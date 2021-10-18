每日星座運勢／摩羯良好的工作態度 能使效率提高

2021-10-18

牡羊座

思念猶如煎熬。

整體運：★★★☆☆

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。

事業運：★☆☆☆☆

會有突如其來的任務，且充滿變數，需要靜心處理，切勿操之過急。

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上有小筆進帳。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00石榴紅

開運方位：正西方向

金牛座

偶爾懷舊，也很甜蜜。

整體運：★★★★☆

愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因大膽表白而邂逅一段特別的戀情，曖昧關係因而明朗化。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題；只要敢開口，多會有正面答案。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00薔薇粉

開運方位：正北方向

雙子座

誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。

整體運：★★★☆☆

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

愛情運：★★★☆☆

單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。

事業運：★★★☆☆

若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。

財運：★★☆☆☆

多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00琥珀橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

頭腦靈活，有利思考。

整體運：★★★★☆

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

愛情運：★★★☆☆

隨和順從的態度，天真無邪的笑容，多能提升戀愛運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表依序的處理。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要主動奔走，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00香吉士黃

開運方位：正西方向

獅子座

家人的理解和支持會讓你充滿力量。

整體運：★★☆☆☆

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉換跑道的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情意識頗強，追愛腳步迅速，只是也易衝動、感情用事。

事業運：★★★☆☆

無論別人怎麼說，至少要表現出虛心受教的模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。

財運：★★☆☆☆

對於賺錢這檔事，若非迫在眉睫，心態恐會略為鬆散。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00水鑽藍

開運方位：正南方向

處女座

態度決定一切。

整體運：★★★☆☆

與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。

愛情運：★★☆☆☆

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★☆☆

思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。

財運：★★★★☆

暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00橄欖綠

開運方位：西北方向

天秤座

站得越高，不見得飛得越高。

整體運：★★★☆☆

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。

愛情運：★★★☆☆

與另一半的互動較多，深入的溝通讓彼此的心貼得更近，對家庭也更有責任感。

事業運：★★★☆☆

容易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙，越應耐得住性子，可別出差錯啊！

財運：★★★☆☆

求財過程較艱辛，可以與值得信賴的人合夥。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

天蠍座

注意生活中的優勢互補。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會在朋友的幫助下展開一段新戀情，雖然一開始會有些波折，但成功的機率頗大。

事業運：★★★☆☆

頗有工作熱情，雖事務繁多，需盡快處理，不過你能平和心緒，認真的處理各項事務，確保進度。

財運：★☆☆☆☆

與人有債務糾紛的機率高，借貸需謹慎，切忌與高利貸牽扯上關係，不利交易。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00金桔綠

開運方位：東北方向

射手座

規劃之日，不宜冒進。

整體運：★★☆☆☆

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，單身者有時間不妨多到咖啡館坐坐，可提升戀愛運喔！

事業運：★★★☆☆

做事會有較多顧慮，容易半途而廢。應多給自己信心，堅定信念才好。

財運：★☆☆☆☆

財運不彰，容易盲目跟風、缺乏主見，導致投資誤判機率高。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00琥珀橙

開運方位：正西方向

摩羯座

良好的工作態度能使效率大大提高。

整體運：★★★★★

面對富有挑戰性的工作，可在探索和解決問題的過程中學習到許多專業的知識。你的認真和上進的精神會讓你進一步自我突破，有機會站到更高的位置上。與戀人花前月下，所有的疲勞都會一掃而空，只留下無限的柔情。

愛情運：★★★★☆

享受浪漫愛情的好日子，有利約會，說些動人的情話，製造小驚喜。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，你說的話、你提的意見，他人都很願意接受，尤其是主管階級者，今日與員工溝通上特別得心應手；一般工作者適合以智取勝，多運用腦袋瓜構思，才可以達到好的效果。

財運：★★★★★

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00墨玉綠

開運方位：西南方向

水瓶座

運勢低迷，情緒容易激動。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人對於穩定的感情生活很嚮往，有結婚的念頭，但時機未到，還需慎重考慮。

事業運：★★☆☆☆

工作進展較緩慢，容易因生活瑣事困擾而分心。工作時應把一切雜念拋開，以免得不償失。

財運：★☆☆☆☆

偏財運不佳，應把重心放在正財上，少買樂透、彩券，切忌沉迷賭博。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

雙魚座

控制現金流量。

整體運：★★★★☆

追求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規劃錢財；工作者思維敏銳，不但自己的工作安排得宜，還能幫助同伴解決困擾。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，也引來了許多羨慕者。已婚者多讚美另一半，可讓你得獲更多的關愛。

事業運：★★★★☆

事情看似不多，但比較繁瑣，需要你耐心的處理！

財運：★★★☆☆

適合理財，請把多餘的錢拿去定存！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00檸檬綠

開運方位：西南方向





