唐綺陽星座運勢週報：水逆掰掰！金牛財運大開 巨蟹有桃花運

我們面對風雲四起的大環境，很多時候都是因碰撞而成長。然而，人有惰性，想好好努力一番，卻是三天打漁兩天曬網，只想躲入安逸之中。這時如果有個執著的人拉你一把，說不定你就翻身了！科技紫微網今天來點名這三個執念滿滿的星座，想成功的你，記得跟他們打好關係。

2021-10-17 08:00