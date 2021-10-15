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擺脫中年危機感！「4命格」遇挫折有望翻身

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

在社會上發展，隨著年齡的增加，多半都會有逐漸增長的中年危機感。想靠年輕時打下的基礎發展，卻常有時不我與的無奈，更不用說如果突然遇上重大挫折時有沒有方法可應變了。你想知道該擺脫這種失落感，尋求翻身方向嗎？科技紫微網今天要點名四大命格的特質，大家可以一起來看看，他們是怎麼順利從谷底翻身？

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星。命宮為雙星者，一顆有上榜即可參考。

　

破軍

求新求變的動力，與超強的破壞力，年輕時常被他人看做沒有定性、或是野心太大。但也多虧了這份特質，破軍就算遇上變故，多半不會妄自菲薄，而是能快速收拾心情，該承擔就承擔，自己的未來自己救。哪怕跌到谷底，只要心態不變，照樣有東山再起的一天。

　

武曲

身為十四主星的堅毅代表，與其擔心中年危機，不如自己主動做些準備來緩和危機感。像是培養專業技術，或開拓多元財路，慢慢累積出可觀的成果。就算遇上變故，武曲深知怨天尤人無濟於事，不如在自己拿手的領域拼出成績，或鑽研當前賺錢的趨勢。路是自己走出來的，不是嗎？

　

天梁

具有俠義精神的天梁，平時不管出錢還是出力都不落人後，因此累積了很多好名聲、好人脈。一旦落難，周圍的人就會反過來主動釋出關懷，拉他一把。對天梁來說，就算要放下身段，重新起步，也不是大問題，因為他凡事都能平常心看待。難怪當得起「蔭」星之名，蔭人又蔭己。

　

廉貞

向來自命不凡的廉貞，順遂的時候，會努力讓自己保持在高度競爭力的狀態；萬一哪天遇上不順遂的事，這些努力都派得上用場。由於心高氣傲使然，廉貞在重新出發的時候，目標就是放在讓別人刮目相看。衝著這份傲氣，不管是挑戰更高的職位，或是自行創業，都是很有利的喔！

　

從上榜命格可以看出，想擺脫中年危機感、從挫折裡翻身，心態是重要關鍵。即使你不是上榜的四大命格，同樣也可以學習他們的優點。風水輪流轉，說不定你也能轉變得比原來更好，成就更適合你的人生。

　

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