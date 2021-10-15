每日星座運勢／處女事業有做就有得 好運勢擴人脈
2021-10-15
牡羊座
對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。
整體運：★★★☆☆
今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都了解你的心思，愛要表達出來才行唷！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待分內事。
財運：★★★★☆
財運很不錯，只要努力向上、與人良性競爭，就能有意想不到的財富收獲。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-10:00芥末黃
開運方位：正西方向
金牛座
財運不錯，有機會賺取異性財。
整體運：★★★★☆
今天你與異性特別有緣，無論是工作或是生活，都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻殷勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，可因人際關係而獲得財源。
愛情運：★★★★★
桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，不過仍應秉持快樂的心情工作，趁著休息時間與同事互動，你會感到更開心。
財運：★★★★☆
上班族表現優秀者，可向上級長官提出加薪要求，多能如願以償。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：16:00-18:00翡翠綠
開運方位：西北方向
雙子座
消費應該適可而止。
整體運：★★☆☆☆
適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。
事業運：★★★☆☆
會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。
財運：★★☆☆☆
莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：23:00-24:00咖啡棕
開運方位：正南方向
巨蟹座
今天容易與人起爭執。
整體運：★☆☆☆☆
單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情地雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！
事業運：★★☆☆☆
工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。
財運：★☆☆☆☆
容易受人誘之以利，聽信人言而導致重大損失。少聚眾，多獨處。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-09:00朝霞紅
開運方位：正北方向
獅子座
過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。
整體運：★★☆☆☆
今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。
愛情運：★☆☆☆☆
單身者渴望戀愛，但今日頗難遇到稱心如意的對象，還需要耐心等待機緣。
事業運：★★★☆☆
對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很快的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。
財運：★★★☆☆
賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00杜鵑粉
開運方位：西北方向
處女座
大可利用好運勢擴展人脈。
整體運：★★★★★
活潑動感的裝扮以及陽光般笑容，讓你在人際關係上暢通無阻，深得大家喜愛；財運很好，上網購物會讓你買到不少好東西，很有成就感；創作者今天構思新穎、大膽，思如泉湧。
愛情運：★★★★★
在聚會中有機會與相互吸引的異性結識，道別時留下對方的聯繫方式，可迅速拉近距離。
事業運：★★★☆☆
今日的事業運好壞參半。壞的地方呢，就是有點辛苦的感覺；好的地方呢，就是有做就有得；如果不積極地付出，會感到壓力重重喔！
財運：★★★★★
財運旺盛，有利投資。資金周轉不靈時，可向親友求援，多能如願。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-24:00珍珠白
開運方位：正北方向
天秤座
愛情運走高的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。
愛情運：★★★★☆
單身者要勇敢、增強行動力，積極尋求親友的幫助，可加速愛情的到來。
事業運：★★★☆☆
面對紛繁、冗雜的事務，會讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有的人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。
財運：★★☆☆☆
花錢容易賺錢難的一天，想賺錢就得辛苦奔波，不畏辛勞，苦力勞動者可小有進帳。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-19:00翡翠綠
開運方位：正東方向
天蠍座
貴人運強，有機會獲得賞識。
整體運：★★★★☆
今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。
愛情運：★★★☆☆
吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！
財運：★★★★☆
財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00古銅青
開運方位：正北方向
射手座
異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。
整體運：★★★☆☆
有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。
愛情運：★★★★☆
會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。
事業運：★★★☆☆
只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。
財運：★★☆☆☆
隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-18:00蕃茄紅
開運方位：正東方向
摩羯座
適合學習的一天。
整體運：★★★☆☆
由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。
事業運：★★★☆☆
情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。
財運：★★★☆☆
在小錢上勿過於斤斤計較，小心淪為朋友眼中的小氣財神。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-20:00琉璃銀
開運方位：西南方向
水瓶座
情緒起伏大，內心煩亂。
整體運：★★☆☆☆
表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。
愛情運：★★☆☆☆
顯得有些消極，另一半也容易受到你的情緒影響，彼此的交流減少，氣氛有些尷尬。
事業運：★★☆☆☆
對別人有強烈的不信任感，容易流於一意孤行，行事有些不計後果，小心四處碰壁。
財運：★★★☆☆
容易散財，不知不覺中已透支，不過，也因為你的好客而結識了不少朋友。
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00琥珀橙
開運方位：西南方向
雙魚座
愛笑者有好人緣。
整體運：★★★★☆
訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。
愛情運：★★★☆☆
腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，感情的事少想，多想點開心的事情吧。
事業運：★★★★☆
工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。
財運：★★★☆☆
動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00碧空藍
開運方位：東南方向
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