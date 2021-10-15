快訊

城中城事件啟動捐款專戶 罹難者20萬、傷者5萬慰問金

昔斥胡應下台今遇46死大火 陳其邁哽15秒後回：不迴避

小孟塔羅：五倍劵來了！測可以近期把財富發揮最大指數多高

聯合新聞網 / 小孟
五倍券上路，大家都在想著該如何聰明花。圖╱記者張睿杰
五倍券上路，大家都在想著該如何聰明花。圖╱記者張睿杰

行政院長蘇貞昌報告指出，紓困發現金已有近九百五十萬人受惠，發放近一千六百億元。主計總處目前預估今年經濟成長率是百分之五點八八，若加上五倍券的效應，「應該會超過百分之六」。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，5倍劵來了！測可以近期把財富發揮最大指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Cosmic Eye(Blooming Cat Tarot)




A：5倍券發揮指數80分。(聖杯騎士正位)

牌面灰貓拿著花坐在馬背上，有三條魚從河流躍出水面來。

A：5倍券發揮指數80分。(聖杯騎士正位)
A：5倍券發揮指數80分。(聖杯騎士正位)

這張牌表示5位券到來，究竟該領實體券還是綁定數位，你在這方面下了許多功夫比較，可以說已經贏在起跑點上了。因此，不論是加碼禮還是抽獎活動，該領的好處一個都沒有漏掉。小孟老師在此提醒你，儘管你秉持著好康倒相報，將研究的成果與他人分享，也無需為對方的結果負責唷！

B：5倍券發揮指數40分。(聖杯六正位)

牌面灰貓與白貓皆拿著花朵，牠們在城堡附近的地上約會。

B：5倍券發揮指數40分。(聖杯六正位)
B：5倍券發揮指數40分。(聖杯六正位)

這張牌表示5倍券到來，使用上你會單純的想要幫助家人。因此，你可能會直接跟家人提出，券給他們使用的想法。或是當你聽到家人的用途時，你便接著說我的也給你用吧！小孟老師在此提醒你，這不代表你沒有花錢欲望，只是覺得可以給家人用，可以盡到孝心是很棒的事情。

C：5倍券發揮指數99分。(寶劍六正位)

牌面白貓與黑貓靠攏坐在船上，船往六朵薰衣草的方向行駛。

C：5倍券發揮指數99分。(寶劍六正位)
C：5倍券發揮指數99分。(寶劍六正位)

這張牌表示5倍券到來，無論你是領實體券還是數位綁定，你在使用它時會貨比三家，直到最優惠的方案出現再下手。因此，你往往能將一張券的面值，盡可能放大它到最大化。小孟老師在此提醒你，要有耐心以及沉得住氣，是做好這件事情的關鍵因素。

D：5倍券發揮指數20分。(權杖三正位)

牌面黑貓坐在三根樹的草地上，獨自望著海水的波濤湧浪。

D：5倍券發揮指數20分。(權杖三正位)
D：5倍券發揮指數20分。(權杖三正位)

這張牌表示5倍券到來，網路會是你最容易花錢的地方。因此，當你一時被某個商品吸引時，就以迅雷不及掩耳的速度購買。由於這筆錢是政府給予的，而非從自己的帳戶拿出來，花錢時也就不會感到心疼。小孟老師在此提醒你，5倍券是從納稅人繳的稅撥出的唷！

E：5倍券發揮指數60分。(聖杯侍者正位)

牌面白貓的脖子上圍著花圈，牠看見一條魚從花朵裡躍出。

E：5倍券發揮指數60分。(聖杯侍者正位)
E：5倍券發揮指數60分。(聖杯侍者正位)

這張牌表示5倍券到來，你會使用在原本就需要的東西上。也許是床具、電器、家具等等高單價物品，當然你會選擇CP值高的東西，所以會花時間等耐與詢問商家，直到最合適的狀態下再出手。小孟老師在此提醒你，採取積極主動的行動，可能會有意想不到的好消息唷！

五倍券 小孟塔羅

延伸閱讀

5倍券商機一波波 從住宿、飲食到生活消費都有好康

星巴克「全品項買1送1」國慶連3天！10月萬聖黑貓杯款、咖啡新品一次看

郵局領5倍券強碰圓規颱風 中華郵政：若停班須重新預約

Mister Donut「甜甜圈10入299」！5倍券再放大1.5倍

相關新聞

心理測驗／玄關的畫要什麼主題？ 測出你如何找到有潛力的「金龜婿」

雖然愛情可貴，可有時找尋另一半，還是不得不有現實面上的考量，希望能盡量找到經濟條件較佳的人選。日本網站「peachy」最近就分享一則心理測驗，可以測出每個人，如何找出「金龜婿」另一半的方法。

報復性出遊！12生肖年底旅遊運大好？

隨著疫情趨緩，夏日的高溫也正在逐漸離去。在這秋高氣爽的好天氣，正好適合來一段輕旅行，讓腦袋好好放空幾天，才有更多能量面對未來的工作與壓力。科技紫微網準備了12生肖年底的旅遊運，有計畫「報復性出遊」的你一定要看喔！

小孟塔羅：五倍劵來了！測可以近期把財富發揮最大指數多高

行政院長蘇貞昌報告指出，紓困發現金已有近九百五十萬人受惠，發放近一千六百億元。主計總處目前預估今年經濟成長率是百分之五點八八，若加上五倍券的效應，「應該會超過百分之六」。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，5倍劵來了！測可以近期把財富發揮最大指數有多高？

每日星座運勢／處女事業有做就有得 好運勢擴人脈

2021-10-15 牡羊座 對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。 整體運：★★★☆☆ 今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多

今是重陽節大凶日！6大地雷禁忌曝光「煮飯」恐會衰整年

相傳重陽節的起源來自先秦時期，春秋中記載農民九月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，帶茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉次離開平日生活環境躲避凶氣，九九重陽節也是象徵我們感謝天地的給予，大家走出戶外放鬆心情，去體驗大自然帶給我們的生活樂趣。 九在易經中就代表「陽」的數字，那9月9號重陽節就是極陽剛的日子，九九重陽節也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代也稱之為敬老節，那在這樣的日子裡，我們應該要如何避免有些禁忌事情，以免觸犯地雷呦！

12星座早晨開運指南／射手來點異國風 魔羯睡醒「先給枕頭揍一拳」

俗話說「一日之計在於晨」，在早上做好準備，就可以讓一整天過得更加輕鬆自在。日本網站「愛カツ」，近來就分享12星座的人，在早上做些什麼事情，更可以提升自我運勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。