有需要它衝最快！最愛主持正義的星座TOP5 第一名不畏強權

每個時代都有人在為這世界主持正義，為心中的堅持來說理，只是時至今日，有人怕被正義所牽連，默不吭聲，但還是有人不怕，認為不該委曲求全，應該繼續捍衛正義，發揚光明的精神。我們就來看看，身邊哪些星座的人，正是具有這樣的正義英雄氣概。

第五名 : 處女座

處女座天生就很實際，做事細心又慎重，為人也富有正義感，凡事講求底線，有自己的原則。再者擁有敏銳又清晰腦袋，且對事情都是追根究底在研究，因此很多事都會深入探討，而出現挑毛病的情況，喜歡以自己的角度來評斷別人，會嚴格要求別人，也重視與人際間的道德感，所以會看不慣別人有不好的行為，如此情況常讓別人有備感壓力。

第四名 : 天秤座

天秤座就是象徵公平的秤子，一切都在公平正義的兩端做取捨，並有著良好的交際手碗，與任何身份的對象，都可以有相當的交際關係，因此也常被推為和事佬，善用本身的智慧、謀略來化解一切紛爭。卻也因而習以為常的對很多事情，保有正義的精神，認為自己就該來主持正義，不該有所偏頗，對於身邊的事情，都習慣發出自己的意見來主持公道。

第三名 : 巨蟹座

巨蟹座的個性有著天真又單純的想法，會習慣性的把一切想得很美好，為人友善又極有人情味，喜歡表現自己的看法，所以會對不公不義的事表達意見，不管自己能力如何，都會盡可能的來展現微薄之力。但巨蟹座有時又是神經很大條，旁人看來有點笨拙又有點傻氣，只是對朋友很珍惜，都能真心來對待，只要當朋友有需要幫忙，或被欺負時，通常會第一時間站出來。

第二名 : 獅子座

獅子座是由太陽來守護，如太陽般的喜歡照顧他人，所以平日就相當熱心公眾事務，很喜歡成為眾人矚目的焦點，同時本身又有著霸氣的表現，常認為自己是所有人的典範，因此很重視自己的面子問題。當別人有需要幫忙，熱心公益的精神，就會急於為他人出頭，彰顯自己的能力，使得自己多少會因此與人有爭執，儘管很有正義精神，但麻煩事也不少。

第一名 : 牡羊座

牡羊為星座之首，守護星為火星，擁有滿腔的熱血，而且本性善良又率直，每當朋友有難，常常是一馬當先的挺身而出，來捍衛友情，就算是路邊的陌生人，也會路見不平，執理而言，是個相當正義感的星座。因為對牡羊座而言，這世界就是需要有人來維護正義，不畏強權來為弱者發聲，但個性略顯衝動，常不思後果，而平白受累。