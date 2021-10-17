殺破狼周運勢／雙魚座工作表現突出 2星座「財務要注意」

白羊座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的金星與夥伴宮位的水星有良好連結，分組時可遇到神隊友，做任何報告、研究、作業，在團隊的合作下，會拿下好成績。某些白羊座容易指導者產生相互依賴的情愫。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與土星相位良好，獲得一些意想不到的資源，是某些自己意想不到的貴人暗中推了一把。有時遇到嚴厲的人物，不要急著討厭對方，或許他會提醒你改掉個性上的缺失，避免不幸。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與在感情宮位的火星呈現對分相，與情感對象一直溝通不良，常常吵架，滿月期間，衝突容易升高，甚至因此做出分手的抉擇。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到滿月能量影響，職場人事糾紛多，工作不太順手，容易被無能的上司或同事拖累，不滿的情緒已經上升到極點，甚至在盛怒之下丟出辭呈。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，太陽週末進入感情宮位，同時在慾望宮位的金星相位良好，與喜歡的人關係明朗化，陷入熱戀狀態，靈性與肉體獲得滿足。感情早已穩定的金牛座，最近與另一半相處時間較多，可充分享受只有兩人的美好時光。

金錢運方面，金星在財務宮位行進，相位良好，購物消費會因為特殊活動或是善用信用卡紅利，買到物超所值的好東西。有投資習慣的金牛座，投資標的價值水漲船高，可選在適當時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位結束退行狀態，許多事務終於開始推進，不過也意味著累積許多工作量，必須在短時間內完成。滿月影響工作宮位的火星，某些金牛座會結束目前的職務，但交接過程有些手忙腳亂，要處理的雜事很多。

健康運方面，太陽本週尚停留在健康宮位，與水星、火星同宮，依然要當心血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，工作有過勞的傾向，注意心血管與呼吸系統的問題。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，目前處在工作輕鬆，又會獲得許多額外好處的職務，可獲得額外的金錢與時間成就自己想做的事情。太陽會在週末進入工作宮位，在職場上的表現將受到眾人矚目。

學業運方面，在學業宮位的土星與木星相位良好，與海外的人士在學術上有許多交流的機會，在專業領域上更上一層樓。某些雙子座會獲得海外交換學生、或是留學的機會，可走出舒適圈增廣見聞。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友因為一些事件情緒不穩定，甚至波及到你，此時會暫時封鎖對方，甚至斷絕往來。某些雙子座則要當心捲入他人的情感問題中，公親變事主，別多管閒事為佳。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與火星受到滿月與冥王星影響，會發覺喜歡的人同時與許多人搞曖昧，你不過是他的備胎之一。有交往對象的雙子座，戀情當心被有心人士介入，或是其中一方肉體出軌，使得戀情出現危機。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星脫離不良相位的影響，有些理念獲得許多認同感，覺得自己不再是一個人孤軍奮鬥，許多夥伴分別在世界各個角落支持著你。

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，進入學期中段，發現班上有些邊緣人，學業成績很好，卻不太愛與人打交道，若有不理解的問題請教對方，會有驚喜的收穫，也會與這樣的人成為好朋友。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到滿月影響，與交往對象對於未來以及家庭的想法有很大的分歧，會有一股說不出的煩悶感。某些巨蟹座的家人不太喜歡你所交往的對象，戀情不被看好與祝福。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，工作職務有異動的狀況，會在此時調單位，或是卸任某個代理性質的管理工作，甚至因為人事調整需求，需要離家或搬家。某些巨蟹座會因為家庭或婚姻的需求而辭職。

獅子座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的金星以及在感情宮位的木星與土星相位皆良好，與喜歡的對象有情人成眷屬，一起展開新的生活，關係甜蜜。感情穩定的獅子座，最近兩人有很多時間可以約會，享受只有兩人的時光，感受生活的小確幸。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，領到消費券購物，可獲得高額回饋，買到物超所值的商品。有投資習慣的獅子座，投資需要長遠佈局，目前的投資標的雖然被外界看空，但經營方向穩健，可逢低買進，未來後勢可期。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，考試成績出乎意料不盡理想，這段時間會因為學業壓力大，而有些沮喪。某些獅子座辛苦產出的報告與作業，不受指導者青睞，會感覺落寞。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到滿月影響，正在挑戰跨領域的專業技術，在時間的壓縮下，工作壓力很大，覺得自己難以克服新的挑戰。某些獅子座最近參加跨國座談，需要使用大量外語溝通，覺得自己語言能力需要加強。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的金星與在金錢宮位結束逆行的水星有良好連結，家人最近對你特別大方，會把領到的消費券都交給你使用，在生活費用上會給你一些支援，經濟壓力輕鬆許多。

工作運方面，在工作宮位的木星與土星相位良好，工作雖然忙碌辛苦，但同事相處融洽，團隊意識凝聚，會使你喜歡目前的職場。某些處女座則是擔任令人稱羨的職務，執行許多決策，成就斐然。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，受到冥王星以及火星影響，使用信用卡要特別當心，個資可能外洩被盜刷，造成大量金錢損失。有投資習慣的處女座，投資標的出現危機，必須在此時認賠出脫，但已血本無歸。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到滿月的能量影響，強烈的佔有慾與控制慾，造成喜歡的人想要遠離，此時會有一些問題考驗著戀情。某些處女座的兒女或寵物身體狀況不佳，令你十分操心，甚至要有失去孩子的心理準備。

天秤座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的金星相位良好，會規劃一個短期出遊的行程，舒展身心靈，把負面情緒宣洩掉。某些天秤座，會因為工作需要出差，差旅待遇良好，還有協暇時間在當地觀光。

工作運佳，在工作宮位的海王星相位良好，工作量比過去輕鬆許多，每天都有閒暇的時間可以喝喝下午茶。某些天秤座已經習慣了在家工作的模式，覺得能好好生活比忙碌的生活更重要。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，另一半十分情緒化，很多事情溝通不良，使你也失去理智，決定與對方分手。某些天秤座則是莫名其妙被喜歡的人封鎖，怎麼都無法聯絡對方。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到滿月影響，家人干涉你的生活與情感問題過多，使你感覺沒有自由可言，卻也無法離家出走。某些天秤座的家人滿月期間情緒不佳，家庭氣氛降到冰點。

天蠍座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的天王星與戀愛宮位的海王星皆脫離不良相位的影響，與戀愛對象相處愉悅，每天都像在過情人節一樣。還在曖昧階段的天蠍座，與喜歡的人的關係快速拉近，卻不敢表白，深怕說出口連朋友都無法做。

金錢運佳，在金錢宮位的金星，相位良好，手頭有餘裕的金錢可以享受，會為自己花錢買些好東西犒賞自己。某些天蠍座這段時間會被老闆加薪，也可在此時斡旋待遇相關問題。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，職務會有所調整，人事有異動，會需要轉換部門，或是結束一個案件。某些天蠍座會在此時決定辭職。甚至在無預警的情況下被資遣。

溝通運方面，在溝通宮位的冥王星受到滿月影響，在社交平台與網路上的發言須謹慎，容易惹上麻煩的人。某些天蠍座和周遭的人溝通不良，心中的委屈也找不到人申訴，心中苦悶。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，工作案件大量湧入，會是極為忙碌的時期，許多客戶都指定要你服務，在職場上會特別令人矚目，也會帶來很多成就感。

學習運方面，在學習宮位的土星與木星相位良好，終於可以有空閒的時間，好好學習自己想學的事物，此時會遇到嚴格的老師，但是對你學習新的事物上有很大的助益。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，會因為外人介入兩人情感問題中，與戀愛對象鬧情緒，造成裂痕，甚至因此分手。還在曖昧狀態的射手座，會有情敵在此時橫刀奪愛，把你喜歡的人追走。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到滿月影響，小孩、寵物的狀況令你擔憂，花在孩子們身上預期外的支出太多。某些射手座會接到紅色炸彈，荷包大失血。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的土星與木星相位良好，開發副業與兼職讓你收益爆增，會考慮將副業扶為正職，某些摩羯座則是累積了許多積蓄，一次把長期要還的債務、貸款都還完。

感情運方面，在心靈宮位的金星相位良好，每天光顧的咖啡店，店員總是能記住你餐點的喜好，對於這樣細緻體貼的人產生好感，不過就只是默默暗戀對方。感情穩定的摩羯座，對於喜歡的人老是有古靈精怪的想法感到沒輒。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家中某個成員鬧情緒，以激烈的手段抗議一些事，家庭氣氛不佳。某些摩羯座的住宅環境附近會有精神不穩定的人四處閒晃，還惹出危及路人的行為，使你感到恐慌。

工作運方面，在志業宮位的火星受到滿月影響，工作量累積過多，短期內必須要趕出來，工作壓力大，情緒瀕臨崩潰。某些摩羯座家庭工作兩頭燒，身體感到吃不消。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星相位良好，參加好朋友邀約的飯局，一起講講垃圾話，還會收到令你驚喜的禮物。某些水瓶座會加入一個社群，裡頭有許多志同道合的人，可以交換許多重要情資。

工作運方面，在命宮的土星與木星相位良好，轉換跑道成功，在新的工作領域逐漸穩定，展露頭角，更堅定了未來想走的志向，工作穩定的水瓶座，在職場中的角色越來越重要，會擔任組織內重要的位置。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，每天代步的交通工具壽終正寢，需要換新車了。搭乘大眾運輸工具的水瓶座，容易在通勤時遇到不愉快的事件，或是交通糾紛，滿月期間要特別注意交通安全。

感情運方面，在心靈宮位的冥王星受到滿月影響，暗戀的對象突然消失在你的生活中，不論怎麼打聽都遍尋不到他的消息，內心感到十分沮喪，有種失戀的感覺。

雙魚座：

整體運勢

工作運佳，金星在志業宮位行進，在工作領域的表現突出，受到許多人矚目，有許多案件會指定你來執行。某些雙魚座目前在收穫工作成果的階段，成果執行完美，充滿成就感。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星脫離不良相位的影響，十分隨性決定了一趟旅程，挑戰難度較高的旅行方式，會是一場華麗的冒險。某些雙魚座常常臨時被派到外地出差，快閃很多城市，可順道到當地重要的景點打卡。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到在財務宮位的火星影響，會有一筆預期外的開銷，把你的積蓄全都燒光，對於金錢充滿了焦慮感。有投資習慣習慣的雙魚座，切勿炒短線，很容易瞬間負債累累。

感情運方面，在慾望宮位的火星受到滿月影響，會決定與前任結束不正常的肉體關係，但對方似乎投入了情感，對於這樣的決定感到憤怒，還會在朋友圈中散播不利於你的訊息。

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