萬聖節到來！12星座會有哪些好運？

【文‧科技紫微網】

時間過得很快，又要迎接「西洋鬼節」萬聖節囉！雖然萬聖節的許多裝扮看起來很可怕，但它們背後真正的目的是希望大家緬懷先人之餘，更能珍惜生命，活在當下。那麼在萬聖節前後這段期間，12星座會有哪些好運呢？就跟著科技紫微網一起來看看吧。

遇見好桃花：雙子座、獅子座、射手座

愛情能量：★★★★★

個人魅力在此時迎來一波小高潮，身邊出現的好對象變多，人緣提升，多能在人際往來中有所收穫。如果遇到了心動對象，想要製造機會進一步發展，可以在相處的時候多展示自己專業的一面，認真的樣子會讓你更有魅力！有心和舊愛復合的人，此時也是很好的機會喔。至於交往中的你，很適合在此期間拜訪對方父母、或是一同出遊，能讓感情更穩定。

累積知識量：摩羯座、處女座、天秤座

學習能量：★★★★★

這段期間，你有種想要「努力變得更好」的衝勁，因此會把力氣都花在提升個人形象與內在氣質上。手頭的工作瑣事仍然讓你想要逃避，但比起刺激的娛樂方式，你們會更傾向於心靈層面的休憩，比如看看哲學心理學方面的書籍、聽聽音樂會、練練瑜伽、或者參加其他你感興趣的課程。這些活動不僅能夠讓你結識新朋友，創造脫單機會，也會讓你對生活有全新的領悟，帶來不錯的成果。

財星高高掛：金牛座、天蠍座、巨蟹座

財富能量：★★★★★

你的人脈順利拓展，有機會在與他人的接觸中得到重要的資訊，可能是一些內部商機，也有可能是一些八卦內幕等等。金錢方面容易得到長輩的資助或他人入股。如果先前有某些蠢蠢欲動的計畫，在此期間會遇到易於實行的環境，在投資領域尤其可能有所收穫。另外，健康就是財富，有些食物該忌口了，免得引發一系列身體小問題喔！

事業衝第一：牡羊座、雙魚座、水瓶座

工作能量：★★★★★

工作能量積蓄待發，很有想法，有機會在團隊中擔重要角色，提供建設性的幫助。非常適合在此期間提升事業格局，可找機會參加一些學術進修、行業培訓等活動，不僅能夠開拓視野，也有機會在這類場合中遇到志同道合的朋友或者心儀對象。另外，單身的朋友有展開辦公室戀情的可能。

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