每日星座運勢／牡羊理財從保守做起 避不必要耗損

2021-10-24

牡羊座

心情順暢的一天，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

愛情運：★★★☆☆

覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！

事業運：★★★★★

行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。

財運：★★★★☆

想要感受到今日的好運必須從節儉、保守做起，避免不必要的耗損。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

金牛座

開心愉快的一天，交友機會多。

整體運：★★★★☆

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

愛情運：★★★☆☆

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。

事業運：★★★★☆

從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。

財運：★★★★☆

有意外驚喜的一天，中獎機率高，或是有機會收紅包、禮物等，好運氣要好好把握唷。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

雙子座

桃花旺盛，與異性互動的好日子。

整體運：★★★★☆

感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩券的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，很適合在今天獻殷勤，或是跟心愛的另一半撒嬌！

事業運：★★★☆☆

事情的發展沒有預期的順利，會讓你產生消極的情緒，換個角度思考可豁然開朗。

財運：★★★★☆

收入不少，卻不易聚財！會在同情心的驅使下，導致大量錢財外流。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00鉑金灰

開運方位：正西方向

巨蟹座

保持平靜，安撫心靈。

整體運：★★★★★

今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

愛情運：★★★★☆

已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。

財運：★★★★★

正財、偏財都很旺。主動尋找商機，並及時出手，可望有豐厚的進帳。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

獅子座

人間自有公道，付出終有回報。

整體運：★★★☆☆

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

愛情運：★★★☆☆

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

事業運：★★★☆☆

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

財運：★★☆☆☆

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00櫻桃紅

開運方位：正西方向

處女座

人緣頗旺的一天。

整體運：★★★★☆

和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演哦。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★★☆☆

財運普通，如若不勤勉自律、太過隨性，容易加快錢財的流失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00珍珠白

開運方位：正東方向

天秤座

與人交往能夠和睦相處。

整體運：★★★★☆

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

愛情運：★★★★☆

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

事業運：★★★☆☆

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

財運：★★★★☆

今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

天蠍座

有利散播愛心，越分享越快樂。

整體運：★★★★☆

善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

愛情運：★★★☆☆

總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！

事業運：★★★★☆

有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。

財運：★★★★☆

適合學習理財投資方面的知識，多向有經驗的人士請教，對拓展投資很有助益。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00朝霞紅

開運方位：西北方向

射手座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

事業運：★★★☆☆

將面臨許多選擇，別太急躁，多聽前輩的意見可避免選擇失誤。

財運：★★★☆☆

用錢的地方多，要注意適當的控制。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00香吉士黃

開運方位：正北方向

摩羯座

緬懷過去的時間。

整體運：★★★☆☆

今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛的話，不妨到新鮮的場所看看，會有不錯的際遇，激起不少愛的火花。

事業運：★★★☆☆

處事時應懂得小心行事，過於草率會出錯。因一時衝動而將很有把握的事情弄糟非常不值！

財運：★★★☆☆

財運上進出頻繁。來的快，去得也急。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00湖水綠

開運方位：東南方向

水瓶座

安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

愛情運：★★★★☆

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

事業運：★★★☆☆

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

財運：★★☆☆☆

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00翡翠綠

開運方位：正北方向

雙魚座

適合出外拜訪友人的一天。

整體運：★★★☆☆

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

愛情運：★★★★☆

在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。

事業運：★★☆☆☆

人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！

財運：★★★☆☆

財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00琥珀橙

開運方位：西北方向





