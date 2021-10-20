每日星座運勢／水瓶做一些有氧運動 提高思維敏銳
2021-10-20
牡羊座
壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。
整體運：★★☆☆☆
單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花瞭亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。
愛情運：★★★☆☆
剛展開新戀情的人應在溝通上多費點心思，否則兩人的戀情難以長久。
事業運：★★☆☆☆
顯得有些精神恍惚，處理事物時頭腦中都沒有形成具體的解決方案，甚至在做事過程中都有可能出現發呆的狀況。
財運：★★☆☆☆
別太投機，小心損失錢財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-23:00蕃茄紅
開運方位：西南方向
金牛座
運勢平淡而蘊含轉機。
整體運：★★★☆☆
有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。
愛情運：★★★★☆
浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。
財運：★★★☆☆
恐怕有付出與收穫不成正比的現象。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-09:00寶石藍
開運方位：正北方向
雙子座
自信是你的籌碼。
整體運：★★★★☆
你自信的笑容與舉動，特別吸引人，可望與心儀的異性來個親密接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，不妨在今天做些改變，工作效率才會更高。
愛情運：★★★☆☆
熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關懷與柔情。
事業運：★★★☆☆
今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得井然有序，額外再花點時間與同事聯繫情感，將有助於往後的合作共事喔！
財運：★★★☆☆
得財順利，是金錢回收的好時刻；先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-08:00蕃茄紅
開運方位：正北方向
巨蟹座
疑人不用，用人不疑。
整體運：★★★☆☆
工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。
愛情運：★★★☆☆
已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！
事業運：★★☆☆☆
顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生徬徨，渴望改變卻沒有方向。
財運：★★★★☆
眼光很不錯，可添置居家物品。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：16:00-18:00乳酪白
開運方位：正北方向
獅子座
異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。
整體運：★★★★☆
今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會經親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待才可望深入交往。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默地耕耘。
財運：★★★☆☆
偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-15:00瑪瑙黑
開運方位：正東方向
處女座
遇到問題，不宜找同齡之人商量。
整體運：★★☆☆☆
工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！
事業運：★★★☆☆
自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。
財運：★★☆☆☆
事業不定，財源不開。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-15:00薔薇粉
開運方位：正北方向
天秤座
愛情運佳，成功機率高。
整體運：★★★★☆
不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。
愛情運：★★★★☆
今日你能無怨無悔的去追求，面對對方故意的平淡表現，也絲毫不會退怯；面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有一種受制於人的感覺，可是個性又挺叛逆的，受到壓迫時容易生起反抗之心。
財運：★★★☆☆
眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨；財務評估特別精準。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：18:00-20:00冷泉藍
開運方位：正北方向
天蠍座
機會暗藏在小事之中。
整體運：★★★☆☆
今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！
事業運：★★☆☆☆
職場恐有小人在背後作梗，與同事合作公事時，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。
財運：★★★★☆
財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-08:00芒果黃
開運方位：正東方向
射手座
顯得有些慵懶，行動力不足。
整體運：★★☆☆☆
工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者易與另一半起爭執，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。
事業運：★★☆☆☆
合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。
財運：★★★☆☆
散財指數頗高，金錢左進右出。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕
開運方位：西北方向
摩羯座
應對事業人際交往。
整體運：★☆☆☆☆
工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。
事業運：★☆☆☆☆
好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。
財運：★☆☆☆☆
財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：08:00-09:00古銅青
開運方位：西北方向
水瓶座
順心遂意，放手一搏。
整體運：★★★★★
發出的邀請能得到對方的認同，精心策劃的小節目也能取悅他。工作效率頗高，效果不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙。抽時間去做一些有氧運動，有助於提高大腦的思維敏銳度。
愛情運：★★★★☆
單身者多與異性朋友接觸可交好運，有利主動參加團體活動，創造愛情機會。
事業運：★★★★★
今日是變化萬千的一天，所以也會很忙碌。多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。
財運：★★★★☆
運勢旺盛，投資有門路。正是積極運作資金的日子，有利把握商機，大膽投資。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00金桔綠
開運方位：正北方向
雙魚座
遇到問題越早解決越好。
整體運：★★★☆☆
你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。
愛情運：★★★☆☆
戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。
事業運：★★☆☆☆
跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。
財運：★★★☆☆
花錢如流水，但很開心。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-08:00橄欖綠
開運方位：正西方向
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