S. Grainne(mara lunne tarot)

A：心神不寧。(月亮牌正位)

牌面天空中的月亮浮現一張臉，左邊呈現灰色右邊呈現白色。

A：心神不寧。(月亮牌正位)

這張牌表示秋天來臨，你的感覺變得更加敏銳，凡事較容易往壞處想。例如：睡前回想起今天發生的事，或擔心還未處理好的公事，容易導致睡眠狀況不佳。一想到若去醫院做檢查，擔心害怕染疫而有所遲疑。小孟老師在此提醒你，擔心是最溫柔的詛咒，請不要自己嚇自己唷！

B：欲速不達。(魔術師正位)

牌面男子將雙手舉到胸口處，手與手之間有一個愛心符號。

B：欲速不達。(魔術師正位)

這張牌表示秋天來臨，你因為顧慮外表與身材，而做相對應的保養對策。但小心偷雞不著蝕把米，使用任何速成的方式，都具有一定的風險性。事情可小到花錢買經驗，也可以大到把身體搞壞。小孟老師在此提醒你，走一步一腳印風險低耗的路，當達到目標後也較不會反彈。

C：舊疾復發。(聖杯五正位)

牌面男子除了露出他的臉外，身體其他地方都被斗篷罩住。

C：舊疾復發。(聖杯五正位)

這張牌表示秋天來臨，原本身體比較虛弱的地方，比較容易在此時惡化加重。因此，最好能夠先去醫生那就診，無論是透過吃藥調養身體，還是藉由外力復健改善，甚至調整平日飲食或忌口，都是避免舊疾復發的好方法。小孟老師在此提醒你，萬不能存有僥倖心態，身體健康你我損失不起。

D：因小失大。(命運之輪正位)

牌面上方為太陽下方則是月亮，交界處有一枚飄浮空中的輪子。

D：因小失大。(命運之輪正位)

這張牌表示秋天來臨，你會因為冒險家的衝勁，而讓身體暴露在危險當中。例如：這時天氣早晚溫差大，但你覺得自己身體勇健，而沒有多帶一件薄外套。甚至跟三五好友玩水、吃冰，過程很可能著涼染上風寒。小孟老師在此提醒你，留意天氣變化因應穿著，才不會忽視導致身體不適。

E：病從口入。(錢幣二正位)

牌面男子閉上他的雙眼扯鈴，憑藉手感做到不落地的平衡。

E：病從口入。(錢幣二正位)

這張牌表示秋天來臨，你易在飲食方面不慎，致使身體出現不適症狀。也許是店家沒注重好衛生，或是食物本身不是很新鮮，抑或你在吃東西前忽視清潔，導致吃完東西腸胃不適，因而有拉肚子或發燒症狀。小孟老師在此提醒你，勤洗手並留意店家整潔，將造成不適的可能最小化。