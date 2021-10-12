平常看不出很厲害！最會隱藏身份的星座TOP5 第1名超容易被低估

藏形匿影、深藏不露，萬事要居安思危，鋒芒畢露、嶄露頭角則必定引來各式眼光，鬼穀子隱居山林卻謀略大成 ; 劉備借驚雷躲過曹操的試探。青菜蘿蔔各有喜好，高調處事，低調做人，都是自己的選擇。你可曾想過，身邊的朋友，隱藏著什麼身份與你相處嗎？是在默默行善？還是意圖不軌？或是高IQ的天才呢？這就來看看最會隱藏身份的前五名星座吧！

第五名: 巨蟹座 - 幕後的指使者

巨蟹溫和親切、為人和善、善解人意、懂得為他人著想，在乎他人多過於重視自己，有時寧可自己吃虧，也不願傷害他人，而且很少給人不悅的眼色看，基本上就是好人代表之一了。不過別忘了，巨蟹就是心思細膩，特別會利用這種給人好相處、沒有威脅性的感覺，所以很難發現他真實的面貌，巨蟹容易當個幕後的指使者，暗中給指令、派任務給他人的藏鏡人。

第四名: 水瓶座 - 最神祕的怪客

水瓶座的思維非常活躍，也有著大膽前衛的想法，喜歡幻化不可能的事成為真實的 ; 他們也不會在別人面前展現脆弱的一面，包括所有的不快樂，會隱藏心思來躲避他人，同時靠稀奇古怪的思維來展現自己。不過水瓶座並不期待以此來吸引他人，他們會活出自我，等到別人注意到的時候，大多數人總用異樣又佩服的眼光，來看待不可思議的水瓶座。

第三名: 金牛座 - 不外露的實力

論知名度，可能還談不上金牛座，但論實力，實在不得不提到金牛座，為人看似糊塗，辦事又好似不靈光，其實金牛可說是大智若愚、韜光養晦。但又為何表現得如此低調樸實，因為金牛們很聰明的，知道山不在高，有仙則靈，水不在深，有龍則鳴，只要有實力，不用光鮮亮麗的外表，不用任何排場，一樣能贏得自己的人生，有能力有實力就能有一切。

第二名: 天蠍座 - 隱私保密到家

除了不會隱身術，任何能夠保密隱藏的，天蠍座絕對是不會遺漏掉。天蠍座的守護星是冥王星，掌管著幽冥世界，讓天蠍座的人有著神秘的特質，雖然外表低調像個乖寶寶，但是內心卻又高冷而自我，如同蠍子般，又令人害怕。只要能夠自己解決的事，絕不依靠他人，所以不論是天蠍的內心想法，還是外在的身份，只要天蠍不想說，外人是絕不會知道的。

第一名: 摩羯座 - 最低調的王者

摩羯座是個很容易被乎略、被低估的星座，不像風象星座那樣的輕易展現口才跟想法 ; 也不像火象星座般，有氣勢凌人的霸氣 ; 更不會比水象星座那樣的容易關懷別人。摩羯座是個很冷靜又穩重的星座，擅長處理任何突發事件，遇事越挫越勇，會堅定自己的信念，不斷默默打造自己堅硬的外殼，從一而終，因為他們有最強大的責任心，只在乎自己在乎的，使自己成為他人的依靠。