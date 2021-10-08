快訊

連9天本土+0！副機師與本土4案Delta皆無關 排除本土感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙十節後「發大財4生肖」揭曉！第一名正、偏財都圍繞著你

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
行政院發行的振興五倍券8日正式上路，許多民眾已經計畫好雙十連假要報復性消費。記者蘇健忠／攝影
行政院發行的振興五倍券8日正式上路，許多民眾已經計畫好雙十連假要報復性消費。記者蘇健忠／攝影

這周就是大家期待的「雙十節連假」，隨著疫情趨緩、政院五倍券上路，不少人已經計畫好要出遊消費一番，清水孟國際塔羅小孟老師也為大家整理了4個雙十節後發大財的生肖，第一名運勢好到正財偏財運都圍繞著，看看你上榜了嗎？

第四名：屬雞

屬雞的朋友10月10日後你們容易得到工作調薪獎勵，另一方面對於有投資的你來說也非常過癮，你可能會覺得打幾圈遊戲或搶紅包都手氣好得讓他人羡慕，總之你就是容易有金錢上的好運出現。

第三名：屬猴

屬猴的人若你想轉換事業跑道，當然是越轉越好，會獲得相較於之前高的資薪，對於創業的你來說，則可能來自於努力付出加班後帶來的整體業績提升，或者你打算擴大部門、增加人才，表面上看似乎開始有錢財的消耗，實則長遠看是帶動了你的整體財富運。

第二名：屬兔

10月10日後兔子能依靠物質實現夢想，你可能會將錢用於創業、銷售、互聯網等大眾服務上，並且積累人脈，得到合適的資源，為你的事業市場開拓暢通道路。不打算創業的兔子可能會出現漲薪或更換工作後待遇的提升。

第一名：屬馬

屬馬正財偏財運都會圍繞在你身邊，國慶日後能依靠正財運繼續保持財運最佳。有些馬兒從中起就體會到了荷包鼓鼓的感覺，10月10日依舊有會所延續。

所謂的偏財就是投機性所得、他人饋贈，購買保險產品獲利、遺產獲利，甚至是灰色產業這樣的暗財。當然對於大部分屬馬的來說憑藉著智慧和他人的資助，會在財運上收穫多多。

偏財運 創業 國慶 五倍券

延伸閱讀

桃園龍潭警加強雙十連假遊樂區易塞車路段交通疏導

小孟塔羅：雙十節哪方面運勢十全十美？

辛亥革命110年 吳伯雄呼籲孫中山思想應再度成為顯學

港保安局長警告港人 慶祝雙十節恐違反國安法遭嚴懲

相關新聞

12星座十月運勢排行／巨蟹放棄努力吧 第一名將迎來「最強之月」

2021年也已經來到十月，在這一年的最後關頭，仍有一點衝刺的時間。日本網站「ananweb」最近就分析12大星座，在這秋高氣爽的十月裡頭，運勢排行究竟是如何。

雙十節後「發大財4生肖」揭曉！第一名正、偏財都圍繞著你

這周就是大家期待的「雙十節連假」，隨著疫情趨緩、政院五倍券上路，不少人已經計畫好要出遊消費一番，清水孟國際塔羅小孟老師也為大家整理了4個雙十節後發大財的生肖，第一名運勢好到正財偏財運都圍繞著，看看你上榜了嗎？

小孟塔羅：雙十節哪方面運勢十全十美？

國慶日又稱「雙十節」，每年國慶前夕，全台各地懸掛國旗，國慶日當天，總統府前也會舉行升旗典禮、燈火秀、遊行、儀隊表演、民俗遊藝、戶外音樂會等相關國慶活動。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，雙十節哪方面運勢十全十美？

每日星座運勢／巨蟹給自己多點時間 學習專業知識

2021-10-8 牡羊座 適時的改變也是一種情調。 整體運：★★★★☆ 平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許

好傻好天真？感情裡最容易吃虧的星座女

人天生都是自私的，沒人願意吃虧。可是愛情卻不講道理，有些人陷身愛中，每每心甘情願為對方付出，絲毫沒有想過到頭來受到傷害的卻是自己。你知道在12星座裡，哪些星座女特別容易吃虧嗎？科技紫微網今天就為大家來點名。

秋風強勢降臨！「3生肖」寒露節氣趁勢高飛

秋去秋來又一秋，熱去寒來到寒露。寒露作為二十四節氣中的第十七個節氣。此時氣溫比「白露」時更低，寒意漸增，秋風強勁，哪些生肖能如秋風掃落葉一樣，強勢掌握好運契機呢？跟著科技紫微網一起來了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。