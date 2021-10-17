每日星座運勢／牡羊約心儀對象走走 在外注意安全
2021-10-17
牡羊座
運勢較強的一天。
整體運：★★★★★
單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。
愛情運：★★★★★
單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。
事業運：★★★★★
充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！
財運：★★★★☆
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：16:00-18:00蜜瓜黃
開運方位：正南方向
金牛座
歡歡喜喜的才會有好運降臨。
整體運：★★★☆☆
給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。
愛情運：★★★☆☆
對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！
事業運：★★★★☆
思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。
財運：★★★☆☆
用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-21:00辣椒紅
開運方位：東南方向
雙子座
易於滿足更容易體會到幸福。
整體運：★★★★☆
感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。
愛情運：★★★★☆
感情運不錯，多能心想事成。適宜談婚論嫁，有結婚念頭的人可好好籌劃一番。
事業運：★★★☆☆
總括來說，今天的運勢還不錯，思想活躍，注意抓住瞬間靈感會讓你收穫豐碩喔！
財運：★★★★☆
成功的公關可為你贏得一筆可觀的收入。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金
開運方位：西北方向
巨蟹座
朋友亦有好有壞。
整體運：★★★★☆
單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。
愛情運：★★★★★
異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！
事業運：★★★★☆
展現知性的一面，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。
財運：★★★☆☆
謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00香檳金
開運方位：西南方向
獅子座
強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。
整體運：★★★★☆
與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。
愛情運：★★★★☆
單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。
事業運：★★★★☆
特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。
財運：★★★☆☆
要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00琉璃銀
開運方位：西南方向
處女座
勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！
整體運：★★★☆☆
遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。
愛情運：★★★☆☆
懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。
事業運：★★★☆☆
聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！
財運：★★☆☆☆
宜防精神不佳而造成財物損失。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00珍珠白
開運方位：正東方向
天秤座
愛情不如想像中的完美。
整體運：★★★★☆
步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。
愛情運：★★★☆☆
單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，運用技巧，太露骨的方式並不見得就好。
事業運：★★★☆☆
忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！
財運：★★★★☆
因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-09:00鈦晶金
開運方位：東南方向
天蠍座
有利獻出愛心，多幫助身邊的人。
整體運：★★★☆☆
今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。
愛情運：★★★★☆
單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。
事業運：★★☆☆☆
感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。
財運：★★★★☆
財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀
開運方位：正東方向
射手座
甩開精神包袱，好好休息的日子。
整體運：★★★☆☆
愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。
愛情運：★★☆☆☆
在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！
事業運：★★★★☆
表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。
財運：★★★☆☆
小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-23:00金桔綠
開運方位：正東方向
摩羯座
適合獨處、自我反省。
整體運：★★★☆☆
穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！
愛情運：★★★☆☆
已婚的人顯得較自我，幸好對方能夠容忍；單身者有機會邂逅能與你共譜戀曲的對象。
事業運：★★★☆☆
平順的一天。利用閒暇的時間讓自己好好的放鬆一下，為平日的工作養精蓄銳！
財運：★★★★☆
心胸寬廣些，今天適合與人合作，可創造財富。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00深茄紫
開運方位：正西方向
水瓶座
開心、團圓的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。
愛情運：★★★★☆
過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！
事業運：★★★☆☆
情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。
財運：★★★☆☆
錢財會在你不經意時流失。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-17:00嫩芽綠
開運方位：正北方向
雙魚座
被愛包圍。
整體運：★★★★☆
今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。
愛情運：★★★★★
愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。
事業運：★★★★☆
情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。
財運：★★★☆☆
有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：19:00-20:00石榴紅
開運方位：正北方向
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