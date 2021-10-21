每日星座運勢／巨蟹工作獨特的創意 績效受到肯定

2021-10-21

牡羊座

懶惰會使人退步，若要更好的表現，還需振作。

整體運：★★☆☆☆

今天心態不好，容易與另一半發生誤會，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，容易誤判形勢。工作上有點得過且過，雖然勉強能夠應付交差，不過大家期待你能有更佳的表現。

愛情運：★★☆☆☆

在感情經營上不夠用心，新戀情難有進一步發展，容易讓戀人感覺不到你的關心。

事業運：★★★☆☆

工作難以推進，不妨找同事聊聊，尋求幫助，可有效解決難題。

財運：★☆☆☆☆

財運較弱，情緒不穩，應暫停投資行動，勉強為之，判斷錯誤的機率很高。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00硃砂紅

開運方位：東南方向

金牛座

會出現不少好的機遇。

整體運：★★★★☆

投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。

愛情運：★★★★☆

伴侶間有利付出實際行動，這比甜言蜜語更能打動對方，彼此更親密。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫，商務談判者有機會接到訂單，對一般上班者則是影響力不大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00石榴紅

開運方位：正南方向

雙子座

情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。

整體運：★☆☆☆☆

今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。

愛情運：★★☆☆☆

與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。

事業運：★☆☆☆☆

今日工作上小狀況頻頻，雖不至於發生大問題，但瑣碎的小事也很讓你頭疼。

財運：★★☆☆☆

莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00金桔綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

愛情可望開花結果。

整體運：★★★★★

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

愛情運：★★★★★

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電、製造點樂趣吧！

事業運：★★★★☆

事業運較佳，雖然忙碌了點，但可獲得名聲方面的收穫，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★★★

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對有錢人的影響較大，有利錢滾錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00香檳金

開運方位：正東方向

獅子座

表現相當活躍，魅力四射。

整體運：★★★★☆

今天你的光芒四射，吸引許多異性的眼光，若有心儀的目標，可以大膽嘗試，說不定緣份就在眼前。今天財運不錯，出門在外容易碰到貴人，大有賺錢的機會，不要錯過。工作情況一般，表現積極點會獲得老闆的讚賞。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情態度逐漸變得理性務實，懂得為兩人的未來生活做打算。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過還是能得到他人的協助。

財運：★★★★☆

看中機會，可別手下留情喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00青金石藍

開運方位：正東方向

處女座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！

事業運：★☆☆☆☆

工作上易遇到困難，不宜單打獨鬥，多與同事合作，可大大提升工作效率。

財運：★★★☆☆

花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00夕陽橙

開運方位：正北方向

天秤座

家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

財運：★☆☆☆☆

消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00芒果黃

開運方位：東南方向

天蠍座

謙虛地向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00深海藍

開運方位：正南方向

射手座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

事業運：★★★☆☆

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

財運：★★☆☆☆

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00琉璃銀

開運方位：西南方向

摩羯座

對外接觸頻繁，但效果不太理想。

整體運：★★★☆☆

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也就不會有什麼問題了！

財運：★★★☆☆

有投資打算者，不妨與有經驗的人士討論、評估一番，容易獲利！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00夕陽橙

開運方位：正南方向

水瓶座

開心的時刻需自己用心製造。

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

事業運：★★☆☆☆

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

財運：★★★☆☆

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00深茄紫

開運方位：東南方向

雙魚座

多份細心和貼心。

整體運：★★★☆☆

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

愛情運：★★★☆☆

多抽時間陪陪另一半，假日看場愛情電影會讓對方感動喔！

事業運：★★☆☆☆

應調節好心態，自信一些，以實際的工作表現才能謀求發展。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，錢財流失很快。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00鈦晶金

開運方位：西南方向





