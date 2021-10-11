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唐綺陽星座運勢週報：金牛座正財運旺 射手座走出低潮

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報10/11-10/17】

重要星象：諸星開始順行，土星順行，日、火、水皆在天秤，金星射手

諸星開始順行，歷經逆行的考驗後，改變自己向前邁進，冥王星順行，天蠍座迎來新開始。土星順行，魔羯座感受到影響，關係圈較為混亂，需重新整頓理清。日、火、水皆在天秤，溝通上易有摩擦，應理性面對合夥、婚姻等關係中的問題，並注意保護好自己，天秤座忙碌之餘多保重健康，過往言行成為議論焦點。金星射手，射手座撥雲見日、走出低潮。

工作注意：雙子、巨蟹、天蠍、雙魚

雙子：做事化繁為簡，反而使人驚豔

巨蟹：出現機會與貴人，多把握機會

天蠍：凡事親力親為，發揮專業能力

雙魚：展現企圖心，能獲得貴人與資源

桃花注意：獅子、處女、射手、魔羯

獅子：身邊出現誘惑，要好好思考

處女：尋求外界意見，避免鑽牛角尖

射手：自然不刻意表現，更能展現魅力

魔羯：遇到問題，要給予商量空間

財運注意：金牛、天秤

金牛：正財運旺，遇到貴人要把握

天秤：錢的問題較多，花錢要節制

健康注意：牡羊、水瓶

牡羊：忙於支援救火，當心工作過勞

水瓶：天氣變化大，注意心血管問題

星座運勢 土星 財運 婚姻 每週星座運勢 唐綺陽

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