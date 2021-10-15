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心理測驗／玄關的畫要什麼主題？ 測出你如何找到有潛力的「金龜婿」

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以看出自己有什麼樣的特質，會如何接觸到有經濟能力的另一半。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以看出自己有什麼樣的特質，會如何接觸到有經濟能力的另一半。圖片來源／ingimage

雖然愛情可貴，可有時找尋另一半，還是不得不有現實面上的考量，希望能盡量找到經濟條件較佳的人選。日本網站「peachy」最近就分享一則心理測驗，可以測出每個人，如何找出「金龜婿」另一半的方法。

請問：如果要拿一幅畫裝飾自家玄關，你會希望是什麼樣的畫？

A 花朵

B 兔子

C 高山

D 鳥類

選擇A花朵畫的你，有著讓金龜婿自己找上門的運勢花朵的畫代表著分享，是讓運氣上升不可獲缺的物件。因此選擇這選項的你，可說是擁有著良好直覺，無意識間就能提升自己的運勢。在挑選對象時，比起被他人的意見左右，也可以放心交給自己的直覺行事。

選擇B兔子的你，有著透過介紹認識金龜婿的運勢。兔子代表著結緣和人際關係，反映出你在平時的人品備受肯定，因此累積了不少人脈。這些親友或同事，就可能介紹給你經濟條件不錯的對象。而在交往方面，則以穩扎穩打的方式維繫感情最為合適。

選擇C高山的你，有著靠自己眼光選出金龜婿的運勢。站在山上可以眺望遠方，反映出你有著先見之明，能夠預料未來的走向。因此被你認定「這個人會成功」的對象，很可能八九不離十。身為稱職輔助的你，在交往後也可以給予適度引導，讓另一半更上層樓。

選擇D鳥類的你，有著靠邂逅認識金龜婿的運勢。鳥類在空中飛翔，不受任何拘束，正反映了你是個追求自由，喜歡探索新事物的人。因此像是到國外旅遊、短期打工之類，在多接觸新事物之下，或許正能引發認識對象的契機。只要能相互契合，成功就不只是夢想而已。

心理測驗 運勢

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