每日星座運勢／巨蟹事業須積極應對 才有意外收穫

2021-10-11

牡羊座

盡職盡責，做好本分。

整體運：★★★★☆

真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

財運：★★★★★

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00橄欖綠

開運方位：正西方向

金牛座

敢於表現自我，易給人留下好印象。

整體運：★★★☆☆

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

愛情運：★★★☆☆

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

事業運：★★★★☆

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00櫻桃紅

開運方位：東北方向

雙子座

別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

整體運：★★☆☆☆

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

事業運：★★★☆☆

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

財運：★★☆☆☆

多留心錢財往來，易有糾紛。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00金桔綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！

整體運：★★★★★

陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦！貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝！買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝、玩樂一番。

事業運：★★★★☆

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力，勇敢的面對突發狀況，你才會有意外的收穫。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢，可能需要頻繁的與人接觸、交際應酬。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00祖母綠

開運方位：東北方向

獅子座

溝通不確實易引發問題。

整體運：★☆☆☆☆

有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠品質。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割般的感受。

事業運：★★☆☆☆

工作中有偷懶的傾向，不僅易出錯，還易被同事舉報，小心形象和利益受損。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00秋葵綠

開運方位：正西方向

處女座

很有主見，也能顧及他人的想法。

整體運：★★★★☆

今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利，易獲得家人的支持與祝福；單身者有機會邂逅異地情緣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能順利把手頭上的工作完成。

財運：★★★☆☆

今日投資應步步為營、量力而行，先求穩再求多。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00乳酪白

開運方位：正西方向

天秤座

新手上路需多加注意。

整體運：★★★☆☆

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

愛情運：★★★★☆

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★★★☆☆

應酬支出較多，應有所節制。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00冷泉藍

開運方位：西南方向

天蠍座

有機會獲得幸運之星的眷顧。

整體運：★★★☆☆

單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！

事業運：★★☆☆☆

工作進展不太順利，不妨抽時間去拜訪一下曾經幫助過你的客戶，易有奇遇。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00墨玉綠

開運方位：東北方向

射手座

工作忙碌，無暇顧及感情。

整體運：★★★★☆

工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會感到寂寞。

事業運：★★★★☆

運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易經同事指點而激發出新的靈感。

財運：★★★★☆

多與開朗活潑的朋友互動，會為你帶來財運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

摩羯座

生活平淡，精神狀況不佳。

整體運：★★☆☆☆

易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。

愛情運：★★☆☆☆

追求愛情難如意，不如把心思花在提高自身修養上，或是出門走走，對你大有裨益。

事業運：★★☆☆☆

有點熱心過度，不知不覺招人反感。做好份內事就好，他人的事不宜過多插手。

財運：★★★☆☆

投機客莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00艷棗紅

開運方位：西北方向

水瓶座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人安靜地待著，想想人生。唯獨不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

財運：★★★★☆

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

雙魚座

一波未平一波又起。

整體運：★★☆☆☆

相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下風險的分散，方可避免破財運給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，單身者在社交場合容易結識異性朋友，能快速點燃積蓄已久的熱情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，判斷能力有降低之虞，放下主觀聽聽別人的意見，對於陌生領域宜虛心接受。

財運：★★☆☆☆

交際應酬多了點，宜提防不知節制而引發財務危機！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕

開運方位：正東方向





