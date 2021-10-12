青蛙、王子、公主，傻傻分不清楚 - 蒂安娜(Tiana)

命宮組合: 太陽、太陰

迪士尼在2009年推出了動畫電影《公主與青蛙》（The Princess and the Frog），故事的原型當然和童話故事《青蛙王子》有關。

簡單來說，無論是《青蛙王子》還是《公主與青蛙》，這類故事的發展模式一定和親吻還有變身有關；無論是誰吻誰，一吻之後青蛙就會變回人形。(當然也有可能從人類變成青蛙!)

細數在蒂安娜之前的迪士尼公主們，她們的故事通常會有續集(如仙履奇緣、小美人魚、風中奇緣)，或是若干年後會有真人演出的同名(或是同主題)電影(如白雪公主、睡美人、美女與野獸、阿拉丁、花木蘭)；也代表這些公主們(或故事)有著讓人懷念之處。

但是遍尋《公主與青蛙》，卻找不到續集或是真人重新詮釋的作品。不過仔細想想，也不難找到原因和理由。

看「兩隻青蛙談戀愛」實在不是什麼賞心悅目的事! (全片有將近三分之二的時間，蒂安娜和王子是以青蛙的身分在談戀愛)

雖然《美女與野獸》中的野獸其貌不揚，但好歹有美女貝兒撐場。兩隻青蛙的愛情故事，在視覺上很難引起共鳴。

再者，「親吻青蛙」這種劇情偶一為之還勉強可以接受；續集或是真人演出的電影中再來幾次「親吻青蛙」的劇情，應該沒有什麼票房的號召力吧! (連蒂安娜自己都說: 「我這輩子絕對不會，永遠不會親吻一隻青蛙! 多噁心啊!」)

你看到的是夢想，我看到的是消耗

在命盤中，太陰和太陽同宮會出現在兩個宮位: 丑宮和未宮，但是兩者的個性與行為模式卻有很大地不同。丑宮的太陰廟旺，女性的特質較強；未宮的太陽廟旺，男性的特質較強。

而蒂安娜就是屬於未宮的太陰太陽，男性特質強烈，連身為男性的萊文王子（Prince Naveen）都不禁要對她說: 「你根本就是個男的!」

在片中，蒂安娜一工作完畢就累倒在床上，稍事休息；時間一到，又馬上趕到第二家餐廳打工，兌現了太陽過度消耗的本質。

而在朋友的心目中，她就是一個只會工作的女孩；朋友們邀她參加舞會，也被她婉拒。勤奮工作的背後只有一個原因 - 擁有屬於自己的餐廳，也兌現了官祿主太陽認真敬業，重視工作、事業的特質。

支撐這個夢想的力量，除了是自己對烹飪的興趣與天份之外，也是和父親的重要連結；因為父親生前的夢想就是希望擁有屬於自己的餐廳。買下舊糖廠當作餐館，母親前來道賀；兩人一提到父親，蒂安娜眼眶就會泛淚。

自己能夠圓夢，其實也就是幫父親圓夢；而這個夢想的背後，承載的是親情的壓力 - 即便父親已經過世，也從未要求蒂安娜要替他完成夢想。

孝順與顧家，是太陽坐命者非常外顯的特質。但是從實務驗證的角度來看，「與原生家庭的連結很深」才是太陽坐命的共同特質。

這種連結可能是好的，也可能是負面的；它可以產生助力，但也可能產生壓力。有些人的確孝順、顧家；有些人則以父母的好惡，當作自己行事與選擇的依據。更有一些人終生努力的目標，就是希望自己能成為父母眼中那個「有用」、「有價值」、「有出息」的小孩!

而這種「與原生家庭很深的連結」，往往才是太陽過度消耗的源頭。

太陽坐命通常有種無可救藥的樂觀，認為沒有什麼事情是自己做不到的。

蒂安娜一開門進入舊糖廠，就急忙問著母親: 「這裡有沒有讓你想哭的感覺?」之後便開始安排規劃(事實上是想像)，廚房要放在這裡，天花板上要吊著一盞大大的水晶燈。

但是母親看到糖廠四週環境陳舊不堪，屋頂上有破洞，大概心中真的覺得想要哭。不過也只能安慰女兒，並擔心她會做得太辛苦。

蒂安娜所唱的主題曲"Almost There"，就已經充分地展現了這種不怕艱難、有志者事竟成的天性。

" Mama, I don’t have time for dancing 媽媽，我沒有時間跳舞啦 That’s just gonna have to wait a while 這件事得要再等等 Ain’t got time for messing around 沒有時間來磨蹭 And it’s not my style 而且這不是我的風格 This old town can slow you down 這個老城會讓你放慢速度 People taking the easy way 人們會選擇輕鬆的方式 But I know exactly where I’m going 但我很確定我的目標 And getting closer, closer, every day 而且每一天都會更靠近一點 And I’m almost there, I’m almost there 而我就快要達標了，快達標了 People down here think I’m crazy but I don’t care 人們覺得我很瘋狂，但我並不在意 Trials and tribulations I’ve had my share 我已經有了太多的嘗試和磨難 There ain’t nothing gonna stop me now ’cause I’m almost there 現在沒有甚麼可以阻止我，因為我就快要達標了 I remember Daddy told me, fairy tales can come true 我記得爸爸說過，童話故事可能成真 You gotta make ’em happen, it all depends on you 要不要讓它們發生，完全看你自己 So I work real hard each and every day 所以我每一天都在努力工作 Now things for sure are going my way 現在事情的確是照著我的方式在進行 Just doing what I do 做就對了 Look out boys, I’m coming through 注意了，男孩們，我來了 And I’m almost there, I’m almost there 而我就快要達標了，我就快要達標了 People gonna come here from everywhere 人們將會從各地來到這裡 And I’m almost there, I’m almost there 而我就快要達標了，我就快要達標了 There’s been trials and tribulations 那些嘗試和磨難 You know I’ve had my share 你知道我已經受夠了 But I’ve climbed the mountain, I’ve crossed the river 但我已經翻越山頭，跨過河流 And I’m almost there, I’m almost there, I’m almost there 我就快要達標了，我就快要達標了，我就快要達標了 "

這種天性也帶有一種"身為女性，我也可以做得像男性一樣好，甚至超越他們"的自我期許；尤其是她的夢想不斷地被其他男性(如一起工作的餐廳廚師、房地產商人芬納兄弟)質疑、看扁。

其實這也是典型的太陽女命常會有的信念與價值觀。

然而，這種過度的樂觀往往造成太陽眼高手低，說得一口遠大的理想與目標；畢竟深思熟慮不是太陽的強項，過度高估自己的能力，也是原因之一。

表面看似堅強，但是當遇到了自己難以解決的困境時，也不能免俗地向星星許願；甚至違反自己從小到大的堅持 - 永遠不會親吻一隻青蛙，冀望青蛙變回王子之後能夠幫助她一圓開店的夢想。

想要與需要

變成了青蛙，打亂了蒂安娜原先規畫好的夢想；人生也從盡情馳騁的高速公路，轉變成走向一條不知名的蜿蜒小路；被迫和一個(隻)個性完全不同的「人」(蛙?)朝夕相處，找尋解決之道。

萊文王子是個輕浮、滿嘴甜言蜜語、遊手好閒、只會撩妹、不事生產的紈褲子弟，也難怪父母不再提供金錢援助。他只能不斷以遠在天邊尚未確定的結果(和富家女結婚，有錢之後就會支助開餐廳)，來請求蒂安娜的協助。

遇到鱷魚的攻擊時，是蒂安娜先找到棲身之所。

避開鱷魚的攻擊後，一早起身想辦法組好浮木，準備找尋解方來除去魔咒的，也是蒂安娜。

當蒂安娜奮力划船時，萊文王子只會在旁彈琴作樂。

當蒂安娜披荊斬棘地尋找去路時，萊文王子只會跟在後頭說些風涼話。

眾人飢餓時，也是蒂安娜四處尋找食材，烹調出美味的秋葵湯。

蒂安娜的勤奮、強勢，與萊文王子形成強烈對比。

從成長的背景來看: 蒂安娜從小在不甚富裕中的環境長大，養成凡事需要靠自己努力打拼的觀念；萊文王子則是養尊處優，凡事不用自己動手。兩人之間，形成女強男弱的相處模式。

萊文王子調侃蒂安娜: 「我終於知道妳的問題所在了，妳根本不知道如何尋找樂趣!」

蒂安娜則是反唇相譏: 「正好我也找到你的問題所在了，你就是個沒用、輕浮的懶骨頭!」

太陰太陽的夫妻宮主星，正是天同。

在努力兼差、勤奮工作的蒂安娜眼中，萊文王子只是個揮霍家產，關在自己的象牙塔中，成天調戲女性的懶骨頭。(不正是多情、閒散的天同?)

而軟爛的萊文王子，不去找強者如太陽的蒂安娜，又怎能有辦法繼續軟爛下去?

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兩人的相處其實就是一個互相學習的過程: 一個學會如何工作(例如，切蘑菇)，一個學會如何體驗生活中的樂趣(例如，跳舞)。

雷婆（Mama Odie）則提出了一個大哉問的觀點: 「你們(萊文王子和蒂安娜)只想著怎麼變回人類，但卻不知道自己需要什麼!」(You all want to be human，but you are blind to what you need.)

於是需求(Need)與想要(Want)，又被端上檯面來討論。

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萊文王子的問題比較單純。從小到大，他在各個生活面向都有專人照顧；雖然無憂無慮，但是缺乏自理能力與責任感。

因此，雖然他想要透過婚姻得到財富，讓自己免於匱乏，可以過著原來富裕無缺的生活，但是他需要的是自我控制，為自己的人生負責。

表面上，蒂安娜有個明確的目標 - 擁有屬於自己的餐廳，並且窮盡洪荒之力想要完成目標。

但是，她到底需要什麼?

面對萊文王子的示愛(事實上是求婚)，蒂安娜開始認真思考: 自己到底需要什麼?

是努力達成夢想? 還是有人愛?

此時，命宮中長期被太陽光芒所掩蓋的太陰才悄悄地出現，開始展現溫柔、多慮、自私(應該說是照顧自己的需求)的一面。

直到在影子巫師的誘惑下，蒂安娜終於明瞭: 「父親從來沒有得到他所想要的(擁有一家屬於自己的餐廳)，但是父親已經擁有他所需要的(也就是家人的愛)，愛才是最重要的!」

因此，萊文王子的愛正是蒂安娜所需要的!

劇中提供了一個「天助自助」的結局。遊戲規則是: 變成青蛙的王子，必須親吻一位公主才能變回人類，變回人類才能完成各自的夢想。

同時，結局也告訴我們: 「有著合法的身分比較重要，是人是蛙比較不重要!」

雖然結局依然延襲迪士尼(或者應該說好萊塢)皆大歡喜的Happy Ending，但是仍留下幾個人生問題。

萊文王子或許因為愛而學習了自我控制與責任感，但是能夠持續多久? 「江山易改，本性難移」的阻力有多大?

萊文王子的人生目標是什麼? 協助妻子開餐廳? 還是繼承王位?

蒂安娜的強勢，會因為愛而有所收斂嗎? 太陽光芒炙烈的地方，月亮(太陰)是沒有舞台的!

人生的問題，通常不會有簡單的答案!

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