每日星座運勢／金牛單身者異性緣佳 加強溫柔攻勢

2021-10-19

牡羊座

朋友就是你的開心字典。

整體運：★★☆☆☆

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力使自己不要太偏激哦！

事業運：★★★☆☆

工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。

財運：★★★☆☆

易因思慮不周而破財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00雪花銀

開運方位：西北方向

金牛座

以柔克剛。

整體運：★★★★★

你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要的生意多仰仗異性；與鄰居的關係，會因為相互幫忙而更加親密。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，有機會結識優秀的朋友；有伴侶者可安排雙人遊，戀情會快速升溫。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，主動積極一點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建立起良好的互動關係。

財運：★★★★★

忙碌的一天，財運很不錯，但財神爺在外地，要主動向外積極開發、與人密切接觸，才能遇到財神爺；對洽商、業務工作者特別有利。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00白鋼銀

開運方位：西北方向

雙子座

精神飽滿的一天，情緒很激昂。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質的進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是自己提不起勁！

財運：★★★★☆

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00桐花白

開運方位：正南方向

巨蟹座

情緒溫和，待人謙虛有禮。

整體運：★★★☆☆

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。

愛情運：★★★★☆

你很想得到對方的關心，但很難把要求說出口，會在背後默默為對方付出。

事業運：★★☆☆☆

工作懶散，小心渾水摸魚被上司抓個正著。勤勤懇懇、埋頭苦幹者反而易有收穫。

財運：★★★☆☆

要務實一點的過日子，進行知識投資。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00朝霞紅

開運方位：正北方向

獅子座

生活較平淡，需主動製造生活情趣。

整體運：★★★☆☆

今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍過頭，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★☆☆

工作上精神不太集中，總想著能快點放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上易有小筆進帳。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00古銅青

開運方位：正東方向

處女座

過程很重要，宜細心處理。

整體運：★★★☆☆

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。

事業運：★★★☆☆

太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。

財運：★★☆☆☆

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00蘋果綠

開運方位：正西方向

天秤座

運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。

整體運：★★☆☆☆

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，不妨多找些雙方都感興趣的話題與對方交流，感情會快速升溫哦！

事業運：★★☆☆☆

很多事情都需要獨自處理，容易產生失落感。若因礙於面子而不願求人，只會苦了自己。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，求財不易。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00水晶紫

開運方位：正南方向

天蠍座

上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

整體運：★★★★☆

若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。

愛情運：★★★★☆

今天對方將會是感情的主導者，而你心甘情願做配合者，一唱一和間透出一絲溫馨甜蜜，你並不會感到委屈，反而會感到挺新鮮的。

事業運：★★★★☆

與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能獲得同事的幫助，讓你順利過關。受人恩惠要懂得回報，好運才能更長久。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其股票族更不宜貪心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00鉑金灰

開運方位：東北方向

射手座

善待身邊的人，便能提升今天的運氣。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離，以策安全。今天的你太敏感了，懷疑心挺強的呢！

事業運：★★★☆☆

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免日後會成為阻礙你向前的攔路石。

財運：★★★☆☆

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00玉髓紅

開運方位：正西方向

摩羯座

貴在堅持。

整體運：★★★★☆

單身者在追求對象時，不因一時的挫折而氣餒，你的真情實意在今天最有希望打動對方的心。工作中默默做事而又不刻意表現的行為，可獲得上級的認可，讓你更加堅定有自信，付出與收穫終會成正比。

愛情運：★★★☆☆

戀愛幻想日。有利獨處，好好享受做白日夢的滋味，想像浪漫的情境。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，換上浪漫的氣息，再保持心情的愉悅，工作上就更能運作自如。

財運：★★★★☆

對金錢極為敏銳，有利投資。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00鉑金灰

開運方位：東北方向

水瓶座

容易因金錢煩惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！

事業運：★★★☆☆

偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。

財運：★★☆☆☆

頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

雙魚座

投資存在風險，應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

愛情運：★☆☆☆☆

今日尋覓愛情易遇到頗多關卡；有伴侶者感情發展充滿變數。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

財運：★★☆☆☆

不利與人有金錢往來，否則多口舌是非。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00可可棕

開運方位：正南方向





