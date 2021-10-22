每日星座運勢／獅子事業別急著改變 以保守為上策

2021-10-22

牡羊座

理解是雙向的。

整體運：★★★★☆

把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，你的體悟必然是雙倍的。

愛情運：★★★★☆

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表來依次處理。

財運：★★★★☆

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友或吃喝玩樂會花掉不少錢。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00鉑金灰

開運方位：正北方向

金牛座

內心的感覺要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★☆☆☆☆

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

事業運：★★★☆☆

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

財運：★★★☆☆

得財順心、守財難之運。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00臘梅白

開運方位：正北方向

雙子座

說話做事前先細細思考一番。

整體運：★★★☆☆

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

愛情運：★★★★☆

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

事業運：★★☆☆☆

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

巨蟹座

身體健康是第一要事，注意保養。

整體運：★★☆☆☆

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者感情生活較平淡，應想辦法製造一些浪漫環境，挑動彼此的情緒。

事業運：★★☆☆☆

做事太過急躁，在工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態去面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★★☆☆

財運不濟，賺錢上也不夠積極。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00蘋果綠

開運方位：東北方向

獅子座

別自己難為自己哦！

整體運：★☆☆☆☆

太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停賺錢的腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。

愛情運：★★☆☆☆

單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。

財運：★☆☆☆☆

易遇金錢問題，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00芒果黃

開運方位：正東方向

處女座

善於發現生活中的亮點。

整體運：★★★☆☆

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解不合。

事業運：★★☆☆☆

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑！多向年長人士請教，他們的經驗能助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00艷棗紅

開運方位：正東方向

天秤座

不妨在習慣上做一些小改變吧！

整體運：★★★★☆

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

愛情運：★★★★☆

感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高；多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的啦！今天適合積極表現個人的專業才能。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00羽絨白

開運方位：正南方向

天蠍座

遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

整體運：★★★☆☆

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

愛情運：★★★★☆

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

財運：★★★☆☆

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00可可棕

開運方位：東南方向

射手座

好運旺旺來，連走路都有風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

愛情運：★★★☆☆

有利約會的日子，不必拘泥於形式或太過傳統，用新奇的方式可拉近彼此的距離。

事業運：★★★★☆

面對工作中的狀況，不再那麼思前想後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決方法。

財運：★★★★☆

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00青金石藍

開運方位：西南方向

摩羯座

愛情特別順利，人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★★

單身者有望在今天俘獲心動對象的心，結束單身生活，開始奇妙的兩人世界的生活。工作上精神狀態很好，做事積極，面對棘手的事情也多了幾分自信，並能處理得盡善盡美。帶著情人、開著愛車去郊外兜兜風，也是一種愜意的享受。

愛情運：★★★★★

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，辛苦難免，只要辛苦耕耘自可獲得好名聲，多少也能增加成就感！

財運：★★★★☆

財運順暢，一分耕耘有兩分收穫，賺錢不會太辛苦。很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀

開運方位：正北方向

水瓶座

略顯拘謹反而會失去機會。

整體運：★★☆☆☆

今天似乎有些一反常態的拘束，和異性交談適時表現自己幽默的一面，緩和氣氛；購物不能任由自己的性子來，否則會讓個人財政陷入困境；因為太多人牽制的關係，使得事業向前發展的步調變緩。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人不妨多安排到充滿浪漫情調的餐廳約會，可加速增進彼此的感情。

事業運：★★☆☆☆

情緒低落，會有激動的行為，需及時調整心態，安心做事，你會受到更好的待遇。

財運：★☆☆☆☆

不利與人在錢財上競爭，更不宜遊走法律邊緣賺取不義之財，否則恐招來官非。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00夕陽橙

開運方位：西北方向

雙魚座

事事小心，安全第一。

整體運：★★★☆☆

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

愛情運：★★★☆☆

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

事業運：★★☆☆☆

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

財運：★★★★☆

錢財流失較快，應有所節制。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00水鑽藍

開運方位：東北方向





