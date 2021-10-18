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唐綺陽星座運勢週報：水逆掰掰！金牛財運大開 巨蟹有桃花運

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報10/18-10/24】

重要星象：木星、水星順行，太陽衝刺中

木星、水星順行，歷經四個月的不順遂，整頓身邊的紊亂，迎來邁步向前的時機，射手座擺脫桎梏、展翅高飛，把握機會改進過去合作與溝通中的缺失，追回延遲的進度。太陽衝刺中，凸顯伴侶、婚姻、合作關係的重要性，關注金錢、生死等話題。

工作注意：牡羊、獅子、天秤、魔羯

牡羊：受到他人信賴，有機會成為領頭羊

獅子：學著升級自己的溝通技巧

天秤：適時休息停看聽，反而收穫更多

魔羯：按部就班做事，能得到更多機會

桃花注意：巨蟹、天蠍、射手、雙魚

巨蟹：受到他人欣賞，桃花正準備展開

天蠍：對自己更有自信，讓感情更順利

射手：前任的消息不時出現

雙魚：隨和一點，壞毛病要改進

財運注意：金牛、處女

金牛：財運大開，有貴人提點

處女：注意理財資訊，會有不錯的收穫

健康注意：雙子、水瓶

雙子：疲勞累積許久，該運動活動肢體

水瓶：注意消化系統的狀況

星座運勢 木星 財運 婚姻 理財 唐綺陽 每週星座運勢

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