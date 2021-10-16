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心定不下來！「3星座」同時跟很多人曖昧？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

談戀愛之前的曖昧階段是一種奇妙的現象，一方面不確定未來發展，另一方面又有一些甜蜜和悸動。這種難以捉摸的感覺，有些人受不了，但也有人特別樂在其中。科技紫微網今天要來為大家介紹三大星座，他們不僅享受曖昧，還能同時跟很多人曖昧，堪稱戀愛前的「時間管理大師」。

　

巨蟹座

他會時常找你聊天，用溫暖的字句、可愛的貼圖融化你的心，不但展現他的細膩，又帶有居家的親和力，讓人不知不覺放下防備心。但是在暖男、暖女的溫柔背後，他正在設法不著痕跡的釋放出曖昧氣息。為了尋找能夠共度未來的對象，也許他正同時發展多條感情線呢！對巨蟹座心動之餘，別忘了探查他的口袋名單到底有多少人。

　

天蠍座

如果巨蟹座是溫柔人設，天蠍座就是高冷人設，而且還會忽冷忽熱。把你的心吊得七葷八素之後，他再有意無意暗示你向他表白。面對你的表白，他既不主動、也不拒絕，也許曖昧很久也不會發展成戀人。很多時候，天蠍座就只是喜歡征服的感覺，想證明自己有魅力。你若表白，是你自己情願，不能怪到他頭上。他只有對他真心喜歡的對象才會不一樣。

　

獅子座

好哥們、好姐妹一大堆的獅子座，主打熱情人設。他喜歡營造一見鍾情的氛圍，總是剛認識就瘋狂示好，讓你覺得自己是天選之人。其實是獅子座同時有很多對象要顧，沒有太多時間慢慢來，等曖昧到一定的程度之後，說不定他又想找下一個對象了。說到底，怕寂寞、高處不勝寒，才是他沉迷曖昧的理由。

　

感情觀念因人而異，為了找到真命對象，同時與不同對象曖昧也不失為一種策略。然而，一旦進到交往階段，可要好好收心，別讓真心愛你的人失望！

　

【延伸閱讀】

曖昧會有好結果嗎？人氣戀愛占

透視他的心，把你放在第幾位？

　



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