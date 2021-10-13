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12星座早晨開運指南／射手來點異國風 魔羯睡醒「先給枕頭揍一拳」

聯合新聞網 / 綜合報導
若是在早起時做好準備，就能提升自我運勢。圖片來源／ingimage
若是在早起時做好準備，就能提升自我運勢。圖片來源／ingimage

俗話說「一日之計在於晨」，在早上做好萬全準備，就可以讓一整天過得更加輕鬆自在。日本網站「愛カツ」，近來就分享12星座的人，在早上做些什麼事情，更可以提升自我運勢

牡羊座

行動力旺盛的牡羊座，可以藉由泡澡15分鐘，或者特別的薰香，讓大腦在晨間充分甦醒，可以提高自我的事業運。

金牛座

金牛座的感官豐富，只要能馬上接觸到自己喜愛的東西，例如心愛的衣服或棉被，也可是播放喜歡的歌曲，就能提升全體運勢。

雙子座

雙子座善於社交，能否與人暢談便是運氣的關鍵，因此早起來一杯常溫水潤潤喉是最理想的，睡眠時也別忘記調整濕氣。

巨蟹座

巨蟹座提升運氣的重點在品嚐自己想吃的食物，即使不是一般早餐會吃的東西也沒關係。只要能讓身心滿足，就能夠提升全體運勢，特別是戀愛運的部分。

獅子座

獅子座其實是善於用功的星座，然而平常或許會嫌煩不想努力，但藉由早餐時段讀點有內容的書，就算只是一頁也好，一定能夠替事業運升級。

處女座

處女座愛乾淨，所以早晨的第一件事，不妨就從廁所清掃開始著手。即使不用大費周章，稍微擦拭一點局部髒汙，就能夠帶來財運

天秤座

天秤座起床後，適合先「冥想」一段時間。先將腦袋清空，然後再想像著自身財產煥然一新，只要藉此體會到無欲的境界，財運反而會逆勢上揚。

天蠍座

天蠍座有時會因為太放感情，結果反而弄巧成拙。因此在起床後，可以試著澆澆花、擦擦葉子等等照顧一下植物，讓自己的身心平靜，戀愛運和人緣都能夠越來越好。

射手座

射手座不適合待在狹小的世界，因此一早醒來，最好就開始接觸許多異國事物，像是看看外國新聞，吃點異國風味的早餐，就能夠替全體運勢加分。

魔羯座

魔羯座個性認真，無形中給自己造成太多壓力。所以一醒來，可以全力往枕頭上揍一拳，等心情爽快後，再給枕頭一個抱抱，如此便能改善人際關係的運勢。

水瓶座

水瓶座不是太願意拘泥於規律生活的人，如果要上升魅力運，可以選在不同時段吃早餐，餐點也能夠多變一些。然而要上升彩券中獎的運氣，則要反過來，進行規律的時間和飲食內容。

雙魚座

雙魚座適合在早晨來杯新鮮的檸檬汁，喚醒深層意識。如此一來就能提升戀愛運，而且真誠的言行，也會讓對方越來越敞開心胸。

早餐 運勢 星座 財運

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