12星座會有怎樣的老年生活？巨蟹最受歡迎、處女成老頑童

【文‧科技紫微網】

重陽節剛過，有沒有好好陪伴父母長輩過個節呢？看著父母親現在的模樣，我們禁不住也會想著自己日後的老年生活會是什麼樣子。在占星學中，上升星座除了是我們的人生星圖中第一宮的開始，據說能夠反映在外貌和氣質，也影響著我們的童年和晚年。就跟著科技紫微網來預測一下你的晚年生活吧！

上升在牡羊座

天生比較有競爭意識，有種「不服輸」的倔強。但在年老後，這種情況有很明顯的改善。幸福的家庭生活會滋養你，讓你更柔軟自在，也比年輕的時候更懂得享受，會是個很親切的長輩。

上升在金牛座

責任心重，這輩子為家庭付出很多，但是也喜歡邀功，什麼都掛在嘴上。老了以後喜歡刷存在感，很計較家庭生活中的話語權，如果沒有老伴在身邊規勸你，你會很愛插手子女後輩的事情，甚至變得有點強勢喔。

上升在雙子座

你們在家裡和在外面的樣子像是兩副面孔。在外面，你跟朋友談笑風生，瀟灑快活，但是回到家後卻喜歡擺臭臉，對待家人有點挑剔，對待子女尤其嚴格。雖然現在說這個對你也許有點早，但還是要提醒一下，不要把最糟糕的一面留給自己最親的人哦。

上升在巨蟹座

你們會是最受歡迎的長輩，態度開明，既不偏袒，又很講道理，總鼓勵晚輩去做自己想做的事情，完全不會因為年紀大了就變得糊塗。更重要的是，你們不僅可以把自己的生活打理得很好，還很樂意照顧孫子孫女，不會讓晚輩替你們操太多心。

上升在獅子座

你們年紀越大，越容易對某件事情上癮。比如沉迷追劇、沉迷打牌、沉迷運動…有種放飛自我的感覺，恨不得把年輕的時候沒有玩夠的東西一次玩個夠。另外，性格上可能會變得偏執強勢，這樣容易誘發某些身體疾病，要多多注意。

上升在處女座

「老頑童」說的就是你們了。你們會比年輕的時候幽默風趣許多，喜歡結交朋友，嘗試各種新鮮體驗。另外，旅行可能會是你們的老年生活中最重要的事情，你們一有空就喜歡往外跑，不是跟朋友串門子就是四處旅遊，總之就是不喜歡呆在家裡。

上升在天秤座

事業心重，到了退休的年紀還是鬥志昂揚。只是，你最好多注意自己的人際關係，趁年輕早點成家、或交一些知心朋友，為自己打造一個熱鬧的環境。否則，越到晚年，你的性格越容易走向孤僻，生活也會變得冷冷清清。

上升在天蠍座

你們的老年生活非常精彩。跟其他長輩的步調不太一樣，你可能會突如其來的要去環島或者學跳舞，而且又很不喜歡被干涉，別人會覺得你們有點古怪、難溝通，但或許這就是你們越活越年輕的心法喔！

上升在射手座

即使再老也不會被柴米油鹽醬醋茶打敗的你們，永遠有著一顆追求浪漫的心。你們仍然會和老伴保留談戀愛時的儀式感，而且越老越心軟善良，看到誰過得不好都想伸手幫忙，所以人緣也很不錯喔。

上升在摩羯座

你們的老年生活方式非常健康，注重養生，常年保持運動習慣，所以身體也比一般老年人更好。你不喜歡在家裡閒著，總想找點事來做，並熱衷瞭解和嘗試年輕人喜歡的新鮮玩意，活到老學到老，有種不服輸不服老的童心。

上升在水瓶座

你們的老年生活大部分都是在家裡度過。你們會比較貪吃貪睡，熱衷烹飪、種花、養寵物，不太喜歡出去走動，對新鮮的事情興趣不大。熱衷於溫馨家庭生活的你，圈子雖小，但也算活得精緻。

上升在雙魚座

你們可能是老年人圈裡的時尚專家，不只注重穿著打扮，說不定也還在繼續追星呢！你不喜歡按部就班的平靜日子，喜歡到處走動，而且還特別喜歡注意別人的家務事，是朋友圈中的「八卦製造機」喔！

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