絕不三天打漁兩天曬網！3個星座執念滿滿 想成功就找他們

【文‧科技紫微網】

我們面對風雲四起的大環境，很多時候都是因碰撞而成長。然而，人有惰性，想好好努力一番，卻是三天打漁兩天曬網，只想躲入安逸之中。這時如果有個執著的人拉你一把，說不定你就翻身了！科技紫微網今天來點名這三個執念滿滿的星座，想成功的你，記得跟他們打好關係。

天蠍座

提起天蠍座，「復仇心重」、「佔有慾」、「極端」這類詞彙就會浮現在腦海中，你發現了嗎？這些詞裡似乎都透著一股強烈的自尊心。剛開始認識時，你會感到他很冷傲，不易接近，然而混熟以後他會熱烈到令人窒息。只要他把你當朋友，就會願意出手幫你。

天蠍座的洞察力相當強，能分出誰該親近、誰該遠離。對趨勢的判斷力也很優秀，再加上天生的執著，想要成功並不難。有三分鐘熱度的你，記得多和天蠍座學學喔！

摩羯座

摩羯座可以活得很精彩，卻不容易活得輕鬆自在。他們的人生就像一張大大的待辦事項，不斷勾選、不斷新增，甚至覺得休息是很奢侈的事情，閒下來沒事做的狀態最讓他們心慌自責。

受到土星的控制，他們會壓抑自己的慾望，把它轉化成行動力，去實現目標。嚴重一點的話，會達到廢寢忘食傷身體的狀態。你或許不必像摩羯座一樣「自虐」，但若是因為慾望太多而分散心力，這種轉移慾望的方式正是你該效法的。

處女座

如果問十二星座裡誰最愛設定規則，那處女座一定遙遙領先。潔癖是一種規則，追求完美也是一種規則。熱衷於各種規則的設立，源自他們對內心對於秩序感的追求，一旦被破壞，就會渾身不自在。

有些人為求目的不擇手段，或者換了位置忘了初衷，追根究柢，這都是內心的秩序被破壞所導致。若你能學習處女座建立秩序、有條不紊的能力，不只有助於追求成功，就算一時失誤，還能保護你不會摔得那麼重。

一百個成功的人或許有一百種成功心法，不過，有句話說「唯偏執狂得以倖存」，原因就是一定程度的偏執力能驅使你不斷進化，適應源源不絕的挑戰。以上這些星座的偏執力，你都學會了嗎？

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