每日星座運勢／巨蟹事業須積極應對 才有意外收穫
2021-10-11
牡羊座
盡職盡責，做好本分。
整體運：★★★★☆
真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。
財運：★★★★★
財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00橄欖綠
開運方位：正西方向
金牛座
敢於表現自我，易給人留下好印象。
整體運：★★★☆☆
今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。
愛情運：★★★☆☆
有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。
事業運：★★★★☆
努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。
財運：★★☆☆☆
財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00櫻桃紅
開運方位：東北方向
雙子座
別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。
整體運：★★☆☆☆
今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。
事業運：★★★☆☆
重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。
財運：★★☆☆☆
多留心錢財往來，易有糾紛。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：12:00-13:00金桔綠
開運方位：正西方向
巨蟹座
心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！
整體運：★★★★★
陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦！貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝！買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。
愛情運：★★★★★
變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝、玩樂一番。
事業運：★★★★☆
今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力，勇敢的面對突發狀況，你才會有意外的收穫。
財運：★★★★☆
為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢，可能需要頻繁的與人接觸、交際應酬。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-23:00祖母綠
開運方位：東北方向
獅子座
溝通不確實易引發問題。
整體運：★☆☆☆☆
有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠品質。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割般的感受。
事業運：★★☆☆☆
工作中有偷懶的傾向，不僅易出錯，還易被同事舉報，小心形象和利益受損。
財運：★☆☆☆☆
財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00秋葵綠
開運方位：正西方向
處女座
很有主見，也能顧及他人的想法。
整體運：★★★★☆
今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人感情進展順利，易獲得家人的支持與祝福；單身者有機會邂逅異地情緣。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能順利把手頭上的工作完成。
財運：★★★☆☆
今日投資應步步為營、量力而行，先求穩再求多。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-09:00乳酪白
開運方位：正西方向
天秤座
新手上路需多加注意。
整體運：★★★☆☆
易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。
愛情運：★★★★☆
已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。
財運：★★★☆☆
應酬支出較多，應有所節制。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-08:00冷泉藍
開運方位：西南方向
天蠍座
有機會獲得幸運之星的眷顧。
整體運：★★★☆☆
單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！
事業運：★★☆☆☆
工作進展不太順利，不妨抽時間去拜訪一下曾經幫助過你的客戶，易有奇遇。
財運：★★★★☆
小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-24:00墨玉綠
開運方位：東北方向
射手座
工作忙碌，無暇顧及感情。
整體運：★★★★☆
工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。
愛情運：★★★☆☆
感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會感到寂寞。
事業運：★★★★☆
運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易經同事指點而激發出新的靈感。
財運：★★★★☆
多與開朗活潑的朋友互動，會為你帶來財運。
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00嫩芽綠
開運方位：正南方向
摩羯座
生活平淡，精神狀況不佳。
整體運：★★☆☆☆
易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。
愛情運：★★☆☆☆
追求愛情難如意，不如把心思花在提高自身修養上，或是出門走走，對你大有裨益。
事業運：★★☆☆☆
有點熱心過度，不知不覺招人反感。做好份內事就好，他人的事不宜過多插手。
財運：★★★☆☆
投機客莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00艷棗紅
開運方位：西北方向
水瓶座
衝動和率性是一體兩面。
整體運：★★★☆☆
從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。
愛情運：★★☆☆☆
今日適合獨處，一個人安靜地待著，想想人生。唯獨不適合去約會唷！
事業運：★★★☆☆
尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。
財運：★★★★☆
財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-20:00睡蓮紫
開運方位：正南方向
雙魚座
一波未平一波又起。
整體運：★★☆☆☆
相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下風險的分散，方可避免破財運給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。
愛情運：★★★☆☆
愛情運還不錯，單身者在社交場合容易結識異性朋友，能快速點燃積蓄已久的熱情。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，判斷能力有降低之虞，放下主觀聽聽別人的意見，對於陌生領域宜虛心接受。
財運：★★☆☆☆
交際應酬多了點，宜提防不知節制而引發財務危機！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕
開運方位：正東方向
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