雙十節後「發大財4生肖」揭曉！第一名正、偏財都圍繞著你

這周就是大家期待的「雙十節連假」，隨著疫情趨緩、政院五倍券上路，不少人已經計畫好要出遊消費一番，清水孟國際塔羅小孟老師也為大家整理了4個雙十節後發大財的生肖，第一名運勢好到正財偏財運都圍繞著，看看你上榜了嗎？

第四名：屬雞

屬雞的朋友10月10日後你們容易得到工作調薪獎勵，另一方面對於有投資的你來說也非常過癮，你可能會覺得打幾圈遊戲或搶紅包都手氣好得讓他人羡慕，總之你就是容易有金錢上的好運出現。

第三名：屬猴

屬猴的人若你想轉換事業跑道，當然是越轉越好，會獲得相較於之前高的資薪，對於創業的你來說，則可能來自於努力付出加班後帶來的整體業績提升，或者你打算擴大部門、增加人才，表面上看似乎開始有錢財的消耗，實則長遠看是帶動了你的整體財富運。

第二名：屬兔

10月10日後兔子能依靠物質實現夢想，你可能會將錢用於創業、銷售、互聯網等大眾服務上，並且積累人脈，得到合適的資源，為你的事業市場開拓暢通道路。不打算創業的兔子可能會出現漲薪或更換工作後待遇的提升。

第一名：屬馬

屬馬正財偏財運都會圍繞在你身邊，國慶日後能依靠正財運繼續保持財運最佳。有些馬兒從中起就體會到了荷包鼓鼓的感覺，10月10日依舊有會所延續。

所謂的偏財就是投機性所得、他人饋贈，購買保險產品獲利、遺產獲利，甚至是灰色產業這樣的暗財。當然對於大部分屬馬的來說憑藉著智慧和他人的資助，會在財運上收穫多多。