每日星座運勢／巨蟹工作獨特的創意 績效受到肯定
2021-10-21
牡羊座
懶惰會使人退步，若要更好的表現，還需振作。
整體運：★★☆☆☆
今天心態不好，容易與另一半發生誤會，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，容易誤判形勢。工作上有點得過且過，雖然勉強能夠應付交差，不過大家期待你能有更佳的表現。
愛情運：★★☆☆☆
在感情經營上不夠用心，新戀情難有進一步發展，容易讓戀人感覺不到你的關心。
事業運：★★★☆☆
工作難以推進，不妨找同事聊聊，尋求幫助，可有效解決難題。
財運：★☆☆☆☆
財運較弱，情緒不穩，應暫停投資行動，勉強為之，判斷錯誤的機率很高。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：04:00-06:00硃砂紅
開運方位：東南方向
金牛座
會出現不少好的機遇。
整體運：★★★★☆
投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。
愛情運：★★★★☆
伴侶間有利付出實際行動，這比甜言蜜語更能打動對方，彼此更親密。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通。
財運：★★★★☆
財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫，商務談判者有機會接到訂單，對一般上班者則是影響力不大。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-07:00石榴紅
開運方位：正南方向
雙子座
情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。
整體運：★☆☆☆☆
今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。
愛情運：★★☆☆☆
與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。
事業運：★☆☆☆☆
今日工作上小狀況頻頻，雖不至於發生大問題，但瑣碎的小事也很讓你頭疼。
財運：★★☆☆☆
莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-18:00金桔綠
開運方位：西北方向
巨蟹座
愛情可望開花結果。
整體運：★★★★★
愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。
愛情運：★★★★★
今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電、製造點樂趣吧！
事業運：★★★★☆
事業運較佳，雖然忙碌了點，但可獲得名聲方面的收穫，例如：工作績效受到肯定。
財運：★★★★★
金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對有錢人的影響較大，有利錢滾錢。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00香檳金
開運方位：正東方向
獅子座
表現相當活躍，魅力四射。
整體運：★★★★☆
今天你的光芒四射，吸引許多異性的眼光，若有心儀的目標，可以大膽嘗試，說不定緣份就在眼前。今天財運不錯，出門在外容易碰到貴人，大有賺錢的機會，不要錯過。工作情況一般，表現積極點會獲得老闆的讚賞。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人感情態度逐漸變得理性務實，懂得為兩人的未來生活做打算。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，不過還是能得到他人的協助。
財運：★★★★☆
看中機會，可別手下留情喔！
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：16:00-18:00青金石藍
開運方位：正東方向
處女座
世上無難事，只怕有心人。
整體運：★★☆☆☆
情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！
事業運：★☆☆☆☆
工作上易遇到困難，不宜單打獨鬥，多與同事合作，可大大提升工作效率。
財運：★★★☆☆
花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：23:00-24:00夕陽橙
開運方位：正北方向
天秤座
家是你的避風港灣。
整體運：★★★☆☆
今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。
愛情運：★★★★★
戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。
事業運：★★☆☆☆
運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！
財運：★☆☆☆☆
消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：18:00-20:00芒果黃
開運方位：東南方向
天蠍座
謙虛地向你的對手學習。
整體運：★★★★☆
今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。
愛情運：★★★☆☆
感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。
事業運：★★★★☆
工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。
財運：★★★☆☆
今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：05:00-07:00深海藍
開運方位：正南方向
射手座
注意安全。
整體運：★★☆☆☆
過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。
愛情運：★★★☆☆
對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！
事業運：★★★☆☆
情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。
財運：★★☆☆☆
賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-24:00琉璃銀
開運方位：西南方向
摩羯座
對外接觸頻繁，但效果不太理想。
整體運：★★★☆☆
感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。
事業運：★★☆☆☆
今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也就不會有什麼問題了！
財運：★★★☆☆
有投資打算者，不妨與有經驗的人士討論、評估一番，容易獲利！
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00夕陽橙
開運方位：正南方向
水瓶座
開心的時刻需自己用心製造。
整體運：★★★☆☆
社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！
愛情運：★★★★☆
愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！
事業運：★★☆☆☆
工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。
財運：★★★☆☆
財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-20:00深茄紫
開運方位：東南方向
雙魚座
多份細心和貼心。
整體運：★★★☆☆
幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。
愛情運：★★★☆☆
多抽時間陪陪另一半，假日看場愛情電影會讓對方感動喔！
事業運：★★☆☆☆
應調節好心態，自信一些，以實際的工作表現才能謀求發展。
財運：★★★☆☆
購物慾望強烈，錢財流失很快。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-15:00鈦晶金
開運方位：西南方向
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