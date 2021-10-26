快訊

AZ第二劑10點手刀開搶！日本第六度贈台疫苗 30萬劑AZ明運抵

民進黨換位子換腦袋 跨時空打臉爭議簿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬聖節到來！12星座會有哪些好運？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

時間過得很快，又要迎接「西洋鬼節」萬聖節囉！雖然萬聖節的許多裝扮看起來很可怕，但它們背後真正的目的是希望大家緬懷先人之餘，更能珍惜生命，活在當下。那麼在萬聖節前後這段期間，12星座會有哪些好運呢？就跟著科技紫微網一起來看看吧。

　

遇見好桃花：雙子座、獅子座、射手座

愛情能量：★★★★★

個人魅力在此時迎來一波小高潮，身邊出現的好對象變多，人緣提升，多能在人際往來中有所收穫。如果遇到了心動對象，想要製造機會進一步發展，可以在相處的時候多展示自己專業的一面，認真的樣子會讓你更有魅力！有心和舊愛復合的人，此時也是很好的機會喔。至於交往中的你，很適合在此期間拜訪對方父母、或是一同出遊，能讓感情更穩定。

　

累積知識量：摩羯座、處女座、天秤座

學習能量：★★★★★

這段期間，你有種想要「努力變得更好」的衝勁，因此會把力氣都花在提升個人形象與內在氣質上。手頭的工作瑣事仍然讓你想要逃避，但比起刺激的娛樂方式，你們會更傾向於心靈層面的休憩，比如看看哲學心理學方面的書籍、聽聽音樂會、練練瑜伽、或者參加其他你感興趣的課程。這些活動不僅能夠讓你結識新朋友，創造脫單機會，也會讓你對生活有全新的領悟，帶來不錯的成果。

　

財星高高掛：金牛座、天蠍座、巨蟹座

財富能量：★★★★★

你的人脈順利拓展，有機會在與他人的接觸中得到重要的資訊，可能是一些內部商機，也有可能是一些八卦內幕等等。金錢方面容易得到長輩的資助或他人入股。如果先前有某些蠢蠢欲動的計畫，在此期間會遇到易於實行的環境，在投資領域尤其可能有所收穫。另外，健康就是財富，有些食物該忌口了，免得引發一系列身體小問題喔！

　

事業衝第一：牡羊座、雙魚座、水瓶座

工作能量：★★★★★

工作能量積蓄待發，很有想法，有機會在團隊中擔重要角色，提供建設性的幫助。非常適合在此期間提升事業格局，可找機會參加一些學術進修、行業培訓等活動，不僅能夠開拓視野，也有機會在這類場合中遇到志同道合的朋友或者心儀對象。另外，單身的朋友有展開辦公室戀情的可能。

　

【延伸閱讀】

明年想贏在起跑點？立刻批流年

靈師鑒定，你將迎來轉運時機？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

萬聖節 科技紫微網

延伸閱讀

這些星座有了新歡，還掛念舊愛？

絕不三天打漁兩天曬網！3個星座執念滿滿 想成功就找他們

心定不下來！「3星座」同時跟很多人曖昧？

報復性出遊！12生肖年底旅遊運大好？

相關新聞

分手後歷歷在目 默默傷懷的星座

很多人在擁有愛情的時候不懂得珍惜，分手後才知道後悔；但往往又沒有勇氣提復合，只能默默傷心難過，甚至責怪自己。哪些星座最容易這樣呢？就跟著科技紫微網看看誰上榜吧！

萬聖節到來！12星座會有哪些好運？

時間過得很快，又要迎接「西洋鬼節」萬聖節囉！雖然萬聖節的許多裝扮看起來很可怕，但它們背後真正的目的是希望大家緬懷先人之餘，更能珍惜生命，活在當下。那麼在萬聖節前後這段期間，12星座會有哪些好運呢？就跟著科技紫微網一起來看看吧。

每日星座運勢／獅子分析事情有理性 發現不錯商機

2021-10-26 牡羊座 比較沉悶的一天。 整體運：★★☆☆☆ 待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不

異性緣好也沒用！桃花運很旺卻難脫單的星座Top 4

單身的時候看著別人雙雙對對，口中會直嚷著「好想要甜甜的戀愛哦」，不過一旦面對朋友的介紹安排或面臨即將萌芽的戀情，卻怎麼也難以確認關係...

11月生命靈數運勢分析：4號人本週期有所突破 9號人別衝過頭

引用六數作為11月的開端： 儲備、累積、等待那個無可取代的天時地利， 天曉得其實根本沒有那個東西， 天曉得的，早就也不斷對你說了，用所有的可能性，每個生活的隻字片語。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情機會不斷 2星座注意財務狀況

太陽在天蠍，著手開始面對理財，富豪、投資成為討論焦點。行星陸續順行，歷經四個多月的不順遂，做出檢討，政府機關、掌權者的改變值得關注。火星衝刺，當心刀火燙傷與衝突狀況，溝通時多注意，避免火氣過大造成紛爭，學習提升人際關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。