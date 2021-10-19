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這些星座有了新歡，還掛念舊愛？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

隱約覺得情人變冷淡了，原來是跟舊愛藕斷絲連，這種連續劇裡的情節，在現實生活其實也時常上演。有些人老是關注著舊情人，卻說兩人只是朋友，真的嗎？今天就跟著科技紫微網來分析一下，在十二星座裡，哪些星座最容易有了新歡後還難忘舊愛？

　

水瓶座

水瓶座很愛自我感動，因此，有時候讓他們難以釋懷的並非對於前任的感情，而是自己在那段感情裡的投入與付出，這也就是初戀特別讓水瓶座難以忘懷的道理。而且水瓶又很愛觸景生情，只要看見一點跟前任有關的事物，腦子裡就開始放映兩人過往的點點滴滴。他其實是在潛意識裡暗示自己是個深情的人，沒有辦法那麼快投入一段新的感情。

他會偷偷翻看前任的社群網站、默默找自己手機裡兩人相戀的痕跡、好奇前任的現任情人是怎樣的人……不過，他是打死也不承認，更不會挽留，這就是水瓶座。

　

金牛座

務實的金牛座，總是掏心掏肺的對喜歡的人好，近乎執著。由於曾經那樣全心投入過，所以想讓金牛們從一段感情中徹底走出來，真的沒有那麼容易。其實他們也非常清楚，想要及時止損，就要快刀斬亂麻、徹徹底底的結束一段不值得的感情，所以嘴硬的金牛座很少會要求復合。只是，他們表面風平浪靜，但是內心世界一直都在反覆的自我折磨。

有了新歡以後，金牛們表面上看起來沒有什麼不對勁的地方。但是，哪怕現任就在懷中，只要一聽到一點關於前任的風吹草動，他們還是會情難自禁地陷入想念。

　

摩羯座

喜歡追求穩定的摩羯座，不論在感情、生活、事業上都不喜歡改變。因此，他們步入一段新的感情時會有很強烈的不適感，會保留許多與前任在一起時的習慣。在每段感情中，摩羯座都是相對卑微的一方，所以要他們把過往感情的付出清零，假裝什麼都沒發生過，這不太現實。然而，即使難以忘懷，但他們的這份感情是不動聲色的，很難被現任發現。

摩羯座如果忘不了前任，通常會偷偷保留對方的一些東西，比如照片和一些小物件。不過，理性佔據主導地位的摩羯座，只要開始了一段新的感情之後，就會克制自己，把復合的念頭扼殺在搖籃裡，所以摩羯普遍都不太愛吃回頭草。

　

巨蟹座

善良的巨蟹座，在結束一段感情後多半不會馬上投入新的感情。這一方面是因為他們會度過一段非常敏感脆弱的時期，沉浸在失戀的悲傷裡無法自拔；另一方面，他們也會覺得太快開始一段新戀情，是對不起前任的行為。

細心的巨蟹真的非常念舊，前任簡直是他們的軟肋。他們很容易因為忍受不了想念而主動求復合；而如果是前任請求復合，他們也會心軟而無法拒絕。所以巨蟹的現任情人們，請牢牢抓住你身旁的這隻蟹螯吧。

　

處女座

理智的處女座們看起來一點都不像會為了前任傷神費力的人，事實上他們也不會承認。但，他們真的像表面上那樣嗎？比起其他人溫存的想念，處女座對前任的難以釋懷，多半帶著一股莫名的好強心。為什麼這段感情沒有結果？為什麼他沒有更努力的挽留我？為什麼能這麼快就投入下一個人的懷抱？說想念是太卑微了，處女座在回憶前任的時候，通常會帶著這種不甘心的念念不忘。

在跟現任相處時，處女座也會不知不覺帶進一種比較心理。現任和前任誰更體貼？誰的廚藝更好？要知道，他們每一次比較，就等於在腦海中重溫一遍與前任的過往。要是不小心說出口，現任情人可會很受傷喔！

　

想起舊情人其實是人之常情，畢竟誰沒有過去？既然現在陪在他身邊的是你，就要更有自信、更用心地維持這段感情喔！

　

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