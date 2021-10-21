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霜降一到溫度驟降！「3生肖」卻有逆勢好運

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

霜降是秋季的最後一個節氣，也是秋天到冬天的過渡節氣。霜降到來，意味著天氣逐漸寒冷，隨時都可能遇上氣溫驟降的狀況。此時人的情緒容易受到影響，產生傷感悲涼的心境。不過有些生肖卻會遇到逆勢好運加持喔！就跟著科技紫微網一起來看看，誰上榜了？

　

＃霜降之美

「霜降水痕收，淺碧鱗鱗露遠洲。酒力漸消風力軟，颼颼，破帽多情卻戀頭。

佳節若為酬？但把清尊斷送秋。萬事到頭都是夢，休休，明日黃花蝶也愁。」

宋代大文豪蘇軾在霜降時寫下了這首敘景詞，先是描寫秋季大地的明朗開闊，但筆鋒一轉，寫到寒意襲來，良辰易逝，不免有「萬事到頭都是夢」的感慨。面對季節的轉換，與人生的無常，珍惜每一刻，處之泰然，正是霜降給我們的重要啟示。

　

＃霜降之養

奔波不停的生活步調，在霜降來臨之後慢慢變緩，最適合休整養生的時候也到了。此時需要注意以下幾點：

預防秋燥

霜降之時，正值深秋，氣候乾燥，燥易傷津，潤肺補水很重要。平日記得多喝水，除了正常飲食外，還可多食用蜂蜜、梨等潤肺食物，有效預防秋燥。

保暖禦寒

晝夜溫差大，必須適量增加衣物，尤其注重足部保養。「寒從足生」，這個時候正是氣候變化詭異，寒意不規律來襲時，應注意腳踝不外露，溫暖全身。平日再輔以適量運動，增強體力，有助身體安然應對自然界的變化。

飲食進補

民間有諺語「一年補透透，不如補霜降」，此時宜平補，而不宜大補。多進食滋陰潤燥、健脾養胃之品，有助於保養肺氣，固表益氣。體內若無寒涼，應少吃解表發汗的食物，如生薑、辣椒、蔥等，以免氣隨汗流失。

預防秋鬱

晚秋時節，萬物走向衰落，人的情緒也特別容易走向低沉消極，傷春悲秋中的「悲秋」即由此而來。此時一定要注意心情調養，生活規律，注重身體健康，保持樂觀情緒，不讓憂鬱找上你。易被情緒左右的人，也可以佩戴白水晶來穩定磁場，加持能量，淨化心靈。

　

＃霜降之福

霜降一到，雖然氣溫跟著降，但運勢可並不一定下降。以下這些生肖的好運反而在此期間特別強旺，上榜的你一定要好好把握喔！

生肖龍與生肖羊

愛情吉運喜神將會到來，不只帶來桃花，而且是高品質桃花。為了提升你的結緣機會，有好感就大膽說出來吧！有伴侶者此時可多多表白心意，讓感情大幅升溫，連周圍的冷空氣都澆不熄你們心中的愛火。

生肖猴

延續前一個節氣的好運，這次你將迎接的是財神爺的到來。逆風翻盤的時機到了，不用再小心翼翼。你若想要投資、想要創業、或想要開展副業，只要提前做好準備，就可以大膽行動，成功率高，且進帳輕鬆哦！

　

霜降來臨，氣候大轉，季節更替，人事物都迎來了新一輪的開始。祝福此時的你能有更灑脫的心境，迎接未來的挑戰。

　

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