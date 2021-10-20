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10月底前，5生肖財運有重大轉變！
【文‧科技紫微網】
一晃眼就接近年底了，你想知道年底的財運如何嗎？哪些生肖最有機會喜迎財神，又是誰會遇上財運低谷？就跟著科技紫微網一起來盤點10月底前財運大轉變的生肖吧！
財富運超旺TOP3
第一名：生肖虎
本月非常適合守財喔！這個月你的日常開支大致保持平衡，沒有太大的變動，只要踏踏實實專注於風險小的項目，就易獲得較穩固的收益。
第二名：生肖馬
月初不宜參與各類投資，小心有去無回。但進入下半月後，財富上漲的機率很大，會有很多進財的機會，掌握好機會，就能有不錯的收穫。
第三名：生肖牛
錢財進帳方面頗樂觀。你將會透過書本或進修管道充實知識，有效提升理財觀念；對錢財的打理將十分得當，可確保小錢出、大錢進。
財富運偏弱生肖
生肖狗
看待市場形勢過於樂觀，會讓你捲入財務危機中還渾然不知。盡量多參考身邊投資者的建議，見穩當才出手。
生肖猴
本月有錢財受損的風險，不要聽信謠言任意投資，也不要參與親友合資，以免因金錢破壞了親情和友情。
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