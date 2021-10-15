小孟塔羅：五倍劵來了！測可以近期把財富發揮最大指數多高

行政院長蘇貞昌報告指出，紓困發現金已有近九百五十萬人受惠，發放近一千六百億元。主計總處目前預估今年經濟成長率是百分之五點八八，若加上五倍券的效應，「應該會超過百分之六」。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，5倍劵來了！測可以近期把財富發揮最大指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Cosmic Eye(Blooming Cat Tarot)

A：5倍券發揮指數80分。(聖杯騎士正位)

牌面灰貓拿著花坐在馬背上，有三條魚從河流躍出水面來。

A：5倍券發揮指數80分。(聖杯騎士正位)

這張牌表示5位券到來，究竟該領實體券還是綁定數位，你在這方面下了許多功夫比較，可以說已經贏在起跑點上了。因此，不論是加碼禮還是抽獎活動，該領的好處一個都沒有漏掉。小孟老師在此提醒你，儘管你秉持著好康倒相報，將研究的成果與他人分享，也無需為對方的結果負責唷！

B：5倍券發揮指數40分。(聖杯六正位)

牌面灰貓與白貓皆拿著花朵，牠們在城堡附近的地上約會。

B：5倍券發揮指數40分。(聖杯六正位)

這張牌表示5倍券到來，使用上你會單純的想要幫助家人。因此，你可能會直接跟家人提出，券給他們使用的想法。或是當你聽到家人的用途時，你便接著說我的也給你用吧！小孟老師在此提醒你，這不代表你沒有花錢欲望，只是覺得可以給家人用，可以盡到孝心是很棒的事情。

C：5倍券發揮指數99分。(寶劍六正位)

牌面白貓與黑貓靠攏坐在船上，船往六朵薰衣草的方向行駛。

C：5倍券發揮指數99分。(寶劍六正位)

這張牌表示5倍券到來，無論你是領實體券還是數位綁定，你在使用它時會貨比三家，直到最優惠的方案出現再下手。因此，你往往能將一張券的面值，盡可能放大它到最大化。小孟老師在此提醒你，要有耐心以及沉得住氣，是做好這件事情的關鍵因素。

D：5倍券發揮指數20分。(權杖三正位)

牌面黑貓坐在三根樹的草地上，獨自望著海水的波濤湧浪。

D：5倍券發揮指數20分。(權杖三正位)

這張牌表示5倍券到來，網路會是你最容易花錢的地方。因此，當你一時被某個商品吸引時，就以迅雷不及掩耳的速度購買。由於這筆錢是政府給予的，而非從自己的帳戶拿出來，花錢時也就不會感到心疼。小孟老師在此提醒你，5倍券是從納稅人繳的稅撥出的唷！

E：5倍券發揮指數60分。(聖杯侍者正位)

牌面白貓的脖子上圍著花圈，牠看見一條魚從花朵裡躍出。

E：5倍券發揮指數60分。(聖杯侍者正位)

這張牌表示5倍券到來，你會使用在原本就需要的東西上。也許是床具、電器、家具等等高單價物品，當然你會選擇CP值高的東西，所以會花時間等耐與詢問商家，直到最合適的狀態下再出手。小孟老師在此提醒你，採取積極主動的行動，可能會有意想不到的好消息唷！