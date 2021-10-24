殺破狼周運勢／獅子無形財富增加 射手桃花朵朵開

白羊座：

整體運勢

學業運方面，金星持續在學業宮位行進，考試成績似乎不盡理想，但與其他同學比下有餘，排名在前，分數就別要求太高了。某些白羊座則會因為學校有突發事件，暫時不用到校上課一陣子，生活輕鬆許多。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，同時在財務宮位的太陽受到天王星影響，會有大筆預期之外的支出，手上積蓄幾乎花光。此時當心掉錢包以及值錢的物品。有投資習慣的白羊座，切勿炒短線，容易因為操作失當，瞬間負債累累。

感情運方面，在感情宮位的水星與火星受到冥王星影響，與另一半對於未來生活的規劃意見分歧，雙方都有自己的立場與想法，沒有退讓的餘地，使得兩人爭吵不斷。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到水星影響，上司或是合作夥伴對於工作的要求過於嚴苛，可說到了不合理的程度，你會向對方據理力爭，卻無法獲得善意的對待。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，偏財運佳，可買彩券試試手氣，購物時會因為週年慶活動，買到物超所值的東西，還能兌換自己喜歡的贈品。有投資習慣的金牛座，投資標的價值上揚，可在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到海外宮位的冥王星影響，有許多必須與海外人士溝通與交易的案件，程序十分麻煩，要使用大量的外語，工作壓力較大。此時業務量也暴增，每天都需要加班才能完成工作。

感情運方面，在感情宮位的太陽受到土星與天王星影響，受到工作的影響，必須取消重要的約會，心情感到鬱悶。某些金牛座會對於目前戀情的未來感到悲觀，也會使得另一半感到不安。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到金星影響，參加團購當心被詐騙，貨物遲遲無法拿到，發生糾紛。某些金牛座一頭熱誠參與某些活動時，會發現主辦方動機不單純，自己只是被對方利用的工具人。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位行進，雖然與戀愛對象能相處的時間比較少，但雙方都很珍惜在一起的時光。某些雙子座會利用寶貴的午休時光和喜歡的人約會，沈浸在短暫的歡愉中。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的金星影響，合作夥伴或同事沒有責任感，許多問題擺爛不管，造成整個團隊運作困難。某些雙子座則會遇到辦事不牢靠的豬隊友，工作計畫會因為執行過程一錯再錯，殘局難以收拾。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到在戀愛、子女宮位的水星影響，戀愛對象、小孩，或是你的寵物，身體狀況不佳，會花很多錢在醫療費用上。某些雙子座最近迷戀偶像，花很多錢追星、購買相關的周邊商品上。

健康運方面，火星進入健康宮位，與太陽同宮，注意血光之災，容易發生意外傷害，同時當心罹患急性疾病。工作有過勞的傾向，須特別留意心血管方面的問題，若有心悸、頭暈、目眩的狀況，千萬不要輕忽。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，會因為一些突發事件，暫時不需要到職場工作，閒賦在家。某些巨蟹座則是執行完重要的工作，在工作領域受到肯定，感覺十分有成就感。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到土星與天王星影響，發現戀愛對象跟其他人在搞曖昧，甚至有肉體出軌的疑慮，十分不安。某些巨蟹座則是因為佔有慾過於強烈，使得對方覺得與你相處有壓力。

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到冥王星影響，家人會以較為激烈的言語要求你符合他們的希望，你亦會用冷戰的方式做無言的抗議。某些巨蟹座則可能與鄰居相處狀況不愉快，甚至被恐嚇。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到在人際關係宮位的天王星以及子女宮位的太陽影響，會收到朋友的紅色炸彈，荷包要大失血了。某些巨蟹座會花很多錢在小孩或是寵物身上，孩子們的身體狀況令你擔憂。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星與冥王星有良好連結，最近開發的副業或兼職賺得比本業還多，會考慮辭去正職專心經營。有投資習慣的獅子座，認購的股票價值水漲船高，無形財富增加。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到太陽與天王星影響，與交往對象步入婚姻關係，卻得不到親友祝福，心中會感到不踏實。已經結婚的獅子座，你或對方會有心靈出軌的狀況。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到溝通宮位的水星影響，與職場的同事、上司溝通不良，對方甚至以外行領導內行，命令你達成一些不可能的任務，會厭倦如此不友善的工作環境。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與太陽同宮，注意家中電器爐火的使用，稍有不慎恐釀災害。門戶安全也須留意，容易遭宵小入侵。與家人之間的問題浮上檯面，容易造成摩擦，產生衝突。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的水星恢復順行，先前被積欠的款項在此時討回，同時有消費券可以搭配使用，終於可以去餐廳享受美食，或是購買一些奢侈品，不需要再節制慾望地花錢，感覺真好。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到學習宮位的太陽與天王星影響，在職場專業能力不如他人，容易被瞧不起，待遇也比較差，此時很想進修新的技能，但時間與金錢都有限。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到水星影響，為了討好喜歡的對象，不惜砸下重金購買昂貴的禮物討對方歡心，但他的反應卻很冷淡。某些處女座會在小孩與寵物身上敗家，買了很多沒用的玩具給孩子，卻被嫌棄。

交通運方面，火星進入交通宮位，與太陽同宮，駕駛車輛要當心發生行車糾紛，被開罰單的機率較高。這段時間容易發生交通事故，需特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

旅遊運佳，金星持續在旅遊宮位行進，結束了某個案子或工作，不妨請幾天假到外地走走，即便只是住在附近高級的旅店，享受不一樣的住宿氣氛，轉換一下心情，也可修復疲憊的身心。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到金星影響，待在舒適圈中太久，一旦走出職場，參與交流活動，會發現自己與社會嚴重脫節，跟不上產業趨勢，而顯得自卑。

感情運方面，在感情宮位的土星受到天王星與太陽影響，和喜歡的對象價值觀有嚴重落差，覺得自己賺錢的速度比不上對方花錢的速度。某些天秤座與戀愛對象財務混雜在一起，動用資金時，容易引發糾紛。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與太陽同宮，預期外的支出增加，有許多設備需要汰換與維修，可動用的存款越來越少，讓你十分焦慮。有投資習慣的天秤座，切勿炒短線，會在一夕間負債累累。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，會花很多錢在戀愛、追星、子女、寵物、娛樂方面，雖然旁人看來覺得你消費的行為很浪費，但金錢若能夠滿足心靈上的愉悅，其實是很划算的！

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到家宅宮位的土星與命宮的太陽影響，家人不太喜歡目前交往的感情對象，使你夾在兩者中間裡外不是人。單身的天蠍座則會不斷被家人介紹相親對象，感到心煩。

工作運方面，在面試宮位的冥王星受到秘密宮位的水星影響，面試新工作就發現許多職場有些不成文的潛規則，不合法也不合公義，卻無力改變社會。工作穩定的天蠍座，必須要走後門才能獲得案件，不是憑藉實力，因而感到心虛。

健康運方面，火星進入命宮，與太陽同宮，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時容易罹患急性疾病。工作過勞，嚴重上火，會有嘴破、長痘痘……等現象浮現。同時需注意心血管方面的問題。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮行進，桃花運旺，會有許多人對你表達好感。有穩定伴侶的射手座，與喜歡的人會一直膩在一起，即便什麼事都不做，有對方在的時刻都很甜蜜。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在人際關係宮位的水星的影響，這段時間不要跟團網購，或是幫人代購物品，容易發生金錢糾紛，某些射手座需要花很多錢打點人際關係，卻覺得效果不彰。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的土星與秘密宮位的太陽影響，職場謠傳著不利於你的流言蜚語，雖然不是事實，卻有口難言，此時很想離開不友善的工作領域，辭掉工作，圖個寧靜的日子。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到冥王星影響，會隱約感受到有些人在言語間的威脅、或情緒上的勒索。如果想要完全的自由，那就得脫離某些團體與朋友圈，這些人並非善類。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，水星在志業宮位順行，許多事務終於恢復正常運行，龐大的工作量會很快消化完畢。某些摩羯座換了新的電腦或是工作用具，效率加速許多，確實感受到工欲善其事，必先利其器。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星與太陽影響，原本穩定的戀情被第三者介入，或是發現自己根本就是小三。某些摩羯座則因為周遭的人閒言閒語，對戀愛對象產生不信任感。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與太陽同宮，會遇到一些恬不知恥的人、企業或團體，要求你無償性的幫他們做一些事、使用自己的智慧創作，甚至直接剽竊辛苦創作的心血，令人寒心。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到金星影響，考試時糊里糊塗，漏看題目，得到的成績非常不理想。某些摩羯座日子過得醉生夢死，常記錯時間而曠課，必須跟同學借筆記才能做作業。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，最近會收到許多土產，或是特別的禮物，人緣極佳。但由於太受歡迎，許多朋友送的東西多到吃不完也用不完，東西放到過期、不新鮮，會覺得暴殄天物。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，同時在志業宮位的太陽受到土星與天王星影響，業務量暴增，突發事故都仰賴你去解決，每天都必須要加班，身體與精神感覺十分勞累。

感情運方面，在心靈宮位的冥王星受到遠行宮位的水星影響，與喜歡的人遠距戀愛，就算有通訊軟體可以視訊，但無法觸碰到心愛的人，還是會對戀情感到悲觀。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到人際關係宮位的金星影響，容易接到詐騙電話，需特別提高警覺，個人資料千萬不要任意透露，免得信用卡遭到盜刷。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位持續行進，目前正享受某件工作完成後的成果，自己的表現獲得許多人的肯定與讚美。在享受這些成就感的同時，許多雙魚座也想暫時放自己幾天假，放鬆休息一下。

本週須注意的部分

感情運方面，在慾望宮位的水星受到人冥王星影響，某些人動機不單純地接近你，常有些不太禮貌的小動作，當心被性騷擾。單身的雙魚座容易空虛寂寞覺得冷，在網路上尋求一夜情，容易招來對你勾勾纏的爛桃花。

金錢運方面，在財務宮位的水星受到在人際關係宮位的冥王星影響，出門逛街容易被強迫推銷的人員纏上，如果不想消費，還會被對方冷嘲熱諷，影響逛街心情，走在路上要當心隨機搭訕的人士。

健康運方面，在心靈宮位的土星相位不良，同時在命宮的海王星受到金星影響，睡眠不足，精神狀況不佳，常常覺得很累，卻又難以入眠。某些雙魚座承受著一些無法言喻的壓力，容易造成嚴重的憂鬱問題，甚至引發心理疾病。

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