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個性強勢「星座+血型」組合TOP3 O型加這星座最佳領導人才

聯合新聞網 / 綜合報導
透過星座與血型分析，就能找出什麼樣的人性格比較強勢。圖片來源／ingimage
透過星座與血型分析，就能找出什麼樣的人性格比較強勢。圖片來源／ingimage

每個人性格不同，有些人行事低調，不與人爭；但也有人個性強勢，不輕易做出退讓。日本網站「美人百花」最近就以星座與血型分析，選出三種性格最強勢的組合。

第三名　B型+魔羯座

無論是B型還是魔羯座，都有一股不想輸人的倔強，也不輕易放棄或妥協。對於自己認定的事情，就會埋首在其中，不斷思考著該如何達成目標。平常雖然可能話不多，但會為了自我主張不惜爭論，因此容易引起糾紛。其實，沒有人是絕對正確的，與其光靠自己一個人的力量，有時還是需要大家幫忙，才能完成大事。

第二名　AB型+獅子座

AB型有著沉靜的專家性格，然而一加進獅子座的元素，就會顯得心高氣傲。即使乍看謙虛，但仍時不時會口無遮攔，顯露出自己的雄心壯志。不過這種人也不會只是光說不練，為了達成理想的目標，會在暗中做出許多努力，好保住自己的顏面。

第一名　O型+牡羊座

本來是溫和的O型，一旦混入了牡羊座的氣質，就會變得非常敏感，容易激動的性格。這類型不適合當個小卒，會希望自己居於領導地位，並會展現強勢態度讓他人屈服。不過O型+牡羊座同時也具有領導能力，深得周圍人士信任，因此雖然有些強硬，但未必會遭致厭惡。

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