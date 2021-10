青蛙、王子、公主，傻傻分不清楚 - 蒂安娜(Tiana)

命宮組合: 太陽、太陰

迪士尼在2009年推出了動畫電影《公主與青蛙》(The Princess and the Frog),故事的原型當然和童話故事《青蛙王子》有關。

簡單來說,無論是《青蛙王子》還是《公主與青蛙》,這類故事的發展模式一定和親吻還有變身有關;無論是誰吻誰,一吻之後青蛙就會變回人形。(當然也有可能從人類變成青蛙!)

細數在蒂安娜之前的迪士尼公主們,她們的故事通常會有續集(如仙履奇緣、小美人魚、風中奇緣),或是若干年後會有真人演出的同名(或是同主題)電影(如白雪公主、睡美人、美女與野獸、阿拉丁、花木蘭);也代表這些公主們(或故事)有著讓人懷念之處。

但是遍尋《公主與青蛙》,卻找不到續集或是真人重新詮釋的作品。不過仔細想想,也不難找到原因和理由。

看「兩隻青蛙談戀愛」實在不是什麼賞心悅目的事! (全片有將近三分之二的時間,蒂安娜和王子是以青蛙的身分在談戀愛)

雖然《美女與野獸》中的野獸其貌不揚,但好歹有美女貝兒撐場。兩隻青蛙的愛情故事,在視覺上很難引起共鳴。

再者,「親吻青蛙」這種劇情偶一為之還勉強可以接受;續集或是真人演出的電影中再來幾次「親吻青蛙」的劇情,應該沒有什麼票房的號召力吧! (連蒂安娜自己都說: 「我這輩子絕對不會,永遠不會親吻一隻青蛙! 多噁心啊!」)

你看到的是夢想,我看到的是消耗

在命盤中,太陰和太陽同宮會出現在兩個宮位: 丑宮和未宮,但是兩者的個性與行為模式卻有很大地不同。丑宮的太陰廟旺,女性的特質較強;未宮的太陽廟旺,男性的特質較強。

而蒂安娜就是屬於未宮的太陰太陽,男性特質強烈,連身為男性的萊文王子(Prince Naveen)都不禁要對她說: 「你根本就是個男的!」

在片中,蒂安娜一工作完畢就累倒在床上,稍事休息;時間一到,又馬上趕到第二家餐廳打工,兌現了太陽過度消耗的本質。

而在朋友的心目中,她就是一個只會工作的女孩;朋友們邀她參加舞會,也被她婉拒。勤奮工作的背後只有一個原因 - 擁有屬於自己的餐廳,也兌現了官祿主太陽認真敬業,重視工作、事業的特質。

支撐這個夢想的力量,除了是自己對烹飪的興趣與天份之外,也是和父親的重要連結;因為父親生前的夢想就是希望擁有屬於自己的餐廳。買下舊糖廠當作餐館,母親前來道賀;兩人一提到父親,蒂安娜眼眶就會泛淚。

自己能夠圓夢,其實也就是幫父親圓夢;而這個夢想的背後,承載的是親情的壓力 - 即便父親已經過世,也從未要求蒂安娜要替他完成夢想。

孝順與顧家,是太陽坐命者非常外顯的特質。但是從實務驗證的角度來看,「與原生家庭的連結很深」才是太陽坐命的共同特質。

這種連結可能是好的,也可能是負面的;它可以產生助力,但也可能產生壓力。有些人的確孝順、顧家;有些人則以父母的好惡,當作自己行事與選擇的依據。更有一些人終生努力的目標,就是希望自己能成為父母眼中那個「有用」、「有價值」、「有出息」的小孩!

而這種「與原生家庭很深的連結」,往往才是太陽過度消耗的源頭。

太陽坐命通常有種無可救藥的樂觀,認為沒有什麼事情是自己做不到的。

蒂安娜一開門進入舊糖廠,就急忙問著母親: 「這裡有沒有讓你想哭的感覺?」之後便開始安排規劃(事實上是想像),廚房要放在這裡,天花板上要吊著一盞大大的水晶燈。

但是母親看到糖廠四週環境陳舊不堪,屋頂上有破洞,大概心中真的覺得想要哭。不過也只能安慰女兒,並擔心她會做得太辛苦。

蒂安娜所唱的主題曲"Almost There",就已經充分地展現了這種不怕艱難、有志者事竟成的天性。

That’s just gonna have to wait a while 這件事得要再等等

Ain’t got time for messing around 沒有時間來磨蹭

And it’s not my style 而且這不是我的風格

This old town can slow you down 這個老城會讓你放慢速度

People taking the easy way 人們會選擇輕鬆的方式

But I know exactly where I’m going 但我很確定我的目標

And getting closer, closer, every day 而且每一天都會更靠近一點

And I’m almost there, I’m almost there 而我就快要達標了,快達標了

People down here think I’m crazy but I don’t care 人們覺得我很瘋狂,但我並不在意

Trials and tribulations I’ve had my share 我已經有了太多的嘗試和磨難

There ain’t nothing gonna stop me now ’cause I’m almost there 現在沒有甚麼可以阻止我,因為我就快要達標了

I remember Daddy told me, fairy tales can come true 我記得爸爸說過,童話故事可能成真

You gotta make ’em happen, it all depends on you 要不要讓它們發生,完全看你自己

So I work real hard each and every day 所以我每一天都在努力工作

Now things for sure are going my way 現在事情的確是照著我的方式在進行

Just doing what I do 做就對了

Look out boys, I’m coming through 注意了,男孩們,我來了

And I’m almost there, I’m almost there 而我就快要達標了,我就快要達標了

People gonna come here from everywhere 人們將會從各地來到這裡

And I’m almost there, I’m almost there 而我就快要達標了,我就快要達標了

There’s been trials and tribulations 那些嘗試和磨難

You know I’ve had my share 你知道我已經受夠了

But I’ve climbed the mountain, I’ve crossed the river 但我已經翻越山頭,跨過河流

And I’m almost there, I’m almost there, I’m almost there 我就快要達標了,我就快要達標了,我就快要達標了 "