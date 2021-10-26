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分手後歷歷在目 默默傷懷的星座

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

很多人在擁有愛情的時候不懂得珍惜，分手後才知道後悔；但往往又沒有勇氣提復合，只能默默傷心難過，甚至責怪自己。哪些星座最容易這樣呢？就跟著科技紫微網看看誰上榜吧！

　

牡羊座

他們提出分手，常常只是發洩一下情緒，或者想嚇唬嚇唬對方，刷一下存在感。沒到對方當真了，一段感情就這樣戛然而止。

分手時的內心獨白：

委屈、難過、鬱悶、患得患失……談戀愛太難了，自己一個人才開心，人生最重要的就是開心，我為什麼要委屈自己？分手吧分手吧，這次真的下定決心要分手了！

分手後的內心獨白：

我怎麼又沒管住自己的嘴！冷靜下來想想，我根本不想分手，只想過過嘴癮而已。這下尷尬了，要是他不來求復合，我要怎麼辦呀？為什麼分手讓我這麼難過，他卻跟沒事一樣，難道他真的不在乎我的感受嗎？他是不是從來都沒喜歡過我？我是不是虧大了？

　

巨蟹座

用情至深的巨蟹座，分開後一直感到深深的捨不得，回憶的點點滴滴不斷湧上心頭，好希望一切只是一場夢。

分手時的內心獨白：

為什麼總是我在犧牲？感情需要的是兩個人用心經營，但現在一直都是我付出，這樣有什麼意思？夠了，太累了，不想再繼續了。

分手後的內心獨白：

沒有人陪我吃飯，飯都不好吃了。以前那種鬥鬥嘴、互相陪伴的日子，真的不會再出現了嗎？仔細想想，這段感情並不是像我想的那樣只有我在付出，他也努力過呀。為什麼我總是放大不好的體驗，而忽略他對我好的細節呢？如果再來一次，我一定會好好珍惜。

　

獅子座

自尊心極強、容易情緒化……這樣的獅子座很少真的回頭，但是卻常常偷偷後悔。很多時候他們提分手，其實是想要看看，對方會爭吵、會難過、還是轉身離開？

分手時的內心獨白：

我就是想試探他的心意。他如果真的在乎我，離不開我，就會像以前一樣哄我。只要他愛我，一定會懂我，我們就還是會在一起。

分手後的內心獨白：

他為什麼不挽留我？這次好像是我太過分了，事情沒有我說的那麼嚴重啊！我是不是不值得被愛？還是其實他早就不喜歡我了？我不該提分手的，但是現在說什麼都沒辦法彌補了，要我硬著頭皮去求復合太難了。

　

雙魚座

典型的虐戀型人格。談起戀愛來，不分分合合個幾次，彷彿就不能證明這份感情夠真摯、夠熱烈似的。

分手時的內心獨白：

哪怕我再喜歡，再捨不得，都改變不了我們不適合的事實。磨合了這麼久，還是不能學著更體諒對方，堅持下去也不過就是相互折磨，長痛不如短痛，分手吧。

分手後內心獨白：

我以為只要轉移注意力就能熬過去，但是不管我做什麼都還是想著他。吃飯睡覺工作，只要一停下就會難過起來。他有沒有想我？我們真的就這樣結束了嗎？分手是為了下一段更好的旅程，可是沒了他，我哪裡都不想去了，或許以後都不可能找到比他更好的人了。是不是我再勇敢一點，我們就會有不一樣的結局？

　

愛情是人生的重要課題，祝福每個人都能好好作答，不帶傷痕、不留遺憾！

　

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