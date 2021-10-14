每日星座運勢／天蠍有好的投資計劃 可在今天實行

2021-10-14

牡羊座

打起精神，才有力量去戰鬥。

整體運：★★★★☆

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了；別煩了，不是真正關心的話，誰會在意你呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣地面對。

財運：★★★★★

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西，都容易買到物超所值得的好東西。今日也適合索債喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00祖母綠

開運方位：東南方向

金牛座

未雨綢繆。

整體運：★☆☆☆☆

與其搏風險投資，還不如待在家中理清自己或是家庭的財務狀況，以便以後能瞄準目標地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。

愛情運：★☆☆☆☆

已有伴侶的人易因外務繁忙而對感情欠缺經營，不過人際關係可更活躍。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

財運：★★☆☆☆

隨波逐流可是今天的大忌，還是自己多分析吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00桐花白

開運方位：正北方向

雙子座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望淋漓盡致的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者無心戀愛，很享受愜意、自由的單身生活；有伴侶者感情生活平順。

事業運：★★★★☆

觀察力增強，可多觀察、思考，涉足新的工作領域，會有不錯的成效。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐會因工作上的需要而花錢。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00檸檬綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

做好自己的事，少管閒事。

整體運：★★☆☆☆

在同事的言詞還沒有明確表達清楚之前，若是你聽錯話會錯意會令你很難堪。與異性朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間就能從中發現投資的新方向。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，雖然有心動的感覺，但戀情進展不易；已婚者容易感受到另一半的強勢。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可，可是你依然必須秉持吃苦耐勞的精神來打理一切！

財運：★★★☆☆

花錢相當隨興，多用在享受、玩樂、旅遊上。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00夕陽橙

開運方位：正西方向

獅子座

有利溝通協調，化解矛盾。

整體運：★★★★☆

工作的事情可以先放一邊，懂得休息才能順利地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明澄清，心結解開你自然覺得豁然開朗。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半溝通順暢，願意與對方分享心情，關係和諧，彼此都能感受到溫存。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合一個人安靜獨處，做些分析、推理的工作。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向；提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00蘭花紫

開運方位：東北方向

處女座

外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。

事業運：★★★★★

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

天秤座

積極上進，敢於爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

財運：★★☆☆☆

外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00檸檬綠

開運方位：正東方向

天蠍座

思慮敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。

整體運：★★★★★

今天就算生活再忙碌，也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫豐厚。對身邊的新事物興趣濃烈，工作能很輕易地完成。

愛情運：★★★★★

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動地參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！

事業運：★★★☆☆

多和同事交流溝通，聊聊工作中存在的問題，聽聽大家的意見可以提高工作效率。

財運：★★★★☆

享受之運，喜歡輕鬆且清閒地度日，花錢的慾望比賺錢的企圖心要強，錢財流失快速。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00秋葵綠

開運方位：西南方向

射手座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。

事業運：★★★★☆

積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00和闐玉白

開運方位：西南方向

摩羯座

期望不要太高哦！

整體運：★★★★☆

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。

愛情運：★★★★★

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧；單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

事業運：★★★★☆

要注意工作細節，特別是對外的公文、要件；不要因為一時的疏失，讓競爭對手有機可乘，導致事務進展出現變故。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收入，可是對賺錢有關的事充滿興趣，理財花用上出現大膽、海派作風。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

水瓶座

過分表現自我，易被打壓。

整體運：★★☆☆☆

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

愛情運：★★★☆☆

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00石榴紅

開運方位：東北方向

雙魚座

富於創新，就是成功。

整體運：★★★☆☆

工作上的任務辦得頗具新意，受到長官的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之！財運一般，不宜做風險性的投資，保守理財比較適宜。

愛情運：★★☆☆☆

情緒也變得太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖一樣，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

事業運：★★★★☆

剛步入職場的新人，或是比你小幾歲的異性，最有可能成為你的大貴人，多加留意會有好運。

財運：★★☆☆☆

不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00芙蓉晶粉

開運方位：西南方向





