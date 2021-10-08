小孟塔羅：雙十節哪方面運勢十全十美？

國慶日又稱「雙十節」，每年國慶前夕，全台各地懸掛國旗，國慶日當天，總統府前也會舉行升旗典禮、燈火秀、遊行、儀隊表演、民俗遊藝、戶外音樂會等相關國慶活動。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，雙十節哪方面運勢十全十美？

請憑直覺選擇一張牌。

A：一眼望穿。(寶劍八正位)

牌面兔子雙眼和雙手被綑綁，四周有八支寶劍插在地上。

A：一眼望穿。(寶劍八正位)

這張牌表示雙十佳節，你能在與之合作的人事物辨別出好壞。畢竟天下沒有白吃的午餐，無事獻殷勤非奸即盜的道理你懂得。雖說人在社會上無法只靠自己，但辨別出好的合作夥伴，成效如同伯樂遇見千里馬。小孟老師在此提醒你，具備千里眼般的獨具慧眼很是重要。

B：達到目的。(寶劍七正位)

牌面兔子戴繩子在下巴固定的帽子，雙手捧著五支寶劍。

B：達到目的。(寶劍七正位)

這張牌表示雙十佳節，你知道未來要有康莊大道，少不了事先舖好路的計劃。因此，對於你想達成的未來目標，你會事先觀察相關對象，搜集並做足功課好制定方法。找對的時機點實施求水到渠成。小孟老師在此提醒你，每件事的形成有跡可尋，找到對的方式便能事半功倍。

C：扭轉乾坤。(寶劍五正位)

牌面兔子手拿三支寶劍，另二隻兔子丟下寶劍後離開。

C：扭轉乾坤。(寶劍五正位)

這張牌表示雙十佳節，你能在意見相左的時候，做到以柔克剛傾解衝突。其實人與人之間的爭執，很多時候並非瞬間點燃，往往是一步步走向死胡同。因此，只要自己懂得退一步思考，很多事便能大事化小、小事化無。小孟老師在此提醒你，能將危機化為轉機很不容易。

D：天降甘露。(命運之輪正位)

牌面兔子拿劍坐在太陽上，四角有不同裝扮看書的兔子。

D：天降甘露。(命運之輪正位)

這張牌表示雙十佳節，上天冥冥之中自有安排，會出現感到開心的事物。也許有人出動找你出遊，一起同度過美好難忘的一天；或是你參加活動或課程，經驗了很有收穫的時刻；抑或單純在網路隨意逛逛，突然看到嚮往以久的東西等等。小孟老師在此提醒你，好運降臨請放開心胸迎接吧！

E：幡然醒悟。(審判牌正位)

牌面兔子長翅膀吹奏號角，其他聽到樂聲的兔子紛紛醒來。

E：幡然醒悟。(審判牌正位)

這張牌表示雙十佳節，你凝聚足夠的勇氣與決心，將存放心底許久的卡關釋放。從出生至今所經驗的一切，大部份會化作成長的養份，有些卻會成為跨不過去的結。每個人都有自己的課題，在對的時機點茅塞頓開。小孟老師在此提醒你，增廣見聞有助於敲醒自己。