報復性出遊！12生肖年底旅遊運大好？

【文‧科技紫微網】

隨著疫情趨緩，夏日的高溫也正在逐漸離去。在這秋高氣爽的好天氣，正好適合來一段輕旅行，讓腦袋好好放空幾天，才有更多能量面對未來的工作與壓力。科技紫微網準備了12生肖年底的旅遊運，有計畫「報復性出遊」的你一定要看喔！

生肖鼠

明明想放鬆，卻擺脫不了奔波勞累。這趟旅行不如想像中的愜意悠閒，雖然玩得開心，卻沒能讓身體充分休息。重新看看你的行程吧！還有，別帶太多行李喔。

生肖牛

美好的運勢降臨，即使臨時出遊，也會有意料之外的驚喜，例如：訂房時突然有人取消，讓你順利遞補。當然，事先用心做好準備，會讓旅程更加從容與完美。

生肖虎

建議你稍微降低這趟旅行的期待值，因為很可能發生不順心的事情。當你去除患得患失的心態，才會發現更多驚喜。重要的是，別讓負面情緒籠罩旅程，以免弄得大家都不開心。

生肖兔

注意假期間的作息，不要為了旅行而把生理時鐘完全打亂，會降低你身體的免疫力喔！還有，開車時要謹慎，路況不佳的地方就別勉強前進，改採取其他安全的交通方式為宜。

生肖龍

這個假期適合慢下來，停下手上的事，靜靜地欣賞身邊的人與風景，將能讓你獲得全新的感悟。若是急於走馬看花，行程匆匆，結果可能不會太美妙。

生肖蛇

要特別當心避免拖延誤事，以免行程受到耽擱。另外也要記得，唯有理智加勇氣，才可將旅途所遇之狀況化為虛驚一場，並獲意外之喜。

生肖馬

出門前一定要先了解天氣變化。這段期間的旅遊計畫中，要特別留意的就是極端天氣。為了避免突如其來的天災造成危險，選擇短途旅行會比較理想。

生肖羊

放下手機，去享受大自然的美好吧！即使不出遠門，到郊外走走也可以。若懶得規劃，可選擇價格中上的旅行團，不然可能遇到導遊、住宿品質不如人意，因小失大。

生肖猴

屬猴者這段期間很適合旅遊，開銷可能比預期還少，或是額外得到一些體驗與服務。需小心的是旅行途中被放鴿子，以致原本的行程有所更改。

生肖雞

最近出遊時，在飲食方面可能會遇上一些負面經驗，像是不合胃口，或是在價格上吃虧。建議你出發前先做點功課，避開觀光客聚集處，挖掘一些由在地人推薦的好店家吧。

生肖狗

最近你會有愉快的旅行，只要有意願，吃喝玩樂都能盡興。唯一要注意的是，若獨自出門得小心謹慎，勿隨身攜帶貴重物品，防範有心人士靠近。

生肖豬

這段期間出遊要做好心理準備，可能很多事情都達不到預期的效果。不論是交通、食宿、路線安排、或同行旅伴，最好告訴自己，都出來玩了，將就點又何妨？若太固執則會讓心情糟糕，得不償失。

這一年大家都辛苦了！到新的地方探訪旅遊，也是改變磁場的方式之一。做好防疫措施，保持社交距離，開心出遊吧！

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