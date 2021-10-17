每日星座運勢／牡羊約心儀對象走走 在外注意安全

2021-10-17

牡羊座

運勢較強的一天。

整體運：★★★★★

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

愛情運：★★★★★

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。

事業運：★★★★★

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向

金牛座

歡歡喜喜的才會有好運降臨。

整體運：★★★☆☆

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

愛情運：★★★☆☆

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

事業運：★★★★☆

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

財運：★★★☆☆

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00辣椒紅

開運方位：東南方向

雙子座

易於滿足更容易體會到幸福。

整體運：★★★★☆

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

愛情運：★★★★☆

感情運不錯，多能心想事成。適宜談婚論嫁，有結婚念頭的人可好好籌劃一番。

事業運：★★★☆☆

總括來說，今天的運勢還不錯，思想活躍，注意抓住瞬間靈感會讓你收穫豐碩喔！

財運：★★★★☆

成功的公關可為你贏得一筆可觀的收入。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：西北方向

巨蟹座

朋友亦有好有壞。

整體運：★★★★☆

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

愛情運：★★★★★

異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！

事業運：★★★★☆

展現知性的一面，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。

財運：★★★☆☆

謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00香檳金

開運方位：西南方向

獅子座

強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。

整體運：★★★★☆

與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。

愛情運：★★★★☆

單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。

事業運：★★★★☆

特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。

財運：★★★☆☆

要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00琉璃銀

開運方位：西南方向

處女座

勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！

整體運：★★★☆☆

遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。

愛情運：★★★☆☆

懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。

事業運：★★★☆☆

聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！

財運：★★☆☆☆

宜防精神不佳而造成財物損失。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00珍珠白

開運方位：正東方向

天秤座

愛情不如想像中的完美。

整體運：★★★★☆

步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。

愛情運：★★★☆☆

單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，運用技巧，太露骨的方式並不見得就好。

事業運：★★★☆☆

忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！

財運：★★★★☆

因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00鈦晶金

開運方位：東南方向

天蠍座

有利獻出愛心，多幫助身邊的人。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。

愛情運：★★★★☆

單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。

事業運：★★☆☆☆

感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。

財運：★★★★☆

財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀

開運方位：正東方向

射手座

甩開精神包袱，好好休息的日子。

整體運：★★★☆☆

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

愛情運：★★☆☆☆

在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！

事業運：★★★★☆

表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。

財運：★★★☆☆

小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00金桔綠

開運方位：正東方向

摩羯座

適合獨處、自我反省。

整體運：★★★☆☆

穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

已婚的人顯得較自我，幸好對方能夠容忍；單身者有機會邂逅能與你共譜戀曲的對象。

事業運：★★★☆☆

平順的一天。利用閒暇的時間讓自己好好的放鬆一下，為平日的工作養精蓄銳！

財運：★★★★☆

心胸寬廣些，今天適合與人合作，可創造財富。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00深茄紫

開運方位：正西方向

水瓶座

開心、團圓的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。

愛情運：★★★★☆

過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！

事業運：★★★☆☆

情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。

財運：★★★☆☆

錢財會在你不經意時流失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙魚座

被愛包圍。

整體運：★★★★☆

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

愛情運：★★★★★

愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。

財運：★★★☆☆

有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00石榴紅

開運方位：正北方向





